Tres problemas ideológicos que complican el principio de acuerdo con el FMI, ¿podrá Argentina cumplir?

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló varios aspectos sobre el principio de acuerdo para renegociar el préstamo stand by por unos u$s45.000 millones que el FMI otorgó al gobierno de Mauricio Macri en junio del 2018.

Entre las frases principales relacionados con los aspectos políticos y técnicos podemos citar las siguientes:

a) los límites para hacer cambios en la Argentina en los próximos años, dada la oposición de la parte radical de izquierda de la coalición peronista gobernante del país.

b) el foco principal por el momento es sacar a la Argentina de este camino muy peligroso de la alta inflación .

. c) en la negociación entre la Argentina y el Fondo existen dos áreas de condicionalidad estructural que vienen en el entendimiento alcanzado a nivel del staff técnico: los cambios en impuestos y en el gasto público.

Lo que se observa entre los explicitado por Giorgieva y los funcionarios del equipo económico es que existen algunos problemas ideológicos que pueden complicar la firma del acuerdo final.

El primero, demostrado con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista dando a entender que se trata de un fuerte ajuste fiscal mayor al esperado que frenará la recuperación económica y jugará en contra del oficialista en las próximas elecciones.

En realidad, la reducción del déficit primario fiscal será más fuerte en los primeros dos años del próximo gobierno y más leve en los dos últimos de este.

El segundo, el error ideológico del FMI de creer que lo más importante es hacer un fuerte ajuste monetario en lugar de un mayor ajuste fiscal.

Por último, el error ideológico más del gobierno que del FMI al afirmar que la inflación es un fenómeno multicausal y no un problema estrictamente monetario que se deriva de una mayor emisión monetaria para financiar el déficit fiscal del gobierno.

Un reciente trabajo de la consultora M&S señala esos dos aspectos y explica lo siguiente. "De la combinación de estos errores ideológicos, sale una meta fiscal tirando a suave contra una meta monetaria muy dura. En las actuales circunstancias, posiblemente hubiera sido más conveniente la combinación inversa".

Hay algunos aspectos ideológicos que complican la llegada del acuerdo

El gran problema

El gran problema es que pese a que Giorgieva habla de una alta inflación hasta ahora no se ha hablado de un sendero para reducir la inflación que de acuerdo a lo afirmado ayer por el secretario de Comercio Roberto Feletti en enero mostrará un número muy parecido al 3,8 por ciento mensual de diciembre pasado y manifestó que "estamos perdiendo la batalla con los alimentos" en relación a la suba que habrían experimentado estos en enero pasado.

El principio de acuerdo dado a conocer el viernes pasado no menciona un sendero de reducción de la tasa de inflación.

En lo que se refiere a los detalles de la política económica hasta ahora se sabe de acuerdo los anuncios que:

1) habrá una disminución gradual del déficit fiscal primario sin ajuste del gasto primario en términos reales, mínimo ajuste tarifario y mejoras de ingresos por mayor efectividad de la AFIP.

2) una fuerte reducción de la emisión monetaria para el Tesoro mucho más duro que el ajuste fiscal que requiere financiar el remanente en el mercado de deuda local en pesos y que de cumplirse implicará subir muy fuerte las tasas de interes tasas de interés lo que generará una fuerte restricción del crédito al sector privado.

3) una meta de acumulación de reservas netas del BCRA que para 2022 sería de unos uss 5.000 millones de dólares en particular porque el FMI le devolvería a la Argentina los 4300 millones de dólares en DEGs que se recibieron como ayuda extra del FMI por la pandemia y se utilizaron para cancelar deuda con el FMI desde septiembre pasado hasta el presente.

en particular porque el FMI le devolvería a la Argentina los 4300 millones de dólares en DEGs que se recibieron como ayuda extra del FMI por la pandemia y se utilizaron para cancelar deuda con el FMI desde septiembre pasado hasta el presente. 4) el FMI incorporó a la cuestión tarifaria, pero aún no se conocen detalles sobre qué sendero habrá -si es que finalmente la letra chica incluye alguno- de reducción paulatina del peso de los subsidios en el presupuesto público.

