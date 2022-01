Mercados volátiles: Wall Street cayó, mientras que el Merval cerró en alza de la mano de IRSA

La volatilidad de los mercados parece no tener un fin. En la rueda de hoy, los principales índices accionarios retrocedieron sobre el cierre luego de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) hablara sobre la inflación y la suba de tasas de interés.

En concreto, Powell reveló que no habrá suba de tasas de interés hasta marzo, tal como se tenía previsto inicialmente, pero informó que el contexto económico requiere de una política monetaria "humilde" y "ágil".

Un mercado agitado

El S&P 500 cerró el día con retroceso de apenas el 0,15%, mientras que el Nasdaq 100, más volátil, cayó un 0,22% y el Dow Jones bajó 0,61%. Así, los tres índices más importantes del mundo acumulan pérdidas de más del 10% desde los máximos históricos.

"Hay una contracción de múltiplos lógica porque el mercado está descontando, al menos, cuatro subas de tasas de interés. Como las acciones en crecimiento son las que más sufren el aumento de tasas, durante las últimas semanas hubo cierta rotación de growth a value", destacó Diego Matianich, especialista financiero en Inversor Global.

Por su parte, Jonatan Kon Oppel, asesor en ConoSur Investment, destacó que "las valuaciones de las acciones estadounidenses han estado bastante más altas, pero el mercado está con miedo ante la incertidumbre sobre la inflación y hasta dónde subirá la tasa de interés norteamericana".

Sin embargo, a pesar de que existan motivos, la otra visión dicta que solo se trata de una corrección completamente normal y sana que se da por haber atravesado una sólida tendencia alcista desde el mínimo de la pandemia en marzo de 2020.

En esta línea, Darian Yane, analista y educador financiero, expresó: "No hay mucho que decir. Para mí, no tiene sentido. No pasó nada que no se supiera antes, no hay noticias nuevas ni una invasión extraterrestre". "Son cosas que pasan: correcciones después de grandes subidas", concluyó.

Los mercados volvieron a caer luego de los comentarios de Jerome Powell

Los activos argentinos, con alzas y bajas

En cuanto a los activos locales, el índice Merval medido en dólar CCL creció un 1,6% en la jornada de hoy, impulsado principalmente por IRSA Propiedades Comerciales (+2,8%), Grupo Financiero Galicia (+1,4%), Banco Macro (+1%) e YPF (+0,5%). Pero también hubo acciones en baja, como Edenor (-1,6%), Cresud (-1,6%), Loma Negra (-1,4%) y Telecom (-0,2%).

En el mercado local, por la suba de los tipos de cambio, los bonos con ley extranjera crecieron fuertemente en dólares. En concreto, el GD38 subió 4,2%, mientras que el GD41 se revalorizó un 2,7%, el GD30 un 2,3% y el GD29 un 1,5%.

De todas formas, a pesar de las subas, las paridades en dólares siguen estando muy bajas y los rendimientos muy altos, por lo que el riesgo país sigue elevado (1.890 puntos) pero algo menos que ayer (-2%).

"Con el riesgo país cerca de los 1.900 puntos, los bonos soberanos en dólares ya contemplan un default, con paridades por debajo de 30. La falta de confianza es tal que ni siquiera se ven apuestas especulativas a estos precios atractivos. Los bonos en pesos que ajustan por CER siguen siendo los preferidos, pensando en una inflación galopante este año", detalló el economista Matianich.

En cuanto a las acciones, el especialista en mercados comentó: "Siempre se da la misma dinámica. Cuando cambian las expectativas en el mercado, lo que primero suben son los bonos. Luego las acciones. Hoy por hoy, es difícil pensar en una subida de las acciones con los bonos cayendo".