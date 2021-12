Reapareció Sturzenegger: "El acuerdo con el FMI no es nada relevante"

El expresidente del Banco Central relativizó la importancia de alcanzar un acuerdo. Dijo que la reestructuración de deuda de Guzmán fue innecesaria

En el marco de la recta final en la negociación del Gobierno con el FMI por la deuda contraída bajo la gestión de Mauricio Macri, el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger reapareció en la escena pública y relativizó la importancia de alcanzar un acuerdo.

"El acuerdo con el Fondo no es nada relevante. Podemos tener un acuerdo con el Fondo o podemos no tenerlo y al día siguiente, todos los problemas de la Argentina van a seguir estando ahí", señaló el expresidente del BCRA en diálogo con La Nación.

En este marco, el exfuncionario agregó: "La gente del Fondo tampoco tiene mucho interés en arreglar porque es un quemo hacer algo con la Argentina, que después nunca cumple. El Fondo no va a inmiscuirse mucho: no va a pedirle nada a la Argentina. No va a haber ninguna incondicionalidad importante en el acuerdo con el FMI".

Sturzenegger dijo además que "la reestructuración de la deuda de (el ministro de Economía, Martín) Guzmán fue innecesaria si mirás los números". "Es cierto que consiguió una quita del 50% y eso es extraordinario y está buenísimo y una participación de más del 90% de los acreedores, que fue importante. En esos ámbitos fue exitoso. Pero reestructuró una deuda que era 25 puntos del PBI, no como los griegos cuya deuda era de 170 puntos del PBI: la verdad, la deuda argentina era relativamente pequeña", añadió.

La inflación

Consultado sobre la inflación, el exfuncionario dijo que "cuando se financia con emisión monetaria, se está financiando con inflación". "La inflación no es patear para el futuro; la deuda sí es patear para el futuro", sostuvo el expresidente del Central y agregó:

"La inflación funciona como un impuesto más. Y es un impuesto horroroso porque lo pagan los que menos tienen. Es un impuesto que se cobra a los pobres primordialmente y tiene un efecto totalmente devastador sobre el funcionamiento de la economía. Es un mal impuesto por donde se lo mire".

Sobre las restricciones del Central a la compra de dólares y el financiamiento del turismo internacional dijo: "El cepo es como un cáliz envenenado que este gobierno ha tomado, que está destruyendo al gobierno por dentro, está destruyendo la economía y no está permitiendo que crezca".

De Pablo también minimizó las negociaciones con el FMI

El economista Juan Carlos De Pablo minimizó las negociaciones que se están realizando con el FMI y advirtió que el acuerdo depende de "una conexión política" del Gobierno con otros países para lograr la aprobación del organismo. A su vez, propuso tres escenarios si hay acuerdo o si no lo hay.

Al referirse a las reuniones que están realizando funcionarios del ministerio de Economía y del Banco Central con técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que "se está negociando con la burocracia, se presentan papeles, se discuten detalles, pero la negociación es política".

Consideró que "ninguna de las partes" tanto el Gobierno argentino como el FMI, "tiene apuro" para cerrar una negociación y que el acuerdo se va a dar "en una reunión reservada, no en una que es pública".

De Pablo expresó: "Cualquiera sabe que el acuerdo de 2018 con el FMI, tenía fallas técnicas, y eso lo sabe la burocracia del fondo, lo sé yo y lo sabe cualquier economista en la Argentina".

Explicó que ese acuerdo se logró "por la conexión política" que tenían los ex presidentes Mauricio Macri y Donald Trump, a la que calificó de "nada despreciable".

"Este Gobierno tiene esta peculiaridad, no le pega a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela y después reza para que (Joe) Biden le dé una mano política con el FMI, eso es demasiado", al dudar de la posibilidad de que el gobierno logre apoyo político para un acuerdo con el FMI.

De Pablo planteó varios escenarios sobre la negociación con el FMI

Tres escenarios

De Pablo evaluó tres posibilidades respecto al acuerdo don el Fondo, en caso de lograrse o no.

Consideró también: "Si tenemos un acuerdo, ni todo será una maravilla y si no la economía se desbarranca, y mi impresión es que no es una cosa ni la otra".

"Todos dicen que los mercados están esperando un acuerdo, pero si eso ocurre será difícil que un inversor austriaco venga a comprar títulos argentinos", añadió en diálogo radial con Luis Majul.

El economista cuestionó la opinión de que "todo el mundo nos está mirando" y agregó: "No se hagan ilusiones, si nos van a dar alguna bolilla es por una reacción política o por alguna sensación con una nueva crisis (en la Argentina) va a arrastrar a otro país".

De Pablo cuestionó las afirmaciones del BCRA de que los depósitos en dólares están respaldados por la tenencia de bancos

De Pablo sobre el Banco Central

De Pablo cuestionó las afirmaciones del Banco Central de que los depósitos en dólares están respaldados por la tenencia que tienen los bancos.

"Si yo fuera funcionario no lo diría , porque si los dólares están no los diría, porque cada vez que lo dicen entonces la gente dice no", fundamentó De Pablo.

En tanto, dijo que la economía tiene "una situación bien anómala, sensibilizada", y expresó: "Hay tantas estimaciones sobre las reservas como cuanto economista existen y hay una historia y una sensación complicada", al aludir virtualmente a anteriores crisis financieras.

Advirtió que "el grueso de esos dólares son de empresas, no individuos y de repente puede dar un comportamiento diferente porque probablemente la posición blanca de la economía tenga menos alternativas".