Tras el crítico informe del FMI sobre el préstamo al Gobierno de Macri, esta fue la reacción de Dujovne y del PRO

El ex ministro dijo que el acuerdo "se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía, la suba de tasas en EEUU y al elevado déficit heredado"

Nicolás Dujovne, el ex ministro de Economía de Mauricio Macri que selló el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), salió a justificar el préstamo que recibió la Argentina en 2018 y dijo que el Gobierno de Alberto Fernández no tiene credibilidad y que la economía está al borde de una crisis cambiaria.

"El FMI publicó hoy su evaluación sobre el programa Stand By firmado con la Argentina en 2018. Dejo aquí algunos apuntes sobre el documento del Fondo y sobre la respuesta que formularon el Gobierno y el Ministro Guzmán", introdujo Dujovne en un hilo de Twitter.

Para el ex ministro, durante el otorgamiento del préstamo, el más importante de la historia del Fondo, "se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía, la suba de tasas en EEUU y al elevado déficit heredado. Tuvo el apoyo de todos los países miembros del FMI. Fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país".

"Llama la atención que el actual Gobierno ahora sí tome como propia la visión del FMI sobre el programa de 2018, pero no haya podido alcanzar consensos básicos como para firmar un programa en más de dos años de gestión", cuestionó.

Dujovne dijo que "el Gobierno kirchnerista concluye erróneamente que los problemas de la economía argentina pueden resolverse defaulteando deudas e imponiendo cepos y controles. Pero estos han demostrado ser pésimos instrumentos una y otra vez", omitiendo que el default y el cepo fueron dos cuestiones que Alberto Fernández heredó de Macri.

"El Gobierno reestructuró la deuda, pero seguimos sin que nadie nos preste. Más aún, el mercado cree que es altamente probable que Argentina vuelva a defaultear, lo que se refleja en un riesgo país de 1700 puntos", evaluó.

Para Dujovne, "el cepo no sirvió para recomponer reservas. En los últimos dos años hubo casi u$s 30.000 millones de superávit comercial, pero el BCRA no paró de perder dólares y hoy, con solo u$s 3.000 millones de reservas netas, está al borde de una crisis cambiaria".

Otras voces del PRO

Por su parte, el ex titular del Banco Central (BCRA) Guido Sandleris, también arremetió contra el kirchnerismo, pero deslizó cuestionamientos al informe del FMI.

"Queda claro que era ridículo eso de que ‘el FMI incumplió sus estatutos en el préstamo a Argentina’ o que ‘el préstamo del FMI buscó apoyar la campaña de Macri’", indicó.

Sandleris señaló que coincide "con algunos puntos del informe, pero con otros no". "Acierta al señalar que la dificultad en reestablecer la confianza de los mercados, uno de los objetivos clave del programa, estuvo asociada a dudas acerca de la sostenibilidad en el tiempo de las reformas ", explicó.

"La reacción de los mercados al resultado de las PASO 2019 muestra la magnitud de la desconfianza que generaba el regreso del kirchnerismo. Y, lamentablemente, lo ocurrido en estos dos años de gobierno de Alberto Fernández muestra que estaban en lo cierto", continuó.

Por último, el ex presidente del BCRA dijo que "un problema" de la Evaluación Ex-Post del organismo es "analizar todo con el diario del lunes". "Hay que evaluar también las decisiones con la información disponible al momento de tomarlas. Con el diario del lunes, por ejemplo, tendríamos que haber comprado bitcoins con las reservas y listo", concluyó.

El diputado nacional Hernán Lombardi, uno de los legisladores que llegaron al Congreso con el aval de Macri, comparte la mirada del FMI respecto de que la gestión de Cambiemos no tuvo el plafón político para avanzar con reformas estructurales de la economía".

"Esa mirada es convergente con la mirada que tenemos nosotros. Tuvimos un espacio político limitado, pensando en que teníamos minoría en ambas cámaras del Congreso y una oposición implacable", apunta Lombardi.

Según el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, "la crisis de confianza que generó la amenaza de la vuelta de una mirada populista de la economía" en las PASO de 2019 "derrumbó los esfuerzos" que estaba haciendo la administración de Macri y "el pueblo argentino".

Por su parte, el diputado nacional Gerardo Milman consideró que el FMI hizo "apreciaciones acertadas" respecto de cuáles fueron los "defectos" de la política económica de Macri. "Comparto el diagnóstico del FMI respecto de que el gradualismo no fue óptimo para la economía argentina. Pero el gobierno de Macri no tuvo respaldo político para encarar reformas de fondo", señaló Milman, uno de los escuderos de Patricia Bullrich.