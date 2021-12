El dólar blue volvió a tocar los $200: las variables que impulsaron la suba y qué puede pasar ahora

El blue venía a la baja, pero los últimos días recuperó terreno. Esto dicen los analistas de su comportamiento en este tiempo. ¿Por qué sube el ilegal?

Hace apenas diez días, todo el mercado se preguntaba por qué bajaba el dólar blue, que cotizaba $198 y recuperaba niveles previos al 11 de noviembre, cuando subió hasta los $206,50 alentado por la búsqueda de cobertura, típica de etapas previas a los comicios en Argentina. No conforme con ese precio, en los siguientes días continuó la tendencia a la baja y llegó a ubicarse hasta $11 por debajo de su pico, en $195, el pasado 13 de diciembre.

Sin embargo, casi con afán de dar muestras de su alto nivel de volatilidad, al día siguiente comenzó a subir hasta llegar nuevamente a los $200 en cuatro jornadas, valor que no tocaba desde noviembre. Así, el precio del ilegal parece estar llevando un ritmo de evolución de "serrucho" (de subida y bajada), como denomina el economista especialista en mercados financieros Christian Buteler.

La desaprobación del Presupuesto 2022 en el Congreso desalienta la expectativa de un acuerdo rápido con el FMI.

Lo que venía pasando

Buteler considera que la baja que se venía dando en el blue respondía, en parte, a que "había subido demasiado antes de las elecciones" y eso hizo que aflojara un poco. Sin embargo, otra variable importante que explica Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, es que "diciembre es un mes que presenta una alta de demanda de pesos debido a la proximidad de las fiestas, pero también inciden la necesidad de reservar por vacaciones, en el caso de los individuos, y el pago del aguinaldo para las empresas además de algunas gratificaciones o bonos especiales que se dan en este momento del año".

Otras voces del mercado mencionan que "se está viendo que toda la gente que compró dólares para resguardarse ante un evento inesperado por las elecciones, hoy está saliendo a venderlos".

Esos son elementos que presionaban el blue a la baja, pero, entonces, ¿qué es lo que lo está haciendo subir desde el 14 de diciembre y que lo llevó nuevamente al tan temido valor de $200 este viernes?

Martín Guzmán tiene el timón económico y el dólar es una de las variables en su carta de navegación.

¿Qué pasa por estos días?

Más allá de que se trate de un mercado de cambio ilegal y muy volátil, y de que venía subiendo en los últimos días, como consecuencia del pago de aguinaldo, que, en algunos casos ya se hizo efectivo y se vuelca al blue, entre otras variables, el economista Fabián Medina asegura que "el rechazo al Presupuesto 2022 del Gobierno perjudicó la dinámica del riesgo país y también, aceleró un poco la suba del blue que se venía dando en los últimos días". No obstante, aclara que también puede tratarse de una oscilación habitual de un mercado ilegal y pequeño, que es muy volátil.

Aunque Medina considera que este rechazo limita el crecimiento y el pago a proveedores del Gobierno, por lo que afecta de dinámica de la economía y eso se ve reflejado en las distintas variables, de las cuales una es la dinámica del dólar.

"El tema es que lo que sucedió hoy en el Congreso deja la puerta abierta a que se pueda dar una ruptura con el Fondo, aunque no creo que sea el desenlace más probable. Esperemos que no suceda y no creo que vaya a pasar", acota el economista de Ecolatina, Juan Pablo Abornoz.

Tras el rechazo al Presupuesto, Medina informa que, ahora lo, que se va a tener que hacer es sacar un DNU que prorroga el Presupuesto 2021, aunque un poco actualizado, y eso dificulta un poco las cosas. Sin embargo, espera que, el lunes, cuando salga el Decreto, veremos cómo reacciona el mercado. Aunque, según su opinión, "se va a estabilizar y reacomodar un poco".

En la misma línea se ubica Juan Pablo Albornoz, de Ecolatina, quien explica que "un blue a $200, para mí es 100% reflejo del ruido político que trajo lo que sucedió en el Congreso con el Presupuesto".

Sin embargo, no descarta que se pueda haber sumado también un elemento especulativo por la fuerte baja que había tenido el blue. Y menciona que "una dinámica similar se dio con el CCL, que dependiendo del bono que tomes", terminó en $205 la jornada y había arrancado por debajo de los $200. O sea que refleja, de alguna manera, el nerviosismo de los inversores.

Es un precio alto comparado con la dinámica que venimos viendo, pero no lo es tanto si lo comparamos con el precio del blue en 2021. "En 2020, tuvimos un dólar blue a $195, que después terminó bajando a $140 a mediados de enero y luego vino subiendo con distintos movimientos", detalla Buteler. Los expertos señalan, en casi todos los casos, que quien compró dólares e octubre del año pasado, o en enero de este año perdieron fuertemente en rentabilidad.

"La volatilidad del mercado sorprendió durante el año con subas virulentas pero con poco sostén temporal, retrayendo parte del incremento en las rondas subsiguientes", describe el economista Federico Glustein.

No obstante, explica que los operadores de blue no miden el costo de oportunidad de invertir en ese mercado o en otro, sino que "lo hacen con su afán de dolarizarse libremente, sin restricciones o para hacer una pequeña diferencia cuando sube fuertemente, haciendo rulos (como adquirir solidario y vender blue) o sencillamente por una necesidad de adquirir moneda extranjera".

También suele ser usado por pequeñas empresas para tener un "guardado" y venderlo cuando se paga aguinaldos, a grandes proveedores o deudas de otro tipo.

Al no estar regulado y ser muy chico, el blue es muy volátil y un dolor de cabeza para el BCRA.

Perspectiva para el azul

De este modo, Glustein anticipa que, como perspectiva a futuro, si no hay cimbronazos respecto al mercado, si se acuerda con el FMI y no se producen restricciones, el blue acompañará la cotización del MEP como sucede actualmente.

Sin embargo, no descarta que en enero o febrero pueda haber subas por demanda de vacacionistas a países limítrofes y, ahí, veremos un blue en plena escalada nuevamente, aunque puede encontrar su techo en un valor no tan lejano de $206/210. Pero aún falta. En Argentina, pensar a dos semanas o un mes es casi una eternidad.

Por lo pronto, se espera que el reflujo de pesos se verá seguramente a partir de enero. Hasta ese momento, Buteler prevé que vamos a seguir viendo un blue con cierta volatilidad, que puede bajar más, hasta los $190 incluso, aunque aclara que no significa que veamos un dibujo de meseta en su comportamiento, sino que puede ser en forma de una trayectoria de serrucho (es decir, con algunas subidas y bajadas).