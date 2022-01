Sturzenegger le retrucó a Joseph Stiglitz lo del "milagro económico argentino"

El ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri utilizó sus redes para responderle al Nobel de Economía sobre la actual gestión

La polémica afirmación de Joseph Stiglitz, premio Nóbel de Economía y acérrimo defensor de las políticas kirchneristas, quién aseguró que Argentina está viviendo un "milagro económico"; sigue teniendo sus repercusiones: ahora el expresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, le retrucó sus dichos en un extenso hilo de Twitter publicado en inglés.

Hace unos diez días, Stiglitz publicó una columna de opinión en el sitio web Project Syndicate, en la cual aseguró que "dado el lío que heredó el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández a fines de 2019",este "parece haber logrado un milagro económico".

"Desde el tercer trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2021, el crecimiento del PBI alcanzó el 11,9%, y ahora se estima que haya sido del 10% para 2021, casi el doble de lo pronosticado para Estados Unidos, mientras que el empleo y la inversión se han recuperado a niveles superiores a los de cuando Fernández asumió el cargo", recalcó el Nóbel en su columna.

Sin embargo, Sturzenegger no se muestra tan seguro como Stiglitz sobre los resultados de la política económica argentina, por lo que el antiguo titular del BCRA utilizó las redes para responderle al estadounidese. Allí, remarcó que sus dichos se leyeron con "desconcierto" en el país y lo desafió: "Mi sensación es que en Argentina no te has atrevido a hacer las preguntas incómodas".

El premio Nobel Joseph Stiglitz es uno de los grandes defensores de la gestión del ministro Guzmán

¿Qué le dijo Sturzenegger a Stiglitz?

En principio, Sturzenegger se refirió a la gestión de la pandemia en la Argentina, un punto que Stiglitz también tocó en su columna original. En esta línea, el ex funcionario macrista le pidió al Nóbel de Economía que se pregunte por qué "el Gobierno rechazó 12 millones de vacunas de Pfizer en 2020".

"Una oscura decisión que condenó a entre 20 o 30 mil argentinos a una muerte prematura. Si obtienes una respuesta avísanos, a los argentinos aún se les debe una", disparó Sturzenegger.

Luego, aseguró que resulta "sesgado" hablar de recuperación económica porque, según WEO, Argentina tendrá uno de los peores rendimientos económicos a nivel mundial entre el 2021 y el 2024: "Con cosechas extraordinarias, un desempeño tan pésimo es realmente un milagro", criticó el economista argentino.

Stiglitz, quién fue el antiguo tutor del ministro de Economía Martín Guzmán durante su pos-doctorado en la Universidad de Columbia, también se refirió a las "políticas de crecimiento" nacionales, las cuales Sturzenegger retrucó duramente: "Tal vez quieras preguntar por qué los niños no asistieron a la escuela durante un año y medio (le diré por qué: para complacer a los sindicatos)", recalcó el ex titular del BCRA, agregando que, debido a esto, "la capacidad de generación de ingresos de toda una generación disminuyó un 12% de por vida".

"Hablas de innovación (tal vez era una broma). Los elevados impuestos a la riqueza han producido un éxodo de capital físico, empresarial y humano que Argentina solo había visto durante las dictadura", continuó Sturzenegger en su exposición en Twitter, asegurando que el Gobierno actual "ha destruido la innovación en fintech, software, transporte, etc.".

Continuando con su punteo, el economista argentino le recriminó al estadounidense su fijación en las políticas tomadas por la gestión de Mauricio Macri y remarcó que, en realidad, "el déficit primario que heredó (Alberto) Fernández fue de apenas un 0,4% del PIB, y este año, a pesar de la recuperación 'milagrosa', será de un 3,3% del PIB".

"Deberías preguntarte qué están haciendo con este dinero", increpó Sturzenegger a Stiglitz, ejemplificando con el Programa Previaje, una medida muy criticada por el expresidente del Banco Central: "Te enterarías, por ejemplo, que están pagando la mitad de los gastos de vacaciones de los argentinos ricos. Cuando se paga eso con el impuesto inflacionario, le están dando a los ricos y quitándole a los pobres", indicó el antiguo funcionario de Mauricio Macri.

"No veo nada a favor de los pobres en financiar el gasto público con el impuesto inflacionario", condenó Sturzengger, pidiéndole a Stiglitz que verifique los números de impresión de dinero de diciembre del 2021, los cuales asegura que "le darán escalofríos" al Nóbel.

