Dura advertencia de la jefa del FMI: si el Congreso rechaza el acuerdo, "la alternativa es nada"

La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó este jueves que no hay una "alternativa" a un acuerdo para sacar a Argentina de su espiral de inflación y pobreza.

"Nuestro enfoque principal es sacar a Argentina de este camino muy peligroso de alta inflación", afirmó a la prensa.

La semana pasada, Argentina y el FMI anunciaron que habían llegado a un entendimiento para renegociar una deuda de 44.500 millones de dólares a cambio de una reducción del déficit de las cuentas públicas, pero todavía tienen que seguir negociando.

"Concentrémonos en alcanzar un acuerdo y después en apegarnos a él", afirmó Georgieva, porque sin él, señaló, la pobreza aumentaría, especialmente entre los niños.

"¿Cuál es la alternativa? La alternativa es nada", dijo. "Nuestro equipo está muy enfocado en obtener lo mejor para el país, con el país". Georgieva se negó a especular sobre lo que sucedería si el Congreso argentino rechazara el acuerdo.

¿Peligra el acuerdo?: qué puede pasar si el kirchnerismo no lo vota

Alberto Fernández quería iniciar su gira internacional con la confianza de tener el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el bolsillo. Sin embargo, partió hacia Rusia y China con la súbita incertidumbre que generó el rechazo de Máximo Kirchner al resultado de la negociación.

La inquietud en los despachos oficiales no es menor y la gran incógnita es cómo actuarán La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo "puro" en el Congreso tras la renuncia del hijo de la vicepresidenta a la jefatura del bloque oficialista. ¿El alejamiento de Máximo K. fue un gesto de protesta que se cierra en sí mismo o el comienzo de un cisma definitivo en la coalición de Gobierno?

El hecho es que una "rebelión" kirchnerista puede dejar a Alberto Fernández en una situación incómoda y al pacto con el Fondo al borde del precipicio.

Fernández ante un escenario inesperado -y hostil- en el Congreso de la Nación.

Diputados: los números que preocupan a Alberto

La Cámara baja consta de 257 legisladores y se necesitan 129 votos para lograr el quórum. El bloque oficialista cuenta con 118 legisladores y actualmente se vale de la negociación con bloques provinciales para lograr el número necesario para sesionar.

Pero si el kirchnerismo rechaza el acuerdo, el panorama sería sombrío para las ambiciones del Gobierno: el espacio K agrupa a 40 diputados, de los cuales 18 son de La Cámpora, que responden directamente a Máximo Kirchner.

De hecho, los tres legisladores de la corriente Patria Grande -liderada por Juan Grabois- ya anticiparon su rechazo al acuerdo.

Cómo se manifestará en la cámara ese rechazo es todavía una cuestión por resolverse. Podría ir desde el voto en contra –caso extremo que supondría un quiebre total en la coalición oficialista–, la abstención –caso probable– o el acompañamiento "bajo protesta" para, a fin de cuentas, facilitar el trámite.

El santafesino Germán Martínez, el nuevo jefe de la bancada oficialista en Diputados, admitió que dentro del espacio el acuerdo con el FMI "no causa unanimidad", por lo que trabajará para "convencer a los compañeros" de la bancada.

De todos modos, destacó que "más allá de la particular dinámica de nuestro espacio político, es la diversidad le que le da a nuestro bloque una vida interna muy fuerte".

Por eso, para Martínez "no tenemos que perder la mirada que hay que darle al Presidente y a nuestro Gobierno las herramientas para seguir gobernando", concluyó.

Germán Martínez, nuevo referente de Fernández en Diputados: ¿podrá convencer al kirchnerismo y la oposición?

Alberto y la apelación a Juntos por el Cambio

El desplante de Máximo Kirchner obliga al Gobierno a solicitar, sin eufemismos, el auxilio de los legisladores de Juntos por el Cambio.

La Casa Rosada reclama un gesto de "responsabilidad" para aprobar el acuerdo con el Fondo.

"Hay expectativa de que haya un sector de la oposición que entienda que, habiendo sido responsable del mayor préstamo de la historia del Fondo con argentina, que no le dijo nada a los argentinos, tenga una responsabilidad social", afirmó Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI.

Este funcionario reconoció que, tras la renuncia de Máximo K, hay una preocupación por el tratamiento del acuerdo en el Congreso".

"Desde del Fondo obviamente hay una preocupación por el trámite legislativo a partir de la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández, que se decidió que esto pase por el Congreso para cortar con tradición de más de 22 programas que fueron discutidos y decididos a espaldas de la sociedad", subrayó Chodos en una entrevista con FM Urbana.

El hecho es que un visto bueno favorable de Juntos por el Cambio sería lo necesario para que el nuevo pacto con el Fondo llegue a buen puerto, sin importar qué postura tome el kirchnerismo.

La oposición analizará el tema

En medio de la convulsión que generó el principio de acuerdo con el Fondo Monetario, el diputado opositor Martín Tetaz manifestó que desde Juntos por el Cambio evalúan qué hacer ante la presentación de la negociación en el Parlamento.

"Hasta la semana pasada no sabíamos cómo era el acuerdo, solo había un principio de entendimiento, y ahora sabemos que parte del oficialismo no está de acuerdo con el entendimiento, lo que puede demorar el acuerdo", sostuvo Tetaz en diálogo con AM 990.

En la misma línea, opinó sobre la renuncia de Máximo Kirchner al frente del bloque en diputados. "Hay que discutir si esta novedad implica que nosotros podemos acompañar algo que el propio oficialismo acompaña parcialmente", señaló, y adelantó: "Las posiciones no son tan antagónicas, porque la postura del no pago es minoritaria dentro del Gobierno. Esta parte que se expresó con las renuncias, cree que este acuerdo no es razonable y que hay que ir a buscar uno mejor".

Para el diputado, la Argentina está en condiciones de pagar la deuda dado que su número "no es alto en términos internacionales". "Un Gobierno que no tiene acceso al crédito no puede pagar nada. En ningún lugar del mundo se paga de recursos propios", afirmó Tetaz, quien enfatizó en que el problema reside en el déficit fiscal del país.