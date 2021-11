Luego del boom, las criptomonedas operan a la baja: cuál es la explicación del mercado

Luego de alcanzar la cifra récord de u$s 68.500, sufre una baja del 2%. El resto del mercado se comporta en consonancia y dejan retrocesos similares

Luego de alcanzar valores máximos históricos, las criptomonedas Bitcoin y Ethereum retroceden este miércoles un 2%, por lo que cotizan a u$s 66.000 y u$s 4.700 respectivamente.

En ese contexto, de las diez principales criptomonedas del mercado, Binance Coin y USD Coin cotizan en alza, aunque no superan el 1%.

Tras alcanzar una cotización máxima histórica de u$s 68.500, Bitcoin comienza a soñar ya con los ansiados u$s70.000 a pesar de la baja experimentada ahora. El resto del mercado se comporta en consonancia y dejan retrocesos similares, mientras la capitalización total, que ha llegado a superar los 3 billones de dólares, se asienta en 2,85 billones.

El martes, el Bitcoin aceleró las subidas después de que una encuesta en Twitter del CEO de Tesla, Elon Musk, resultara favorable a que debe vender su participación en el fabricante de automóviles. Sin embargo, fue ese mismo sondeo el que aseguró que las acciones de Tesla también provocó la corrección en el mercado.

Luego de los récords de Bitcoin y Ethereum, las criptomonedas operan con mayoría de bajas

Por otra parte, las declaraciones de consejero delegado de Apple, Tim Cook de que la empresa no plena invertir en criptomonedas, ni aceptar pagos con ellas, también han tenido un impacto negativo en la cotización. "No creo que la gente que invierta en nosotros quiera tener exposición a ese activo", dijo Cook, quien sí ha reconocido que posee criptoactivos a título personal. Otros acontecimientos han tenido su peso en el reciente comportamiento de las criptodivisas. "La reciente subida se debe a que los inversores más jóvenes utilizan el Bitcoin en lugar del oro como cobertura contra la inflación", destacaron desde Spreadex.

Además, Mastercard lanzó tarjetas de pago vinculadas a las criptomonedas en Asia, un hecho que después de la reciente noticia de la aprobación de un ETF de Bitcoin en los EEUU, "continúa fomentando la narrativa de que las criptomonedas se están volviendo más ampliamente aceptadas, lo que a su vez fomenta la adopción masiva", indicaron los expertos de XTB.

¿Bitcoin seguirá con su tendencia alcista?

Aunque el precio de Bitcoin retrocedió ligeramente, "aún no está claro si podrá extender el movimiento alcista, ya que podría ser cada vez más susceptible a las noticias y al sentimiento general", agregaron los expertos.

"En cualquier caso, como hemos visto en el pasado, cualquier movimiento significativo de la principal criptodivisa podría provocar un efecto dominó en todo el mercado, ya que los operadores e inversores intentan sacar provecho", señalaron.

"La tendencia de medio y de largo plazo no puede ser más alcista", comenta por su parte José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"De hecho esta nunca se ha visto amenazada lo más mínimo. Así que sí, los u$s 100.000 de los que venimos hablando desde principios de año cada vez está más cerca. Y los u$s 100.000 no son una resistencia real porque en realidad no tiene" pero advirtió: "En ocasiones es cierto que determinadas cifras redondas y psicológicas pueden actuar de resistencia momentánea", concluyó.