"No es de extrañar que la pobreza ahora sea del 40,6 % (la de Macri en 2017 era del 25,7 %)", contrastó el argentino.

Además, el antiguo titular del Banco Central también se refirió a la política de comercio exterior nacional e hizo hincapié en las exportaciones, cuestionando: "Usted elogia el aumento de las exportaciones como si fuera bueno, pero entonces, ¿por qué el Gobierno grava a los exportadores con el 50% de su flujo de caja y subsidia a los importadores en la misma cantidad?".

En esta línea, Sturzenegger le pidió a Stiglitz que se pregunte por qué en Argentina "prohíben exportar algunos productos, por ejemplo, carne; reducen la oferta, aumentan los precios y permiten que nuestros mercados se pierdan -quizás de forma permanente- ante la competencia más inteligente de los países vecinos".

El antiguo titular del BCRA utilizó las redes para responderle al economista estadounidese

La reestructuración de la deuda

El expresidente del Banco Central le dedicó todo un apartado de su crítica directa a Stiglitz a hablar sobre la deuda externa argentina. En este sentido, le retrucó al economista su "elogio" de la reestructuración de la deuda argentina con los acreedores privados.

"La tasa de interés de la deuda que se reestructuró fue del 5% según los números de Martín Guzmán. Con un crecimiento nominal histórico del PBI del 4%, la deuda era prácticamente sostenible y con la inflación en los EE.UU. en un 7% aún más", remarcó Sturzenegger.

Aquí, remarcó que "el problema de buscar la reestructuración de una deuda de forma sostenible es que el Gobierno se vuelve poco confiable", por lo que es riesgo país es ahora del 18% en dólares "tras la 'necesaria' y 'exitosa' reestructuración", un punto en el que Sturzenegger no ve beneficio.

Además, le pidió a Stiglitz que, si le preocupa esta cuestión, se pregunte por qué el Gobierno permitió que la deuda indexada a la inflación creciera tan rápido: "Ha crecido un 25% en valor en dólares el año pasado, sumando solo en 2021 una cantidad equivalente a casi la mitad del polémico préstamo del FMI (y esto es en realidad nueva deuda real)", ilustró.

"Por cierto, el gobierno afirma que la deuda indexada a la inflación no es un problema. De hecho, ¡afirma que no existe! ¿Puedes preguntar por qué dicen esto?", se indignó Sturzenegger.

Además, respecto a la idea de que el préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a Mauricio Macri aumentó la deuda, una posición de la que Stiglitz "se hace eco", el antiguo titular del BCRA utilizó un gráfico en el que se muestra la evolución de la deuda bruta argentina a lo largo de los años para indicar que "los niveles de deuda en 2017 y 2018 -antes y después del acuerdo con el Fondo- eran similares".

"El programa fue una reinversión con un acreedor más barato. No puedo ver un daño en eso. De hecho, Martín Guzmán renueva la deuda todos los días", se defendió Sturzenegger por el acuerdo con el FMI, apuntando nuevamente contra el actual titular del Palacio de Hacienda.

"También se puede preguntar qué pasó con las reservas del Banco Central durante los cinco años anteriores a la elección de Macri: te enterarás que fueron saqueados 50.000 millones de dólares", condenó Sturzenegger. Y agregó: "Cuando Macri llegó al poder, las reservas en el banco central eran negativas. La reducción de activos es una forma de endeudamiento".

En esta línea, Sturzenegger apuntó contra Stiglitz al recordar un contradictorio encuentro que tuvo con él durante el 2015: "El 17 de diciembre de 2015, el día que levantamos los controles de tipo de cambio con reservas netas negativas, usted visitó el Banco Central y elogió la medida. De hecho, ¡ese día tuvimos un almuerzo de celebración!", ironizó el ex funcionario.

Te puede interesar Dólar 2022: este es el nuevo precio que proyectan más de 40 expertos para este año

Para concluir, Sturzenegger mostró su respeto por los estudios de Stiglitz, indicando que "no hay nada que pueda decir o escribir" que cambie su admiración por él. Sin embargo, le pidió al estadunidense que, siendo el economista "más respetado del Gobierno argentino", tenga una visión crítica del actual contexto nacional: "Ayudarlos a seguir el camino equivocado con argumentos falsos no es la manera de ayudar", finalizó el economista.