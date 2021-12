"Ni para el rico dan esos números": Melconian habló de la negociación con el FMI

El economista indicó que el foco estará puesto en mantener la recaudación por encima del gasto público, una ecuación que entiende difícil de conseguir

"Van a tener que sentarse a hacer numerología, el show mediático terminó", dijo el economista Carlos Melconian al referirse al viaje que realizará mañana un equipo del Ministerio de Economía y del Banco Central (BCRA) a Washington, Estados Unidos, para avanzar en los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Melconian explicó que ve voluntad política de ambas partes, tanto del Gobierno como del Fondo, e indicó que se tocarán temas técnicos por lo que "los discursos" políticos y el "show mediático" -en el que el oficialismo aseguró que defenderá los intereses del país- "terminó". Además, dijo que el foco estará puesto en el control del gasto público y la desaceleración de la inflación, lo cual implicará una negociación difícil porque "ni para el rico dan esos números".

"Desilusión política"

"El acuerdo tiene esa desilusión política de que tenemos mucho para perder y no sabés qué tenés para ganar, todos los indicios son de perro que ladra y no muerde, de que hay voluntad política de ambas partes. Pero más allá de la voluntad política de ambas partes, tenés que agarrar papel y lápiz y no es fácil", dijo hoy el expresidente del Banco Nación en diálogo con Radio Mitre.

"Estos muchachos que están viajando a Washington cuando se junten con el papel, entran en la numerología y se terminó la política de un lugar y otro, se viene un tema nuevo como es el proceso interactivo Fondo-Gobierno, Gobierno-Congreso. Fuiste a Washington y se terminó la fantasía de ´ponemos nuestro programa arriba de la mesa´. Los que putean [contra el FMI] se deben a la tribuna, pero después no cortan ni pinchan", explicó.

"El acuerdo que tiene la Argentina vigente hoy, o tuvo y rompió en septiembre de 2019, era corto y está el largo de facilidades extendidas. Yo creo que de repente el que tiene que negociar entiende que ir a ese acuerdo debe ser superador del actual, es un acuerdo que tiene que tener una reforma estructural porque cuando el FMI te da un acuerdo a 10 años, te pide que en el transcurso de ese tiempo el país vaya teniendo reformas estructurales, que significa que esta situación laboral no puede continuar, ni esta relación cambiaria, ni esta situación previsional", detalló.

Tras ello dijo: "El tachín tachín del acuerdo es un título, ahora viene una segunda parte, que va a ser un proceso bastante gradual y no debe ser muy débil, que es la política macroeconómica que es el sendero fiscal y monetario, de precios relativos y el de reservas internacionales. El fondo nunca va a mencionar que se implemente el crecimiento, cambios en el tipo de cambio, jubilaciones, etcétera, pero son variables que aparecen a la hora de negociar los números".

Aumento de tarifas

Consultado sobre si la negociación con el FMI se resolvería con un posible aumento de tarifas, afirmó: "Siempre hablando del corto tiempo, no de la Argentina del mediano plazo o 2023, porque la cuenta simple que te lleva a determinar la desaceleración del déficit fiscal que va a tener como contraparte desinflación es la fantasía".

"Podés decir ´voy a firmar un proceso de desinflación´. Después veremos la realidad porque entonces se necesita menor emisión, para eso la recaudación del año que viene tiene que subir más que el aumento del gasto público del año que viene. Y si tu proceso es de desaceleración, tenés que garantizar que el gasto público va a crecer por debajo", describió.

De esta manera aseguró que en las negociaciones "el foco estará en gasto social, jubilaciones, planes sociales y subsidios" y que si la intención es que la recaudación se mantenga por encima del gasto público "y no se quiere recortar otros gastos, el sablazo de los subsidios es imposible". Melconian explicó lo difícil de esa ecuación y dijo: "Ni para el rico dan esos números".

Además, fue consultado sobre la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner y si lo que volcó en ella ayuda o no a llegar a un acuerdo con el FMI. "No soy timbero, pero lo que hizo Cristina es como apostarle a todos los números y columnas de la ruleta más el cero. No se puede equivocar".