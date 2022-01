Los 5 aspectos económicos y financieros que Guzmán no podrá repetir en 2022

Los próximos serán días, minutos y segundos críticos porque hay pagos que realizar al FMI y todavía no hay un principio de acuerdo y por la gran volatilidad en el mercado cambiario y en los precios de las acciones y los bonos nominados en dólares.

Están los vencimientos del 28 de enero y el 2 de febrero por un total de unos 1.100 millones de dólares y el casi impagable de u$s2.800 millones del 22 de marzo.

Cuanto más se dilate un arreglo y más se tire de la soga en el ínterin con "pagar o no pagar", más inestable estará la macro.

Pese a que algunos analistas y comentaristas económicos hablan en distintos medios sobre lo que puede pasar en febrero, hay que destacar que enero todavía no terminó y el final del mes, por ahora, parece de largo plazo con un dólar paralelo que sigue batiendo récords y un riesgo país casi en los 2.000 puntos básicos.

Uno de los aspectos positivos para el gobierno y para la economía es que el 2022 no será un año electoral, pero en las actuales condiciones es posible que sea muy incierto desde el punto de vista de político, económico y financiero.

Guzmán hace cálculos para cerrar el acuerdo con el FMI

Aspectos que jugaron a favor

Lo cierto es que, además de no haber elecciones, hay que señalar cinco aspectos económicos financieros que el año pasado le jugaron a favor al ministro Martin Guzmán y este año es muy probable que no pueda contar con ellos.

1) El gran boom de los precios internacionales

Este hecho evitó el verano pasado que se ahondara la crisis cambiaria – inflacionaria y le dio un superávit comercial al gobierno de unos 14.700 millones de dólares.

Este verano, el mercado cambiario entraña una complejidad parecida o peor y por eso es vital que el nivel de los precios internacionales mejore y como venga el ritmo al que los productores vendan cosecha.

El año pasado según los datos dados a conocer por la Cancillería se produjo el aumento anual más alto de la historia de las exportaciones que llegaron los u$s78.000 millones. Es probable que esté año las exportaciones no lleguen a los valores del año pasado.

"Lo que hay que considerar que si con el salto exportador el año pasado el BCRA perdió reservas, este año con exportaciones estancadas será mucho más difícil para el BCRA acumular reservas. En realidad, es muy probable que sigan cayendo si antes no se cierra algo con el FMI" explica a Iprofesional el Director de la consultora DNI Marcelo Elizondo.

Una gran parte de los analistas advierten que el superávit comercial podría rondar entre los 8000 y 10.000 millones de dólares.

2) Retrasar el cierre de un acuerdo con el FMI

Guzmán y el equipo económico no podrán este año seguir pateando un nuevo acuerdo con el FMI como lo hizo en 2020 por la pandemia y en 2021 también por la pandemia.

Este año eso no podrá pasar excepto que el gobierno decida no pagar los próximos vencimientos y no cerrar un nuevo acuerdo para que lo cierre definitivamente el gobierno que venga después de las elecciones de 2023.

El staff técnico del FMI ya le dejó claro al equipo económico qué hay diferencias importantes en las metas macroecomicas que no va a dejar pasar.

El mayor escollo es encontrar un acuerdo mínimo sobre el diagnóstico y los futuros números de la política macro. Básicamente: la magnitud del déficit fiscal primario 2022 y en qué año apuntar a déficit primario cero; el porcentaje (declinante) de las necesidades fiscales en pesos que serán financiadas con emisión monetaria; un piso de reservas internacionales netas en el BCRA como mínimo, en 2022 dejar de vender dólares y parar la caída.

3) La ayuda adicional del FMI por unos 4.300 millones de dólares

Haber pateado por segundo año un nuevo acuerdo con el FMI sin un programa de ajuste y sin default fue gracias a una especie de regalo inesperado del organismo al mundo por la pamdemia.

Fue el equivalente en DEGs por a unos 650.000 millones de dólares de los cuales a la Argentina le correspondieron unos u$s4.300 millones.

Gracias a ese aporte del FMI el Gobierno pudo pagar gran parte de los vencimientos con el organismo. Este año esa ayuda especial no estará por lo tanto o hay cualquier tipo de acuerdo o hay default si la Argentina no paga. No se trata solo de un problema político sino qué hay importantes diferencias en las metas macro que el FMI no va a dejar pasar.

