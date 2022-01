Decisivo para el precio del dólar: ¿confían en Wall Street en un acuerdo rápido con el FMI?

En medio de las dudas sobre el cierre de un acuerdo con el FMI, se vienen días clave: antes que nada, el Gobierno deberá enfrentar el viernes el primer vencimiento de deuda del año con ese organismo por u$s731 millones, y a inicios de febrero hay otro por pago de intereses por u$s300 millones. Esto, en un contexto en el que, por la incertidumbre, el dólar blue y el CCL vienen de marcar récords nominales.

Hasta ahora, la postura del Gobierno fue honrar los compromisos, como gesto al FMI de la voluntad de sellar un acuerdo. El último pago de un vencimiento al FMI fue el 22 de diciembre. Pero luego el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió ante gobernadores que las negociaciones se demoran porque discrepan sobre la velocidad del sendero fiscal. Eso sembró dudas en el mercado si ante los dos vencimientos que se avecinan, el gobierno optará por pagar o tensar la cuerda.

En esa exposición Guzmán también planteó alcanzar el equilibrio fiscal recién en 2027, lo que desencadenó en los inversores el temor de que el país caiga en un default que obligue a una nueva reestructuración de deuda con los acreedores privados.

De cuaqluier manera, se generó expectativa esta semana luego de que el propio FMI asegurara que está trabajando "muy de cerca" con el Gobierno argentino, con un "enfoque flexible y pragmático", para alcanzar un nuevo programa que permita renegociar la deuda de u$s44.000 millones que contrajo la administración de Mauricio Macri.

Más allá de ese acercamiento, analistas de Wall Street consultados por iProfesional, advierten que el FMI presionará para que se llegue al déficit cero dos años o tres años antes de esa ruta trazada por Guzmán, en 2024 o 2025.

Para los especialistas que trabajan en el mayor distrito financiero de la ciudad Nueva York y del mundo, tanto Argentina como el FMI quieren cerrar a un acuerdo, por lo cual prevén que ninguno pateará definitivamente el tablero, aunque esperan un programa "light" sin exigencia de reformas.

Para Alberto Bernal, de XP Securities, un acuerdo con el FMI "calmará al dólar y la salida de capitales"

¿Por qué se dilata el acuerdo?

Los expertos de Wall Street que hablaron con iProfesional coincidieron en que el principal problema es el "político" por las disidencias dentro de la coalición gobernante, y la necesidad de encontrar una "narrativa común" que les sirva a Argentina y al FMI para justificar la firma del acuerdo.

El colombiano Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes y estrategia global de XP Securities y uno de los analistas de Wall Street que sigue de cerca el desempeño de la economía argentina, evaluó que "todo es política, la demora es porque el staff del FMI quiere un ajuste fiscal más rápido y que sea aprobado por todas las fuerzas políticas del país, y eso es difícil lograrlo".

"La oposición no va a ayudar al presidente Alberto Fernández si no hay un claro respaldo de la vicepresidenta y de su grupo y llevarse el costo político de firmar", acotó.

Según su visión, "el tema es cómo se vende internamente este acuerdo desde el punto de vista político, porque no se le está pidiendo nada que no sea manejable".

"Antes el FMI obligaba a hacer esfuerzos muy grandes para llegar a un acuerdo. Ahora solo está pidiendo un plan de ajuste sustentable, no pide despedir empleados púbicos, sino que se tiene que organizar la macro para que el país pueda crecer a futuro", comparó.

En sintonía, el economista argentino Diego Ferro, CEO fundador de M2M Capital en Nueva York, y con una treintena de años de trayectoria como especialista en mercados emergentes - trabajó en Morgan Stanley, Goldman Sachs y Greylock Capital Management- aseguró que "el FMI desea acuerdo porque no quiere un país en default ni mandar a una nación a una situación de paria internacional, y Argentina quiere tener un acuerdo porque sabe las consecuencias negativas" por lo cual concordó que "si no fuera por la narrativa, se firmaría".

"Fundamentalmente es un tema de dos narrativas, de cómo el FMI encuentra una excusa para decir ‘ok no me pagues ahora porque se que no me podes pagar’, y el relato de Argentina que pregona que no va a hacer un ajuste", reflexionó.

Para él, "como Argentina no está pidiendo plata fresca al FMI, sino que la negociación es para devolversela, la urgencia del país es menor, y (algunos en el gobierno) dicen para que voy a violar la narrativa y perder votos si no me van a dar un peso más, y el relato es que el organismo ayudó a la oposición".

A su criterio, "están los dos desesperados por llegar a un acuerdo pero tienen una narrativa distinta entonces tienen que tomarse su tiempo para ver si encuentran una común" pero "los dos saben que la deuda es impagable".

