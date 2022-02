Increíble decepción: Facebook cae un 25% y arrastra a todo Wall Street, ¿por qué se desprenden de las acciones?

Meta, anteriormente conocida como Facebook, dio a conocer los balances del último trimestre del año pasado y decepcionó a sus accionistas, quienes decidieron desprenderse de su tenencia, haciendo que la cotización caiga cerca de un 25% en la jornada actual.

Si bien los ingresos fueron algo mayores a los estimados, las ganancias por acción fueron muy inferiores a los pronósticos (u$s3,67 vs u$s3,96). Además, se reportó un estancamiento en el crecimiento producto de las preferencias de los usuarios por redes sociales de la competencia, como TikTok y YouTube.

La alta ponderación muestra sus contras

Aunque la caída de Meta fue por motivos individuales, lo cierto es que, al tener una alta ponderación en los principales índices del mercado, estos también retrocedieron en la rueda actual. En este momento, el S&P 500 baja un 1,2%, mientras que el Nasdaq 100 cae un 2,6% y el Dow Jones, más de un 0,8%.

Pero Meta no fue la única causante de las caídas actuales. PayPal también decepcionó con sus resultados financieros y cayó otro 25%, alcanzando valores no vistos en más de un año y medio. En este caso, la ponderación en los índices no es tan alta, pero influyó lo suficiente para preocupar al mercado.

Las acciones argentinas también sufren

En cuanto a los activos locales, el índice Merval medido en dólar CCL cae un 1,3%, impulsado por YPF (-3,3%), Edenor (-2,5%), IRSA Propiedades Comerciales (-1,3%) y Central Puerto (-2,4%).

A su vez, los títulos públicos también atraviesan una rueda negativa. En concreto, los Globales 2029 y 2039 bajan un 0,9% y 0,8%, respectivamente, mientras que los GD38 y GD41 caen, en promedio, un 0,8% y los GD41 y GD46, alrededor de un 0,6%.

Noticia en desarrollo