4) El atraso del dólar oficial.

Con respecto al dólar oficial, es un atraso innecesario, que todavía se puede aguantar pero no por mucho tiempo más.

Ese atraso con el desbalance de la macroeconomía actual ya no funciona como ancla cambiaria.

"Un dólar oficial a 104 pesos no es un valor real de esos ridículamente bajos de otros momentos. El gran problema no es tanto el dólar oficial a 104 (que a 120 o 130 sería más adecuado para el contexto actual) sino la brecha en más de 100% y la caja de reservas netas del BCRA semi - vacía. La propia realidad macro hará muy difícil en 2022 seguir "atrasando" mucho más el dólar oficial y las tarifas" explica el informe de M&S.

5) El retraso en los precios de las tarifas de luz y gas para evitar una mayor inflación.

La gran pregunta qué hay que hacerse es si con retraso del dólar oficial y de las tarifas la inflación anual en 2021 fue superior al 50% anual que pasará si se empieza a regularizar esa situación este año.

"El año pasado el atraso de las tarifas se volvió a utilizar como ancla antiinflacionaria, pero no resultó. Y con inflaciones de 50% anual, clavar nominalmente tarifas y genera problemas muy rápidos. El problema es que el atraso tarifario es grotesco e insostenible. Viene desde mediados de 2019. La contracara es el desplome del porcentaje del costo del servicio cubierto por la tarifa y la explosión del monto fiscal de los subsidios" explica el estudio.

Las reservas en rojo y la alta inflación complican los planes del Gobierno

Impacto

La cuenta regresiva antes de un nuevo vencimiento de deuda con el FMI puede ser complicada. El gobierno tiene hasta el este viernes para decidir si no paga o cierra un acuerdo como sea para estirar los vencimientos de este año por unos u$s19.000 millones.

Esta situación le permitiría al gobierno por lo menos dejar de pagar los vencimientos de la primera parte del año y no entrar en atrasos con el organismo que podrían afectar no solo al gobierno sino el crédito de las empresas privadas en el exterior.

La otra alternativa sería no cerrar la negociación y no pagar esos vencimientos pero eso es hoy apostar al largo plazo con los días, horas, minutos y segundos de una negociación con el FMI que tiene un final incierto.

La continuidad del aumento de la inflación con cepo cambiario, atraso del dólar y de tarifas y salarios y jubilaciones retrasados es de acuerdo a la mayoría de los analistas del mercado financiero local y de Wall Street uno de los de los temas que más preocupan.

Hay que considerar que en los últimos 48 meses no hubo ninguno con la inflación debajo de 1% mensual, solo en cuatro dio menos de 2%, en quince meses la inflación flotó entre 2 y 3% mensual y en veintinueve 3% mensual o más. Enero 2022 será el mes treinta de esta tanda de inflaciones de más de 3.

La explicación desde el punto de vista técnico es que la inflación se sostiene en esos niveles por el control de cambios, congelamiento tarifario, el dólar oficial planchado casi todo 2021, los salarios sin recalentamientos, controles de precios y regulación de exportaciones.

La principal causa es el desbalance fiscal, monetario y cambiario y un gasto público primario tan alto que termina siendo sólo financiable con emisión monetaria e impuesto inflacionario.

A esto se sumó la altísima nominalidad de los depósitos y el stock de LELIQ. En 2022, habrá que seguir más de cerca la estabilidad de la nominalidad y también el déficit cuasi - fiscal del BCRA.

También los dólares que pueda comprar este año el BCRA. En este caso y considerando una caída de las exportaciones agropecuarias por la sequía es probable que el superávit comercial se reduzca a unos 10.000 millones de dólares y el BCRA tenga menos dólares para comprar producto de esas exportaciones.

Te puede interesar Crece el consenso: más expertos prevén una devaluación al estilo de la de 2014

El aumento de la inflación en el mundo que hacía tiempo no se daba es otro problema ya que existe el riesgo es que caigan los precios de los granos y se frene el crecimiento del PBI de la región, aunque los últimos números dados a conocer en el informe del FMI muestran mejoras para la Argentina en 2022 y 2023.