Hay varias preguntas que hoy no tienen respuesta. ¿Cómo ajustará el mercado cambiario?, ¿el BCRA comprará dólares o tendrá que seguir vendiendo?, ¿con qué tipo de cambio, qué brecha y qué nivel de actividad se equilibra el mercado cambiario?, ¿cuanto se reducirán los subsidios y que porcentaje aumentarían las tarifas?

Hasta el presente tanto las autoridades del ministerio de Economía y del BCRA han descartado un salto devaluatorio en el mercado oficial del dólar y anunciaron la continuidad del esquema de crawling peg actual y también se anunció que las tasas de interés irán tornándose positivas en términos reales.

Pero todavía no se definió qué porcentaje de suba de tasas se aplicará y que número de inflación se está calculando para este año y tampoco si habrá una fuerte reducción de los subsidios económicos.

Una señal con respecto a las tarifas es la suba de las naftas después de casi 8 meses de congelamiento. Lo que teme el mercado financiero local y de Wall Street es que se quiera mantener una alta inflación para poder licuar gran parte de los pesos qué hay en la economía, los ingresos y las subas de tarifas.

Uno de los temas a revisar será el de las tarifas y los subsidios a la energía

En lo que se refiere a las metas el trabajo de M&S señala que: con respecto a la meta fiscal 2022, el planteo es que el déficit primario se reduzca de 3,1 puntos del PBI en 2021 a 2,5 en 2022 a pura mejora de la recaudación tributaria (lucha contra la evasión, avances en la administración, reactivación) y casi sin tocar el gasto primario en términos reales. Sólo está oficialmente sobre la mesa un tibio esquema de actualización tarifaria muy moderado y una segmentación que no pareciera ser la solución definitiva.

"Por ahora, las metas se presentan en puntos del PBI pero en la Carta de Intención será en pesos nominales. El Fondo mira los números sobre todo en pesos nominales para no caer en la triquiñuela de que la meta se cumpla exclusivamente por un PBI nominalmente más alto de la mano de una tasa de inflación más alta (como ocurrió en 2018 y 2019). O sea, el nivel del PBI nominal (el denominador de las metas, inflación más crecimiento real) está directamente atado a la tasa de inflación que termine dando el año. El FMI querrá trabajar con el PBI nominal subiendo no más del 40% y pico anual" dice el estudio.

Esto implica en números concretos, que para que la meta fiscal de 2,5 puntos del PBI de déficit se cumpla con una inflación "baja", el déficit en pesos nominales debería dar apenas un poco más que en 2021 (unos $1,6 billones). Para que esta meta se pueda cumplir casi sin tocar el gasto en términos reales la recaudación impositiva tendría que crecer este año no menos de 50% anual. No hay manera que la recaudación suba 50% sólo con mejoras en la administración de la AFIP. Habría que subir alícuotas o crear nuevos impuestos. En la práctica terminará siendo un esquema macro que cierra sí o sí con una alta nominalidad, con un impuesto inflacionario del 40 y pico / 50% anual.

Por el lado del gasto, hay una parte no menor que es la previsión social y algunos planes sociales que está indexada: cuando la inflación se acelera el gasto se licua, cuando baja sube en términos reales y cuando la inflación se repite el gasto queda estable.

Por otra parte, están los subsidios económicos: que sólo bajarán en términos reales si la suba de tarifas supera a la inflación. Y queda un resto del gasto (obra pública, salarios, etc.) que sube o baja en términos reales en función de qué haga el gobierno respecto a la inflación. Acá se definirá la otra parte de la historia fiscal.

En tanto que la meta 2022 de emisión monetaria es mucho más compleja de cumplir que la fiscal. El planteo es que el BCRA emita para financiar al Tesoro "apenas" 1 punto del PBI del déficit primario meta de 2,5 puntos (recordar que en 2021 el BCRA emitió más que el déficit primario).

