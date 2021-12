El Central pudo terminar una semana sin vender dólares: ¿cómo leen este dato los analistas?

Tras casi 15 días de diciembre en los que predominó la tendencia a la venta, esta semana logró comprar casi u$s20 millones. Así leen los analistas el dato

Este viernes, el Banco Central (BCRA) compró u$s2 millones en el mercado de cambios y cerró, así, una seguilla de cinco días sin perder divisas. Durante toda la semana embolsó alrededor de u$s18 millones y acumula u$s41.17 millones de reservas brutas. A lo largo de lo que va del mes, el nivel de ventas se ubica alrededor de u$s300 millones.

Esto se dio en un contexto en que el blue, que venía a la baja la semana pasada, desde el lunes pasado comenzó a subir de a poco y llegó este viernes a los $200, con el MEP que le pisa los talones, en $199 y el CCL a $204. Se ve un mercado del dólar bastante estabilizado, sobre todo gracias a la estacionalidad habitual de diciembre, donde hay una mayor demanda de pesos, aunque a la suba en estos últimos siete días.

Asimismo, este cierre de semana estuvo marcado por la disputa entre la oposición y el oficialismo por el Presupuesto 2022. Las críticas a la presentación del Gobierno se enfocan en las perspectivas que se fijaron para la inflación, el precio del dólar y las expectativas de ingreso fiscal.

Guzmán y Pesce enfrentan un momento difícil en las negociaciones con el FMI.

¿Qué dice la City de esta racha?

¿Qué significa en este contexto que el Central haya logrado atravesar una semana sin vender reservas por primera vez en varios meses? "Es buena noticia que el BCRA no pierda reservas. Hubiera sido peor tener que vendiera, pero tampoco es que esté acumulando", responde a la pregunta Lorenzo Sigaut Gravina, jefe de Macroeconomía de Equilibra. Y es que señala que la suma es muy pequeña, por lo que no es un nivel de compra relevante.

Resalta que esto se combina con que dejó de intervenir en los dólares financieros, por lo que tampoco se están perdiendo u$s20 millones diarios por ese lado, lo que menciona como otro dato positivo, pero resalta que "es necesario que el Central logre acumular reservas en serio en los próximos meses porque las netas rondan los u$s4.000 millones y en marzo tenemos vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París por casi u$s5.000 millones".

Si el Central no logra acumular más reservas, no podrá enfrentar los vencimientos próximos con las netas que tiene hoy.

Preocupa el futuro

"Si no se llega a renegociar la deuda en marzo, se genera una fuerte complicación. Hay que ver qué va a pasar, si se va a tener que pagar o no", dice Sigaut Gravina.

Así, en un escenario en el que las negociaciones con el Fondo vienen dilatadas, sumado a la problemática que surgió a raíz de la desaprobación del Presupuesto en el Congreso, el economista advierte que es muy necesario sumar dólares para el BCRA.

Y es que advierte que no es lo mismo gobernar con un Presupuesto prorrogado por un DNU que hacerlo con uno votado por el Congreso porque el Poder Legislativo tiene una serie de facultades que el Ejecutivo no y todo esto podría generar complicaciones que no ayudan, incluso sin perder reservas por el MULC.

En un sentido similar, el economista y director de CyT Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, apunta que "las reservas totales vienen cayendo más lentamente este último tiempo y esto se debe, en parte, a que se frenó la salida de depósitos en dólares de los bancos, que se venía dando hasta la semana pasada", pero también pareciera haber una mejora en la liquidación de los exportadores.

Y es que, hasta el jueves, se habían liquidado cerca de u$s1.200 millones de la cosecha fina, que le dieron algo de aire al BCRA en los últimos cinco días. Sin embargo, tal como señala Tiscornia, "no se ve un cambio dramático en la dinámica de reservas, sino que el Gobierno está logrando mantenerlas".

En conclusión, hay consenso en el mercado de que el comportamiento del BCRA esta semana ha sido positivo, porque logró comprar dólares, aunque sea en pequeña medida, en lugar de perderlos, como venía sucediendo durante la primera mitad de diciembre, con excepción de algunas jornadas.

Sin embargo, la cuestión del Presupuesto que surgió en los últimos días es un tema preocupante porque hace que surjan nuevas dudas en el mercado de si el acuerdo va a ser una certeza. Si bien el FMI salió a decir que se sigue conversando y pareciera que pusieron paños fríos a la cuestión, hoy, todos los actores económicos están pendientes de que las negociaciones con el Fondo avancen y eso será clave para las reservas en los próximos meses.

Todos coinciden en señalar que será clave ver qué pasa la semana que viene respecto del Presupuesto, la liquidación de la cosecha y el FMI. ¿Habrá consenso finalmente o un acercamiento al menos entre oposición y Gobierno? ¿Cómo verá el Fondo el enfrentamiento y el disenso reinante? Las respuestas llegarán en los próximos siete días.