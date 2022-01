Las reservas internacionales volvieron a caer al nivel de fines de 2020

Las reservas internacionales del Banco Central cerraron en US$ 38.943 millones un valor que no exhibía desde finales de 2020.

En los últimos días la entidad monetaria vendió alrededor de US$ 140 millones para contener al dólar.

Desde el momento que la Argentina recibió los DEG del FMI, el 23 de agosto pasado, que fue cuando alcanzó un nivel de reservas por u$s 46.306 millones, el BCRA entró en un camino de pérdida de reservas y ayer perforó la barrera de los u$s 39.000 millones.

Ese día la Argentina recibió este jueves 3.055 millones de DEG, el equivalente a u$s 4.334 millones, en concepto de una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro que el Fondo Monetario Internacional comenzó a distribuir entre los países miembros, según su cuota de participación en el organismo. Si bien los mismos fueron distribuidos para compensar los gastos generados por la pandemia del Coronavirus, la Argentina obtuvo el visto bueno para utilizarlos para pagar los compromisos del segundo semestre del año, entre ellos dos desembolsos del orden de los u$s 1.900 millones cada uno, uno en septiembre y otro en diciembre.

A lo largo del 2021, el Gobierno completó giros al FMI por cerca de US$ 5.200 millones entre capital e intereses. En concepto de amortización de capital, se canceló un total de casi US$ 3.800 millones en septiembre y diciembre.

El analista Christian Buteler destacó en su cuenta de Twitter que en el día las reservas bajaron US$ 90 millones y que en el mes cayeron US$ 557 millones.

