Los fondos extranjeros que compran deuda casi en default aún evitan los bonos argentinos

En el mercado creen que después de las elecciones, y dependiendo el rumbo que tome el Gobierno, podrían empezar a posicionarse. Mucha incertidumbre

Sigue la "paliza" a los bonos argentinos que ya valen 30% de su precio original cuando en 2020 Martín Guzmán los lanzó al mercado tras el "exitoso" canje de deuda. Acumulan una caída del 22% en dólares y la probabilidad que le asigna el mercado a que el país no pueda pagarlos de acá al 2024 es casi total. Así es la reacción de los inversores en medio del mar de incertidumbre acerca del día posterior a las elecciones del 14 de noviembre.

Este miércoles los títulos locales que cotizan en Nueva York cayeron entre 0,60% y 2,50%. Pero lo curioso es que a pesar de acumular rojos durante meses, no aparecen ni siquiera compradores. "Ni los fondos que compran deuda en estado crítico, o sea cuasi default, están mirando Argentina. Sí están esperando a que sucedan las elecciones y si la oposición agranda la diferencia, o sea se empieza a ver un final de ciclo para el kirchnerismo, podría haber algunas compras puntuales", reseñó el trader de una banco extranjero.

Los bonos cotizan al 30% de sus valor original y nadie quiere acercarse por miedo al default

Miran pero sólo esperan

Sucede que ni los fondos distress que compran cuando los bonos están a precio de remate pero no cerca de defaultear (o sea no los "buitres") están dispuestos a entrar con este nivel de incertidumbre. "Preguntan pero por ahora no hacen nada. Creo que después del 14 de noviembre y si el Gobierno además hace un giro pro mercado, al menos por necesidad de sobrevivir hasta el 2023, comenzarán a ingresar", coincidió un ejecutivo de banca privada que conoce muy bien a estos jugadores extranjeros.

Mientras que todo el mercado se juega a que habrá acuerdo con el FMI, el otro gran tema de la agenda, lo que se desconoce es si habrá un plan integral que al menos pueda seducir a los inversores. De cualquier manera, se va seguir dudando de la capacidad de repago con un riesgo país casi en los 1.800 puntos básicos y bonos que rinden más del 22% en dólares. El país tendrá complicado recuperar el acceso al crédito. "Los bonos en dólares están sobre-castigados y siguen ofrecidos ante las idas y vueltas con el FMI", dice AdCap Securities.

Los banqueros de Wall Street creen que la Argentina tiene que hacer un giro luego de las elecciones

Giro o choque de frente

"No esperamos que haya un plan económico de largo plazo. Sólo medidas sueltas. El Gobierno va a privilegiar el repunte de la economía antes que una salud fiscal tal que permita esquivar un default que comienza a ser palpable a partir de 2025. Es que a partir de ese año, sólo por Bonos Públicos Soberanos, hay vencimientos por u$s9.500 millones. Sí agregamos al FMI, pensando en un acuerdo a 10 años con 4 o 5 de gracia, entonces a partir de 2025 habrá que desembolsar unos u$s15.000 millones, hacia 2028 alrededor de u$s19.000 millones y desde 2031 unos u$s21.000 millones", destacó Walter Morales, presidente de Wise Capital.

Por lo pronto, los banqueros esperarán el desenlace. De hecho habrá la semana que viene un foro sobre la Argentina en Nueva York para intentar explicar qué pasará después del 14 de noviembre. Quienes deberán intentar contar lo que pasará hacia adelante son Juan Manuel Pazos (TPCG) que actuará como moderador, Siobhan Morden (Amherst Pierpont), Patrick Esteruelas (Emso Asset Management), Daniel Kerner (Eurasia Group) y Hans Humes (Greylock Capital Management).

La impresión general de Wall Street con la Argentina es claramente negativa. A pesar de la gira presidencial a Europa para dialogar con el FMI, las tensiones financieras medidas en el dólar y los bonos siguieron a flor de piel. El Gobierno sigue dilatando un acuerdo con el Fondo y esto hace que no haya un driver claro para los precios.