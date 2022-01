El chino, el coreano, el turco y otros: los 6 dólares falsos de los que tenés que cuidarte

La llegada de nuevos billetes falsos al mercado argentino pone en alerta a la City. Lo que hay que saber para no recibir estos dólares

El creciente interés de los argentinos por hacerse de dólares en el mercado extraoficial se refleja en la suba de la cotización del blue, que hoy se consigue por encima de los $200. Sin embargo, crece la preocupación en la City por la proliferación de distintas variantes de dólares falsos.

De hecho, quienes se aventuren hoy a comprar dólares en las cuevas pueden quedar expuestos a recibir en sus manos falsificaciones más o menos sofisticadas. Algunos son fáciles de detectar, mientras que otros requieren un ojo entrenado y pueden engañar tanto a compradores como vendedores.

¿Cuáles son las falsificaciones del dólar que hoy circulan en la Argentina? A continuación, el detalle y los cuidados que hay que tener.

1. El billete de u$s100 "reimpreso"

La City está en alerta por la circulación de los

billetes falsos de 100 dólares "reimpresos". Se trata de unas emisiones que si bien en su momento fueron válidas, las piezas fueron lavadas y reimpresas, por lo que se vio afectada su composición legal.

Además cuentan con un mismo número de serie lo cuál permite identificarlos (E 05201634 A), y la marca de agua también presenta un diseño apócrifo, que no coincide con la real.

Por ejemplo, en un billete se podía ver a Benjamin Franklin en el frente, pero la marca de agua mostraba a Abraham Lincoln.

Los billetes reimpresos son detectables por su número de serie.

2. Los billetes con número de serie repetido

También causa preocupación la presencia de billetes falsos con tres números de serie que se repiten. Los billetes apócrifos fueron detectados en múltiples transacciones del mercado paralelo.

Los papeles moneda falsos son de tres denominaciones diferentes y cada uno tiene un número de serie especifico por el cual se puede detectar si es un billete apócrifo o no.

Todos los billetes de dólar presentan una combinación única de once números y letras. Este número de serie se puede encontrar dos veces, ambas en el anverso del billete.

Estos son los números de serie de los billetes falsos:

Los billetes u$s20 llevan el número "EL32271341H".

Los billetes u$s50 llevan el número "ID65114276A".

Los billetes u$s100 llevan el número "PF03229158T".

3. Billetes chinos de u$s100

Los nuevos billetes de dólar falso que se detectaron en la city corresponden a la numeración más alta (u$s100) con símbolos en idioma chino estampados en la parte delantera y trasera con tinta roja o rosa.

Dólar blue: alerta por la aparición de los billetes chinos falsos

Si bien estos suelen presentar una mayor facilidad para identificarlos, en comparación por ejemplo con los "súperdólares" coreanos, los reportes del mercado blue dieron cuenta de que las falsificaciones tienen también la franja azul normal en el papel, aunque sí carecen de otras características de seguridad.

El portal Drydenwire explica que estos dólares falsos suelen venderse online en Estados Unidos, aunque también se utilizan en China para "capacitar a los cajeros de los bancos para que puedan familiarizarse con los billetes norteamericanos".

4. Los dólares "turcos"

La city continúa reportando múltiples ediciones de billetes falsos entre los que se destacan los diseños con la frase turca "GECERSIZDIR" en el adverso y reverso. Esto los hace muy fáciles de detectar, pero pueden engañar a quienes no estén prevenidos acerca de su existencia.

5. Los dólares de Varsovia

No provienen de Polonia. Estos billetes falsos de u$s100 se denominan así porque fueron detectados por primera vez en la ciudad de Varsovia situada en el estado de Indiana, EE.UU.

¿Cómo detectarlos? Un dato clave es que la numeración está integrada por la serie "DF45248991A". Además, la banda magnética está en el lado incorrecto del billete (ver cómo detectar un billete falso más abajo). Lo insólito es que al sostenerlo a contraluz, la marca de agua no es Benjamin Franklin, sino Alexander Hamilton.

6. Los "súper dólares" coreanos

Los "súperdólares" o el "súper dólar" es el nombre que se asignó a los billetes de u$s 100 (también se usan de menor denominación) falsos, que Estados Unidos alega haber sido producidos por distintas organizaciones o gobiernos, en particular el de Corea del Norte.

En 2011, fuentes oficiales declararon que estos diseños apócrifos estuvieron en "circulación mundial" desde finales de la década de 1980 hasta al menos julio de 2000 , lo que derivó en un caso judicial de extradición. Sin embargo, y a pesar de los múltiples intentos, se continuaron reportando hallazgos de estas características.

La particularidad de los "súperdólares" coreanos o "súper dólar" radica en su capacidad de saltar mecanismo de control inclusive con el empleo de la tecnología actual, ya que siempre se están produciendo nuevas ediciones y más sofisticadas.

