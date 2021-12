Qué organismo sería el único que le prestaría plata hoy a la Argentina, según Prat-Gay

El ex ministro de Economía de Mauricio Macri criticó a Máximo Kirchner por su exabrupto en el debate por el Presupuesto 2022: ¿Qué dijo?

El economista Alfonso Prat-Gay cuestionó duramente al diputado nacional Máximo Kirchner luego del exabrupto del legislador en el debate por el Presupuesto 2022, lo que desencadenó en un drástico cambio de planes para la oposición: cuando ya se había acordado la vuelta a comisión del proyecto para su modificación, el discurso de Kirchner enfureció a Juntos por el Cambio y llevó a la negativa del proyecto, descartándolo con 132 votos en contra y 121 a favor.

Prat-Gay cuestionó al líder de la Cámpora y diputado del Frente de Todos por su explosivo discurso en el que pidió "votar por sí o por no", dinamitando así la decisión de la oposición: "Todavía no se anoticiaron que perdieron la mayoría", disparó el ex funcionario, instando al kirchnerismo a "aprender a gobernar en minoría".

Para graficar esto, el ex ministro de Economía de Mauricio Macri señaló la situación del Congreso durante la gestión de Cambiemos, destacando el "desafío" de gobernar con "un tercio de presencia en Diputados y un quinto en el Senado".

El ex funcionario además recordó que, en ese período, cuando se enviaba un proyecto de presupuesto al Poder Legislativo este "llegaba de una manera y se aprobaba de otra muy diferente".

"El kirchnerismo nunca le aprobó un presupuesto a Juntos por el Cambio cuando fuimos gobierno, ni a nivel nacional ni en la provincia de Buenos Aires ni en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no hay mucho margen para la victimización", disparó Prat-Gay, aseverando que Máximo Kirchner "perdió el control" con sus dichos.

El Prespuesto, una excusa

Para el ex ministro de Economía, el Presupuesto 2022 era "una excusa" para que el oficialismo obtuviese "una cantidad de delegaciones y una oportunidad de modificar impuestos".

Y agregó: "Eso es lo que habitualmente hace el kirchnerismo, porque es una ley con muchos artículos y hay mucha presión porque es 'la ley de leyes' y lo que marca la pauta de lo que va a suceder en un año. Pero lo que la oposición le dijo fue 'basta con estas trampas'", sentenció.

Según él, el fracaso del proyecto implica un aspecto positivo en torno a la cuestión impositiva: "Ahora el Gobierno no va a poder aumentar los impuestos de manera velada como querían", destacó el ex funcionario de Macri.

"Todos los gritos desesperados que vamos a escuchar en estos días y la victimización es falso. Tienen tiempo hasta octubre para mandar un presupuesto veraz y razonable y la oposición va a estar siempre dispuesto a tener esa discusión", consignó terminante.

El acuerdo con el FMI

Sobre la necesidad de acordar con el Fondo Monetario Internacional, Prat-Gay tildó de "irresponsable" la posibilidad de no llegar a un trato ya que "hoy la única oportunidad que tiene la Argentina de crédito es con el FMI".

Esto se debe a que, según el ex ministro, el organismo de crédito internacional sería "el único prestamista que estaría dispuesto a prestarle a la Argentina". No obstante, Prat-Gay considera que "para ello hay que cumplir con ciertas condiciones primero".

En este sentido, remarcó que "la discusión estuvo mal planteada desde el inicio" porque primero se debería haber cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario y luego un Presupuesto acorde debido a que "lo que se acuerda con el FMI tiene metas que hay que cumplir, a diferencia de las metas del presupuesto".

Prat Gay Prat-Gay tildó de "irresponsable" la posibilidad de no llegar a un acuerdo con el FMI

No obstante, Prat-Gay afirma que, independientemente de un acuerdo positivo con el organismo o no, una ley de Presupuesto acorde es necesaria: "No es mucho reclamarle eso a un país, lo tiene una pequeña y mediana empresa. Nadie arranca un emprendimiento sin tener una planilla de Excel con proyecciones", ironizó.