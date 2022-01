A la espera del pago al FMI, el mercado estuvo expectante y el Merval retrocedió un 0,4%

Luego de varias jornadas bursátiles muy agitadas y volátiles, los mercados se relajaron levemente, pero concluyeron el día apenas por debajo del último cierre. Localmente, los inversores están ansiosos por saber qué hará el Gobierno con el FMI.

Los activos argentinos bajan ligeramente

En la rueda de este jueves, el índice Merval medido en dólar CCL cayó "solo" un 0,4%, principalmente por la estabilidad que hubo en las acciones que están más ponderadas.

En primer lugar, las más golpeadas fueron Edenor (-2,1%), Supervielle (-2,1%), Cresud (-1,2%), Pampa Energía (1,2%), Banco Macro (-1,1%) y Central Puerto (-0,7%).

Por su parte, las más favorecidas fueron IRSA (+1,1%), Transportadora de Gas del Sur (+0,9%), IRSA Propiedades Comerciales (+0,4%) e YPF (+0,25%).

En el mercado local, los títulos públicos en dólares cayeron por la fuerza vendedora y la presión en el dólar. En concreto, el GD38 bajó un 2%, mientras que el GD30 retrocedió un 1,2% y el GD41, un 1%. De esta forma, el riesgo país sube un 1% y se posiciona por encima de los 1.900 puntos.

El mercado no sabe qué hará el Gobierno con el FMI

Wall Street detiene la sangría

Afuera, el mercado estadounidense también cae, pero de una forma menos violenta que en las jornadas anteriores. Este jueves, el S&P 500 bajó un 0,5%, mientras que el Nasdaq 100 cayó un 1,2% y el Dow Jones, el índice menos volátil, un 0,02%.

En el corto plazo sigue existiendo un escenario bajista que se está dando por las dudas que rodean a los inversores de acciones estadounidenses. Actualmente, hay tres factores que impulsan este comportamiento: el incremento de la inflación, la suba de tasas de interés y una posible guerra entre Rusia y Ucrania.

En diciembre, la inflación de Estados Unidos fue del 7% interanual, la más alta en 40 años. Producto de la suba de precios de bienes y servicios, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) se está viendo obligada a incrementar las tasas de interés para absorber parte del exceso de liquidez que se vuelca en la economía real.

El problema es que esta estrategia impacta negativamente en las cotizaciones de las acciones, especialmente de las grandes tecnológicas, ya que los flujos de fondos futuros descontados a una mayor tasa retornan valores presentes menores.

Además, si se contempla que las valuaciones están muy altas, en muchos casos, un potencial ajuste podría repercutir devastadoramente en el portafolio de los inversores que cuentan con estos activos.

Los dólares se dispararon en medio de la incertidumbre

El dólar se dispara

En cuanto al mercado cambiario, los dólares blue, MEP y CCL volvieron a dispararse, alcanzando valores de $223, $222 y $233, respectivamente. De acuerdo a los analistas de la city, la presión alcista se debe a la incertidumbre vinculada al acuerdo con el FMI.

Mauro Mazza, analista en Bull Market Brokers, indicó que Argentina "está buscando tensar la situación para lograr del FMI una carta de intención de acuerdo". "Esto es lo que busca: que la hoja de ruta la ponga Argentina y el FMI le haga retoques en lo fiscal y monetario. Pero a los tiempos los fijan las necesidades de Alberto para las elecciones de 2023. Esto el FMI lo sabe y juegan al límite", detalló el especialista.

"Si Argentina no paga los DEGs que no usen, no servirán. A las 24 horas hábiles del pago, esos DEGs estarán en reserva neta, pero no tendrán valor alguno. Argentina si defaultea con FMI en febrero deberá sí o sí cerrar un acuerdo con un FMI probablemente más duro y una Argentina sin una carta para seguir negociando. Argentina juega a la ruleta rusa con el revolver esperando que el FMI evite el suicidio. Básicamente es eso", agregó.

Por otra parte, Mazza sostuvo que, "si no paga el viernes, el lunes el dólar puede salir cualquier cosa". "Será un final de mes critico en el mercado. Encima de un default, no tenemos dólares liquidando. Todos buscaremos cobertura desde el lunes. Los bonos mucho más no caerán. Las acciones, sobre todo bancarias, caerán muy fuerte. Y el blue probablemente en la primera de febrero tenga un overshooting", añadió.

"Ahora, esto el Gobierno lo sabe. Esto no es el default al Club de París de 2014. Es más grave. Es un diciembre de 2001 cuando le defaulteamos al Fondo. Nosotros creemos que Argentina pagará y habrá un acuerdo parcial de última hora. Ahora, es posible que a ese acuerdo a las apuradas la oposición no lo apoye", concluyó el economista.