Martes negro: Wall Street sigue acumulando pérdidas y los inversores comienzan a preocuparse

Luego de gozar de un cierre de jornada positivo en el inicio de la semana, el mercado estadounidense vuelve a darse vuelta y acumula una caída del 2% en dólares en lo que va de la rueda.

Si bien hay numerosos factores que podrían estar justificando los movimientos bursátiles, expertos del mercado afirman que se trata de una corrección completamente normal y sana.

El mercado estadounidense sigue cayendo

La jornada del lunes fue bastante frenética. El S&P 500 (SPX) Inició a la baja y llegó a caer más de un 3%, pero cerró el día de forma positiva por unos pocos puntos, al igual que el Nasdaq 100 (NDX) y el Dow Jones (DJX)

Ante este raro comportamiento, la esperanza llegó a los inversores, pero la rueda actual está haciendo que vuelvan a ser pesimistas. Mientras que el SPX cae un 1,3%, el NDX retrocede un 2,7% y el DJX baja alrededor de un 1%.

De esta forma, desde los máximos históricos alcanzados hace algunas semanas, los índices accionarios caen entre un 10% y un 13%, aproximadamente.

Entre los motivos por los cuales se podría justificar la baja se encuentra la suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), que atenta contra el comportamiento alcista de las tecnológicas.

Algunos analistas estiman que no solo serían más de las planeadas, sino que también su aumento sería más agresivo del planeado inicialmente, todo para contener la inflación que parece no tener límites.

Las acciones estadounidenses vuelven a caer en las segunda jornada de esta semana

Por otra parte, el conflicto entre Rusia y Ucrania está más caliente que nunca y el público inversor teme que el fin de la paz internacional repercuta negativamente en los mercados, por lo que muchos ya se están adelantando y comenzando a vender.

Sin embargo, a pesar de que existan motivos, la otra visión dicta que solo se trata de una corrección completamente normal y sana que se da por haber atravesado una sólida tendencia alcista desde el mínimo de la pandemia en marzo de 2020.

En esta línea, Darian Yane, analista y educador financiero, expresó: "No hay mucho que decir. Para mí, no tiene sentido. No pasó nada que no se supiera antes, no hay noticias nuevas ni una invasión extraterrestre". Para el especialista, "son cosas que pasan: correcciones después de grandes subidas".

Además, sostuvo que la suba de tasas de interés ya estaba descontada en los mercados desde hace rato, por lo que puede tener algo que ver, pero no lo suficiente como para que los mercados caigan tan abruptamente en poco tiempo.

Los activos argentinos sobreviven

Para sorpresa de muchos, los activos argentinos no siguen el comportamiendo internacional. En promedio, las acciones argentinas suben cerca de un 2% en dólares.

Entre los activos más beneficiados se destacan:

Despegar (+6,7%)

YPF (+4%)

Banco Francés (+2,6%)

Banco Macro (+2,6%)

Grupo Financiero Galicia (+2,5%)

A su vez, el índice Merval medido en dólar CCL aumenta un 0,3%, aproximadamente.