La gran cuestión macro es cómo se financiaría la diferencia si no es con emisión: no queda otra que con endeudamiento interno en pesos más allá de algún colchoncito que quedó de la mega emisión de diciembre pasado.

Intenciones

En teoría, la intención del FMI es que el Tesoro financie esta diferencia de 1,5 puntos del PBI colocando deuda en pesos adicional a los 4 billones de pesos que tendrá que rolloverear a lo largo del año. El problema es que este es un mercado muy chiquito: no da abasto para financiar en estas magnitudes al Tesoro y además dar préstamos a los privados sin que suba fuerte la tasa de interés.

La intención oficial es que la colocación extra de deuda del Tesoro fuera preponderantemente a los bancos y estos se hicieran de los pesos desarmando LELIQ del BCRA.

"El impacto macro - monetario sería equivalente a si el BCRA emitiera directamente los pesos faltantes. Sería la "engañapichanga" de "no emito directo, pero emito indirecto", no se moverían demasiado las tasas de interés, la expansión monetaria sería equivalente y la tasa de inflación implícita también. Este es un artilugio monetario que el Fondo conoce de memoria y no dejará pasar", explica el trabajo de M&S.

El economista Salvador Diestefano describe que "la otra alternativa sería que el Tesoro colocara la deuda extra sin la inyección de liquidez vía el desarme de LELIQ. Pero esto conduciría a la economía a una brutal restricción monetaria, una fuerte suba de la tasa de interés, el desplome del crédito y una caída de la actividad.

Finalmente, está la meta externa 2022 de acumular reservas internacionales netas. Este año, esta tarea se cumpliría vía la devolución de los u$s4 mil y pico M de DEGS que el Fondo le devolvería a la Argentina. Irían a la vidriera de las reservas para ser acumulados, no para ser usados. Pero esa es una parte de esta historia porque además está el mercado cambiario.

En la lógica del FMI, para equilibrar el mercado cambiario sería necesario "ajustar el sector interno": o sea, achicar el déficit fiscal primario y emitir menos pesos para el Tesoro. Si esto no ocurriera, el mercado cambiario se encaminaría a una corrección del tipo de cambio. El año pasado, no hubo ajuste interno pero el mega - salto exportar eludió la corrección cambiaria.

Este año, no habrá otro mega - salto exportador: para el modelo del Fondo, se ajusta lo interno o sobreviene la corrección cambiaria. Ayuda mucho que los precios de los granos están de nuevo muy altos.

Hay que monitorear muy de cerca la oferta y demanda de dólares del mercado, los precios internacionales, la situación de la cosecha ante el clima, si los productores venden o no cosecha y las reacciones de oferta y demanda a la política de crawling - peg del BCRA.

Metas cuantitativas trimestrales

Por otra parte, para estos primeros dos años del acuerdo Stand By, donde solo el FMI desembolsará los vencimientos en la medida que se cumplan las metas cuantitativas trimestrales el gobierno descartó las típicas reformas estructurales qué tal vez pida desde el 2024 en adelante cuando empiece a funcionar el Extendend Fund Facility que recién se comezara a pagar en el 2026 y finalizará en el 2034. Para entenderlo el nuevo acuerdo finalizaría luego de tres elecciones presidenciales que se deben realizar hasta esa fecha.

"El Fondo Monetario reconoce que el programa que se está elaborando, después de que haber llegado a un entendimiento inicial la semana pasada, necesita un apoyo más amplio de la sociedad que el programa que colapsó en 2018″, dijo la titular del FMI y destacó que un programa de estas características "ayudaría a la nación a evitar un deterioro económico aún peor y un aumento de la pobreza mientras lucha contra la inflación que supera el 50%".

Otro punto central de la negociación abordado por Georgieva en su conversación con los periodistas fue el de los subsidios estatales al consumo de energía. Al respecto, la titular del Fondo destacó que "en el país esos subsidios han sido bastante generosos y no solo para los pobres de la Argentina". Por ahora restan varias semanas para que el board del FMI apruebe una Carta de Intención que todavía no se habría comenzado a redactar.