"Ninguna tecnología actual puede garantizar la captura del 100% de los superdólares en circulación. Se ha sospechado que varios grupos crearon tales billetes, y la opinión internacional sobre el origen de estos varía. El gobierno de Estados Unidos cree que lo más probable es que la mayoría de estos billetes se hayan producido en Corea del Norte", señala el portal Aljazeera.

Los súper dólares coreanos son las falsificaciones más difíciles de detectar.

"Aunque Pyongyang niega su complicidad en cualquier operación de falsificación, se han detectado en circulación al menos $45 millones en súperdólares que se cree que son de origen norcoreano, y se estima que el país ha ganado entre $ 15 y $ 25 millones por año durante varios años gracias a la falsificación", concluyó el informe del Servicio de Investigación del Congreso norteamericano.

Con la entrada en circulación del nuevo billete de u$s 100 en 2013, se agregaron mayores medidas apuntadas a frustrar la falsificación: "cinta de seguridad 3D", números y dibujos que cambian de color y microimpresión.

Los falsificadores coreanos son reconocidos mundialmente por la alta calidad de sus productos.

Se estima que la cantidad de moneda estadounidense (los "súperdólares") falsificada es de 3 dólares por cada 10.000 dólares.

¿Cómo identificar dólares falsos?

A continuación, otros aspectos a tener en cuenta para identificar a los dólares falsos:

Papel

Para detectar que los billetes de 100 y 20 dólares o alguna otra denominación, sean falsos, se recomienda el tacto como primer recurso (el cual es utilizado por los cajeros en casas de cambio y bancos), ya que la textura del billete falso es más burdo que el genuino.

Los billetes falsos presentan al tacto una especie de cera, cuando el genuino es más fino pero no ceboso.

Otra característica inconfundible de una falsificación es el color. Los billetes auténticos tienen combinaciones de colores pálidos y vivos, muy difíciles de copiar. Compare los colores con un billete genuino.

El color del papel en el dólar falsificado es muy claro, mientras que en el genuino es ámbar (entre beige y blanco). Además presenta tonalidades brillantes y contrastes.

Retrato

El retrato genuino parece "vivo" y se distingue bien del fondo. El falso tiene menos detalles y los bordes se funden con el fondo.

Billete original / Billete falso

Borde

Las líneas finas en el borde de un billete original son claras y están unidas. En uno falso, las líneas generalmente son difusas y no se distinguen correctamente.

Número de Serie

Los números de serie genuinos tienen un estilo distintivo y están perfectamente espaciados. Están impresos con la misma tinta que el sello del Tesoro. En un billete falso el número de serie difiere en el color y el detalle con respecto al sello del Tesoro. Tampoco están bien espaciados y/o alineados.

Frotación

Doblando el billete con el dedo índice por la parte donde haya dibujo y color, se frota sobre un papel (de preferencia de color blanco) el cual dejará una marca verde obscuro, pero no quedará raspado en la parte que se frotó, porque de ser así, la evidencia apunta a que se trata de un billete falso.

Billete original / Billete falso

Marca de agua

Es uno de los más antiguos métodos de seguridad. Diferencias de espesor en el papel crean zonas oscuras y claras, las que generan una imagen al trasluz. Se imitan con impresiones grasas, de cera o tinta amarilla.

Los dólares falsos de 100 presentan la figura de Franklin en forma muy obvia que se ve a simple vista, lo cual no ocurre en los billetes verdaderos.

Hilo de seguridad segmentado

Partes del filamento aparecen en el frente del billete como segmentos plateados. Los falsificadores los imitan imprimiendo los segmentos con tinta metálica plateada. En los billetes genuinos, mirando al trasluz, se ve una línea llena.

Bajo la lupa las líneas, en los billetes auténticos se ven nítidas, mientras que las falsificaciones hechas con "laser" o tricromía se ven como puntitos que crean la ilusión de una línea.

Hebras

A la pasta del papel se agregan hebras de seda u otras fibras. Se pueden ver con una lupa. Los falsificadores las imitan con lápices de colores.

Los dólares verdaderos muestran en alguna de sus dos caras una especie de pelusas o pedazos de hilo color café, mientras que las imitaciones carecen de ellos.

Luz Violeta

Bajo la luz violeta, el billete tiene que conservar su color, y todas las imágenes. La Faja de Seguridad del punto 4.- aparece en color fluorescente (sin que se lea el texto) en los billetes nuevos de u$s 5, 10, 20 y 50; no así en los billetes de u$s 100 (en éste se ve la faja y se lee la sigla). Si en el billete de u$s100 se ve la faja de amarillo oscuro, el billete es falso. En algunos billetes falsos, bajo la luz violeta el papel se vuelve blanco por completo.

Pequeños pelos de Colores

El billete, presenta algunos pelos de colores adheridos, los cuales no resaltan ante la luz violeta.