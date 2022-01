El Financial Times advierte que el Banco Central sólo tendría u$s400 millones de reservas líquidas

Argentina debe pagar al FMI u$s2.800 millones a finales de marzo, y los analistas no ven otra opción que asegurar un nuevo acuerdo con el prestamista

El influyente periódico británico Financial Times advirtió que si la Argentina no logra cerrar un acuerdo con el FMI, el país quedará como un "paria financiero internacional". "Argentina se acerca a la fecha límite del (acuerdo con el) FMI con pocas señales de progreso", consideró la publicación extranjera.

En ese sentido, indicó que "a medida que se acerca la fecha límite de marzo para que Argentina reestructure una deuda de miles de millones de dólares con el FMI, el país corre de nuevo el riesgo de que las instituciones financieras internacionales le corten el grifo y se aísle, mientras el gobierno peronista de izquierdas se esfuerza por encontrar apoyo para un nuevo acuerdo".

Además, comentó que la reunión que sostuvo la semana el ministro de Economía, Martín Guzmán con gobernadores, en la que el funcionario admitió que no hay un acuerdo cercano, "confirma la reticencia de las autoridades argentinas sobre la necesidad de recortar el gasto para reducir el déficit".

Argentina escasea de reservas internacionales

Las reservas netas de divisas han caído por debajo de los u$s6.900 millones

"Argentina debe pagar al FMI u$s2.800 millones a finales de marzo, y los analistas no ven otra opción que asegurar un nuevo acuerdo con el prestamista, porque el Gobierno carece de reservas internacionales para realizar el pago. Las reservas netas de divisas han caído por debajo de los u$s6.900 millones, según Morgan Stanley, de los cuales sólo u$s400 millones son líquidos", alertó el artículo que lleva la firma de Lucinda Elliot.

Para el Financial Times, "la mayoría de los economistas coinciden en que entrar en mora con el Fondo sería desastroso. Cortaría el crédito que Argentina recibe de otros prestamistas multilaterales y asestaría un duro golpe a la reputación del FMI como acreedor responsable".

"Dado que los inversores privados ya rehúyen de Argentina tras su breve impago en 2020, cualquier enfrentamiento también dejaría al país -miembro del G20 y gran exportador de cereales, y que ha sido rescatado 21 veces en seis décadas- como un paria financiero internacional", alertó.

A la vez, el diario británico dijo que el Gobierno "también debe enfrentarse a los partidarios de la línea dura dentro de sus propias filas, que se resisten a los recortes propuestos en el gasto y los subsidios. Creen que el acuerdo original con el FMI rompió las reglas del Fondo -el FMI lo niega- y que el prestamista debería conceder a Argentina un trato favorable en cualquier nuevo acuerdo".

"Mientras los ánimos entre los peronistas y la oposición se agravan, la economía se resiente. El balance del Banco Central se ha deteriorado notablemente. Las reservas netas han caído por debajo de los u$s7.000 millones y más de u$s1.000 millones han salido del sistema bancario privado sólo en los dos últimos meses, según datos oficiales y del mercado", concluyó.

Marcha de las negociaciones con el FMI

Guzmán diice que hay acuerdo con el FMI en que reservas deben crecer, pero algunos analistas no lo ven posible

El ministro de Economía Martín Guzmán reveló en su exposición ante gobernadores sobre la marcha de las negociaciones con el FMI algo que los analistas ya habían anticipado y es que el organismo internacional iba a exigir como parte de un acuerdo una meta de acumulación de reservas. Es que 2021 cerró con un nivel crítico de reservas netas -entre u$s2.400 y u$s 4.000 millones según los cálculos privados- que es insuficiente para cubrir los vencimientos de deuda del primer trimestre que suman más de u$s5.200 millones, por lo que ese colchón se agotaría para marzo.

Fue una de las pocas precisiones con número que brindó Guzmán en el encuentro.

"Hay un punto de entendimiento: FMI y Argentina están en la misma página. Entendemos que es importante que haya un crecimiento de las reservas nacionales que nos permitirá construir una estabilidad económica duradera", destacó.

En ese marco, el ministro indicó que el sendero es que las reservas crezcan en un rango de "entre u$S 3.000 y u$s 4.000 millones por año", aunque no especificó cómo se lograría.

Para los analistas consultados por iProfesional engrosar las reservas en 2022 en ese monto es una meta "ambiciosa" en un escenario externo que será más desfavorable que el de 2021 cuando hubo un boom en el precio de las materias primas que impulsó una suba de 40% de las exportaciones, que son la fuente genuina de ingreso de divisas.

A su vez, Federico Broggi, analista de research, de Invertir en Bolsa (IEB) explicó que aunque la meta es anual, el FMI "pone pautas trimestrales, pero se sabe que Argentina tiene cierta estacionalidad para la acumulación de reservas muy ligada a los momentos de cosecha, el último trimestre se complica juntar porque a partir de septiembre hay menos liquidaciones del agro, entonces no creo que el organismo exija que sean u$s1.000 millones cada trimestre, hay que ver cómo se instrumenta".