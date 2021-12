El Central dispuso que el año que viene los bancos podrán distribuir parte de las utilidades acumuladas durante 2021

La imposibilidad para hacerlo regía desde marzo 2020 a raíz del Covid-19 para cuidar la solvencia del sistema financiero en esa etapa. Esto dispuso el BCRA

El Banco Central sigue avanzando en pos de relajar las medidas que fue tomando para reforzar para proteger el equilibrio de la economía y del sector financiero durante los últimos dos años, que fueron muy críticos en materia económica por la pandemia y la delicada situación de las reservas. Y, en este marco, el directorio de la entidad dispuso que, desde 2022, las entidades del sistema financiero podrán distribuir a partir hasta un 20% de las utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2021.

Así, la norma establece que deberán concretarlo en doce cuotas mensuales y consecutivas, de acuerdo con las normas de distribución de resultados.

De esta manera, según informaron en un comunicado, "el BCRA busca garantizar la solvencia del sistema financiero ante el escenario de crecimiento del crédito, acompañando el proceso de evolución de la actividad que inició la economía después de recuperarse de las consecuencias de la pandemia del Covid-19".

Asimismo, se aclara que las entidades deberán cumplir la integración de capital dispuesta por el comité de Basilea y pedir la autorización del BCRA antes proceder a la distribución de utilidades.

La entidad que dirige Miguel Ángel Pecse había congelado la distribución de utilidades en el contexto del Covid-19.

Antecedentes de la norma

Cabe recordar que la autoridad monetaria había resuelto, a través de la Comunicación "A" 6939, de marzo de 2020, en el marco de la pandemia, la medida que imposibilitaba a los bancos del país a girar dividendos a sus accionistas y luego prorrogó su vigencia hasta fin de ese año con el argumento de que las entidades bancarias debían tener la liquidez necesaria para enfrentar la crisis sanitaria que estaba comenzando. Luego, tras la persistencia de la crisis y con la llegada de las siguientes olas de Covid-19, se dispuso extender la medida hasta el 31 de diciembre de este año través de la Comunicación "A" 7312.

Cabe aclarar que las entidades distribuyen utilidades en pesos, pueden disponer de los mismos para inversiones dentro del país y, al igual que el resto de las empresas, no pueden girar utilidades a sus casas matrices en el exterior. Además, según explicaron fuentes del equipo económico a iProfesional, los bancos no pueden comprar dólares con las utilidades. Por estos motivos, la medida no está relacionada con el cepo cambiario, al menos, de manera directa.

Asimismo, la decisión estaba en línea con las medidas que tomaron bancos centrales en todo el mundo para reforzar la capitalización del sistema en el marco de la pandemia de Covid-19, ya que los bancos centrales de Suecia, Australia, Canadá, Brasil y Rusia, entre otros, habían tomado medidas similares.

La novedad puede tener efectos en la dinámica de las acciones de las entidades.

Efectos de la medida

Consultado sobre los posibles efectos de esta medida, el economista de EcoGo, Sebastián Menescaldi, señala en diálogo con iProfesional, "en líneas generales, es positiva y seguramente se tomó teniendo en cuenta que las entidades financieras han logrado sostener la solvencia y sus niveles de capitalización durante estos años a pesar de la pandemia".

Así, indica que la integración de capital creció en la pandemia y pasó del 16% a más del 25%. "Los bancos estaban teniendo un patrimonio neto por encima del necesario", detalla.

En este sentido, no descarta que la decisión del Central pueda influir en la dinámica de las acciones de los bancos, dado que les permite valorizar el flujo de los dividendos y elevar la rentabilidad sobre el patrimonio y explica que, "probablemente, hoy ese valor excesivo de patrimonio neto no estaba capturado en su valuación".

En tanto, Fernando Marull, director de la consultora FMyA Economía y Finanzas, consideró que "se trata de una flexibilización sólo para los bancos y se limita a apenas un 20% de las utilizades acumuladas, por lo que no va a tener un impacto macro".