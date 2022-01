"Las reservas de libre disponibilidad son de u$s3.000 M, hay que aguantar hasta la cosecha", advierte Dapena

Para analizar qué puede pasar con la economía en 2022, iProfesional dialogó con José Dapena, MSC en Finanzas de London School of Economics, y docente UCEMA

La falta de un programa económico de crecimiento, en medio de las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario, encierran más incertidumbres y volatilidad para los analistas.

En este escenario, iProfesional dialogó con José Dapena, MSC en Finanzas y Economía de la London School of Economics, y también Doctor en Economía de la UCEMA y docente de la misma institución.

-¿Cómo analiza la situación económica en este nuevo año que comienza?

-La situación económica es la de una economía encorsetada que sacrifica crecimiento por cuestiones vinculadas a distorsiones, que se originan, principalmente, en la falta de previsibilidad y credibilidad.

El inconveniente es que las cartas están echadas, y el Gobierno sospecha que se le va a hacer muy difícil retornar a los mercados internacionales de créditos voluntarios. Por ello, su principal objetivo es aliviar la restricción de dólares por los próximos dos años, posponiendo vencimientos y administrando la escasez sin que las variables macro, aun a pesar de mostrar distorsiones, se le escapen demasiado.

-Por ahora la devaluación sigue en un nivel por debajo de la inflación, ¿qué considera que puede ocurrir con el precio del dólar?

-Una hipotética normalización de la economía provocaría una convergencia de la brecha cambiaria a un valor intermedio entre el precio oficial y el precio del dólar financiero, y que gradualmente fuese ajustando por una inflación que se reduciría, en la medida que se deje de monetizar el déficit fiscal.

Sin embargo, al ver la situación actual del país, no es esperable que la economía se normalice significativamente, sino que se van a administrar las distorsiones. Lo cual, si bien no es bueno, implica que lo peor ya habría pasado, originado en los efectos de una pandemia sin acceso al crédito externo.

Entonces, una leve recuperación de la economía permitiría aliviar tensiones, pero no deberíamos esperar una normalización, porque para ello tendrían que cambiar las expectativas y restablecer la confianza. Y no están dadas las condiciones.

José Dapena

-¿Y la negociación con el Fondo Monetario cómo puede impactar?

-La negociación con el FMI introduce un factor adicional. A esta altura, ya se sabe que los dólares para pagar la deuda en 2022 no están, y sólo se estaría negociando cómo se pospone, y qué costo paga cada una de las partes.

La existencia de una brecha es un factor que complica las charlas para llegar a un acuerdo, pero si no hubiese una negociación con el FMI en el medio, lo más probable es que la brecha se mantenga y el dólar oficial siga la dinámica de la inflación. Sin embargo, la existencia de la brecha cambiaria dificulta la negociación con el FMI, por lo que quizás se logre cierto nivel de convergencia.

-Comentaba que para este 2022 ya no hay dólares, ¿hasta cuándo alcanzan las reservas?

-Las reservas de libre disponibilidad no superan los u$s3.000 millones, por lo que la economía debe aguantar hasta la entrada de dólares por la cosecha, primero la de trigo y luego la de soja. Así, se prevé un superávit comercial de u$s10.000 millones, pero a la luz de lo sucedido en 2021, que habría tenido un superávit mayor, no necesariamente signifique acumulación de reservas.

Por lo que, en la medida que no se construya un horizonte con cierta previsibilidad respecto de lo que piensa hacer el Gobierno, a los efectos de reducir la prima de riesgo país, que en definitiva significa convencer a los inversores acerca de un sendero de sustentabilidad y reformas de más largo alcance, la sensación es que no habría catalizadores que impliquen cambios significativos en las expectativas durante 2022.

Las reservas disponibles por el Banco Central en los primeros meses del 2022 serán importantes para medir el respaldo para cumplir con los compromisos.

-La inflación volvió a mostrar datos elevados en los últimos meses, ¿qué perspectivas tiene sobre este indicador?

-No hay motivos concretos para que los precios desaceleren su dinámica, luego de la gigantesca emisión de dinero que se hizo en 2021, atento a la imposibilidad de contar con crédito externo.

De hecho, los precios de los bonos están esperando una inflación por encima del 40% para 2022. Si bien la recuperación de la economía puede absorber parte de los pesos excedentes, hasta tanto el balance del Banco Central no comience a mostrar señales de fortalecimiento, debido a la acumulación genuina de reservas, no hay razones sustentadas que conlleven a pensar en una reducción significativa de la inflación.

Algo que tampoco le conviene al Gobierno, en la medida que haya tolerancia social.

-Entonces, ¿cómo puede el Gobierno controlar esta situación tan compleja en estos dos años de mandato que le quedan?

-Es muy probable que haya acuerdo con el FMI, aunque la incógnita es qué tipo de acuerdo será y con qué condicionamientos. Cualquier acuerdo le despejaría el horizonte de pagos de deuda al Gobierno, si bien ya en 2023 comienzan a caer pagos de los nuevos bonos emitidos.

Por ello, un resultado del acuerdo debería ser el objetivo de restablecer cierto grado de credibilidad que, sin bien no implicará necesariamente un retorno a los mercados de crédito internacionales, al menos aliviarán la presión que ejerce el riesgo país sobre la brecha.

Si vemos un bono hard dólar, hoy rinde 20%, mientras que un bono ajustado por CER rinde 8% real. Lo que muestra que el verdadero problema que tiene Argentina es que el mundo no le cree y no le presta, dificultando el acceso a los dólares, que son necesarios para aliviar las presiones inflacionarias.

En cualquier país normal, la deuda soberana no se paga, se renueva, y eso es lo que no está logrando hacer Argentina. Por ello, el acuerdo con el FMI sería una señal, que si bien es débil, estaría en la dirección correcta.

-¿Qué se debería cambiar del rumbo económico actual?

-El objetivo debería ser definir un sendero hacia una normalidad, buscando suavizar y luego eliminar las distorsiones en precios relativos, tales como las que sucede con tarifas la brecha cambiaria, o el precio de los bonos. Quizá como los cambios se producen de manera gradual, mucha gente no alcanza a advertir lo distorsionada que se encuentra la economía, que, en definitiva, genera una restricción en las posibilidades de crecimiento.

El riesgo país debería situarse en máximo 600 puntos básicos, el índice Merval debería valer por encima de los 200 mil puntos a valores de hoy, y un dólar a valores mucho más razonables. De hecho, entre 2011 y 2021 Argentina no creció por las mismas cuestiones que están presentes actualmente, por lo que sacrificó un crecimiento acumulado de entre 30% y 40%. Entonces, la pregunta es: ¿Qué se está haciendo ahora para que eso no vuelva a suceder? Las respuestas derivan de horizontes políticos de corto plazo, lo cual no es una buena noticia.

-¿Qué opina que puede ocurrir en los próximos meses para la economía?

-Puede haber un alivio en la presión sobre la brecha, dependiendo de la negociación con el FMI, y de la posibilidad de posponer vencimientos, que por el momento están generando stress en la economía.

No espero grandes cambios para 2022, quizá una leve mejoría, pero no hay elementos que permitan actuar como catalizadores positivos de expectativas. Una economía lateralizada respecto del precio de activos financieros, con leves mejoras.-