"No me creo que Cristina Fernández no quiera firmar; es el juego de la gallina, a ver quien parpadea primero. porque quedaría mal que cualquiera de los dos diera el portazo", opinó

En la misma tónica, Bernal manifestó que "quiero creer que el presidente y la vicepresidenta tienen la suficiente capacidad para entender que si no llegan a un acuerdo la situación monetaria, cambiaria, y fiscal se volverá completamente insostenible y por lo tanto el futuro de la presidencia de Alberto Fernández queda completamente incierto, no hay cómo financiar nada si el mundo le cierra las puertas del todo a Argentina".

"Nadie más le va a prestar en caso de que no logre un acuerdo, ni los chinos ni los rusos", aseveró.

¿Qué pasa si Argentina entra en un atraso con el FMI?

Bernal analizó: "si al llegar al día del vencimiento, Argentina y el FMI mandan un comunicado conjunto diciendo siguen las negociaciones para llegar a un acuerdo, eso no es tan grave; si no hay un pronunciamiento del FMI ni de Argentina, el mercado va a leer se rompió la conversación, y si hay comunicado solo de Argentina, lo mismo".

A su vez, Ferro minimizó el impacto de un eventual incumplimiento: "están todos concentrados en una fecha límite como marzo, cuando en la política muchas veces las fechas se exceden".

Recordó que "hemos visto en otros casos que llega el día en que se piensa acá se acaba el mundo, pero si están negociando y necesitan más semanas el tiempo aparece, y le dan un waiver".

Para Diego Ferro, un acuerdo con el FMI "para nada" hará recuperar la confianza de los inversores en Argentina

¿Un acuerdo con el FMI es suficiente para recobrar la confianza de los inversores?

Para Bernal, se debe "cerrar un acuerdo que tenga un ajuste fiscal más rápido al que pretende el gobierno, que implique una monetización menor del déficit fiscal por parte del Banco Central, consistente con una política monetaria mucho más lógica para controlar una inflación, que implique tasas de interés reales, y que permita traer a la realidad los precios relativos de la economía, el costo de las tarifas, para poder llegar a una situación donde la macro comience a cerrar más lógicamente".

Para el analista, un acuerdo ayudará a "calma el dólar, y la salida de capitales, estabiliza la macro que permite que haya un mejor crecimiento en 2022, y habrá una reacción muy positiva en los activos argentinos, una baja del riesgo país, y una disminución muy grande de la brecha cambiaria".

Bajo este escenario, Bernal proyectó que "el riesgo país volvería al nivel en que se cerró la renegociación con los bonistas", cuando se ubicó en 1.083 puntos básicos, frente a los más de 1.900 puntos que exhibe en estos días.

Más pesimista, Ferro si bien apuesta a que "haya un acuerdo porque las dos partes quieren", cree que "no va a ser un plan relevante, ni que genere algún cambio como tampoco lo originó la reestructuración de la deuda, porque si el gobierno no tiene la voluntad política de ejecutar el plan que elimine los profundos desequilibrios de Argentina, no va a cambiar la perspectiva de país".

"Y lo que Argentina tiene que hacer va en contra de la narrativa que tiene gran parte de las autoridades, sobre todo del lado de Cristina Fernández", justificó.

Según su visión, "habrá un acuerdo que light que permita a las dos partes salvar la cara, que demore los pagos y que haya cierta supervisión".

Ferro afirmó que "para nada" un acuerdo light permitirá recuperar la credibilidad de los inversores en el país "porque el problema es Argentina, no hay visión, tiene una estructura impositiva que es un desastre, una improductividad estructural creada por años de achicamiento de la economía, de un estado que creció, que necesita recursos y crea impuestos ineficientes" y sostuvo que "si no se cambia todo eso Argentina no puede crecer, y si no crece cualquier deuda es impagable".

"Se necesita acuerdos políticos, una reestructuración del estado, un montón de cosas que no se discuten", destacó Ferro quien alegó que "por más que Argentina firme un acuerdo con el FMI, la realidad es que no va a cambiar tanto" las perspectivas de los inversores "porque el problema no es el Fondo, es la mala política" y que "no hay un plan económico de como hacer al país más productivo".

No obstante, previno que "si no se logra un acuerdo con el FMI puede que se complique el financiamiento que estás esperando de otros organismos internacionales".

¿Chances de una nueva reestructuración con acreedores privados?

La probabilidad de incurrir en atrasos con el FMI en caso de no llegar a un convenio antes de marzo implica un escenario más complicado para la deuda privada. Por eso en las últimas semanas empeoraron las perspectivas sobre la posibilidad de caer en cesación de pagos -lo que se refleja en la suba de los Credit Default Swaps (seguros de default) a dos años- y que deba concretarse una nueva reestructuración de la deuda en dólares con acreedores privados que se terminó de renegociar hace apenas poco más de un año, en septiembre de 2020.

Para Ferro, esa probabilidad "no es nada nuevo".

"Después de la reestructuración dije que se iba directo a una nueva renegociación, porque esa operación fue un mamarracho ya que en ningún momento se le exigió a Argentina un plan", fustigó.

