El oro en su nivel más alto en 5 meses: cómo invertir desde Argentina

La cotización del metal precioso muestra un importante avance en las últimas jornadas, debido a la búsqueda de cobertura por parte de los inversores

El precio internacional del oro muestra un importante avance en las últimas jornadas. Aunque al inicio de esta semana moderó el avance que venía registrando, durante la semana pasada acumuló un incremento de 2,9% que lo llevó a ubicarse en su nivel más elevado de los últimos cinco meses.

La cotización del metal precioso, que hoy se ubica apenas por encima de los u$s 1860 por onza en su posición a diciembre, fue impulsada durante los últimos días por la búsqueda de cobertura por parte de los inversores debido al aumento del índice de inflación en Estados Unidos y a la tasa de interés negativa en ese país.

Inversores norteamericanos buscan resguardarse de la inflación en su país

Nueva fiebre del oro

No obstante, el precio de este activo aún se encuentra 10% por debajo del máximo que alcanzó en agosto del año pasado, cuando llegó a cotizar por encima de los u$s2.000 por onza, en un contexto en el que los inversores temían que los efectos de la crisis de la pandemia alterara la recuperación de las acciones que tenían en sus carteras.

La suba de la cotización que se observó durante la semana pasada, que se dio después de conocerse el dato del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, que trepó 6,2% interanual y marcó su nivel más alto en más de 30 años, marca una señal de que los inversores temen a que las presiones inflacionarias en el país norteamericano se mantengan por un tiempo prolongado, según indicaron algunos analistas.

En ese marco, las compañías e instrumentos relacionadas con este metal han estado mostrando importantes ganancias bursátiles. Durante la semana pasada, las acciones de Barrick Gold en Wall Street registraron un alza de 5,9%, mientras que las de Newmont acumularon una suba de 4,2% y el ETF de VanEck Gold Miners repuntó 6,2%.

Los analistas del Citigroup indicaron que los precios del oro por encima de los u$s 1850 por onza es probable que atraiga nuevos fondos de inversión hacia este activo, mientras que los de UBS elevaron su proyección del precio para finales de marzo de 2020, pasando de u$s 1700 a u$s 1800, según consignó el Wall Street Journal.

Existen varias formas de invertir en oro desde Argentina a través del mercado financiero

Cómo invertir desde Argentina

Existen varias formas de invertir en oro desde Argentina a través del mercado financiero. Para hacerlo desde el mercado local y en pesos, la manera más directa es mediante la compra de Certificados de Depósito Argentinos (Cedear) de alguna compañía vinculada directamente con este metal, como Barrick Gold o Yamana Gold.

También se puede invertir a través de la compra del ETF (Exchange-Traded Fund ) del oro, cuyo ticker es "GLD", el cual replica la evolución de la cotización del metal. Este instrumento no cotiza en el mercado local, sino en Wall Street, por lo cual se debe tener una cuenta comitente en un broker que dé acceso a ese mercado.

Por fuera del mercado financiero, la opción es mediante la compra de oro físico. Sin embargo, los especialistas remarcan que hay que tener en cuenta que existen distintos grados de calidad y pureza del metal precioso, además del costo por su almacenamiento, por lo cual ponderan la inversión de este activo en el mercado financiero.