Asimismo, objetó que "no es serio fijar 2027 para llegar al equilibrio fiscal porque abarca también a otra administración" y reprochó que "este gobierno desde el comienzo mismo con la reestructuración lo que buscó es no pagar nada de forma tal de tener el Presupuesto libre para hacer actos de política".

Para el economista argentino, "que ahora los precios bajen es consistente con la misma situación que viene de hace un tiempo que es un país que está en crisis y que no tiene plan" con el ingrediente extra adverso de que "hay un contexto internacional, donde las tasas de la FED están subiendo, y los activos de riesgos están bajo presión".

Estimó que las chances de una nueva reestructuración son a partir de 2024 "cuando Argentina tenga que volver a pagar" vencimientos más abultados a los acreedores "porque esa deuda va a ser impagable".

"Capaz en 2023 hay otro gobierno que desarrolle algún plan, cambie la perspectiva económica, y que permita la reapertura del mercado", y evite la reestructuración, especuló.

Por su parte, Bernal evaluó "lo que está pasando con los precios de los bonos que están priceando default es que los inversores están cansados de esta historia que se debería haber arreglado ya hace mucho tiempo"

"Los inversores con los que hablo desafortunadamente me dicen ‘ni gastamos el tiempo en mirar a Argentina porque no es un país serio’, cuando hay semejante nivel de apatía, no hay un movimiento importante de los activos", comentó.

Para el analista, "produce desconsuelo hablar de reestructuración de una deuda tan ridículamente barata, con un cupón menor al 1% como el que le aceptaron en la renegociación los inversionistas".

Con una óptica más optimista que su colega, Bernal prevé que "bajo un escenario de un acuerdo con el FMI habrá hedge funds (fondos de cobertura) que digan (estos bonos) están ridículamente baratos, entremos".

En esa coyuntura, Bernal ve potencial de suba "fuerte en los precios de los bonos" por lo que "va a haber gente que va a hacer ese trade".

Programa de ajuste versus crecimiento

Alberto Fernández afirmó que en las negociaciones con el FMI para el pago de la deuda se debe contemplar el "derecho a crecer como nosotros queremos crecer" en línea con el argumento que esgrimió Guzmán ante los gobernadores donde planteó que la velocidad de reducción fiscal que pide FMI implica un ajuste real del gasto "con alta probabilidad de detener la recuperación económica" mientras que el sendero que propone Argentina permite darle "continuidad al crecimiento del país".

El ministro también sostuvo días atrás que "el FMI va a perder legitimidad si empuja a Argentina a una situación desestabilizante".

"Este argumento no vende, si eso fuera cierto la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Yanet Yellen ya se hubiera metido más (en la negociación)", retrucó Bernal.

Para el analista colombiano "Guzmán dice que el FMI quiere que Argentina no crezca, eso es ilógico, lo que más le importa al organismo es que el país crezca porque sino no le repagan la deuda".

"Lo que pasa es que para poder crecer hay que hacer las cosas bien. El crecimiento no sale de un vacío, Y cuando la política es tan dependiente de la demagogia como se ve a veces en Argentina es muy complicado", remarcó.

Según calculó Bernal, "el costo de acercarse más a lo que dice el FMI puede que sea 0,1% o 0,2% del PBI, el precio de no acercarse y tener un salto al vacío le puede costar a Argentina un 10% del PBI si la economía se pone difícil". Su previsión de crecimiento de Argentina con acuerdo con el FMI es de 3,5% para 2022.

"Argentina sin un acuerdo con el FMI no es viable.Va a vivir bajo un escenario donde no se puede importar nada, donde no hay un solo dólar para la inversión, en una coyuntura global más complicada con la FED subiendo tasas, y con una moneda perdiendo valor, y eso va a llevar a un proceso de muchísima más inflación", auguró.

Consultado sobre cómo se zanjará la discrepancia fiscal, Bernal fundamentó que "juzgando por lo que dijo el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken" al canciller Santiago Cafiero "va a tener que ceder Argentina".

"Mandó el mensaje de que quiere que Argentina logre llegar a un acuerdo que permita crecimiento sostenido, yo lo entendí como una lavada de manos de Estados Unidos, como decir si ustedes llegan a un acuerdo con el FMI, nosotros lo apoyamos", interpretó.

Por su parte, Ferro replicó: "Decir que lo importante es crecer es absurdo como propuesta porque se crece como consecuencia de acciones".

El analista aseguró que "Argentina tiene un montón de desequilibrios, no va a volver a crecer en forma sostenida sino trata de reducirlos lo antes posible".

En ese marco, deploró que "el sector público es demasiado grande" por lo cual exhortó a "hacer un cambio estructural, a reformar la ley laboral y previsional" y a "mejorar los precios relativos, bajar impuestos a los sectores más productivos, bajar los costos de transporte".

"Medidas que digas hay algo de tratar de disminuir la cantidad de distorsiones que hay, y eso es la idea de un plan", concluyó.