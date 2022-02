La tecnológicas toman revancha: tras fuerte caída, sus acciones se disparan hasta el 53% en Wall Street

Las acciones tecnológicas protagonizaban un fuerte rebote en los mercados financieros el viernes tras la histórica caída del jueves de Meta, propietaria de Facebook.

Una de las que dio un crecimiento abismal fue Snapchar: las acciones de la plataforma de redes sociales mejoraban más de un 50% en Wall Street, tras haber caído una cuarta parte en la sesión anterior, en otra señal de que el sentimiento hacia el sector se está estabilizando.

Amazon se disparó 12% en el Nasdaq y en un solo día ganó u$s150.000 millones

La red social aseguró este viernes que su negocio de publicidad se recuperó de los efectos de los cambios de privacidad de Apple más rápido de lo pensado.

Además, brindó un guía para el primer trimestre de ingresos entre u$s1.030 millones y u$s1.080 millones y usuarios activos diarios entre 328 mil millones y 330 mil millones, con ambas objetivos superando las estimaciones de los analistas, según un informe del Equipo de Research & Strategy de Inviu.

Por su parte, las acciones de Amazon.com se disparaban 12% este viernes en el Nasdaq, y le devolvía al mercado parte de lo que Meta Platforms le acaba de quitar.

El gigante del comercio electrónico suma alrededor de u$s150.000 millones en valor de mercado, dada la suba que registran sus acciones este viernes.

El aumento del precio de las acciones de Amazon se produce después de que las ventas en su negocio de computación en la nube superaron las estimaciones de Wall Street y la compañía elevó el precio de la suscripción a Amazon Prime.

Amazon sufrió el jueves su peor día desde marzo de 2020, ya que los decepcionantes resultados de Meta generaron temores sobre los resultados de otras grandes empresas de tecnología. La caída del 7,8% en la sesión regular borró u$s119.000 millones en valor de mercado de la empresa con sede en Seattle.

Facebook cayó 25% y arrastró a todo Wall Street

En Facebook, las ganancias por acción fueron muy inferiores a los pronósticos

Meta, anteriormente conocida como Facebook, dio a conocer los balances del último trimestre del año pasado y decepcionó a sus accionistas, quienes decidieron desprenderse de su tenencia, haciendo que la cotización caiga este jueves cerca de un 25% en la jornada actual.

Si bien los ingresos fueron algo mayores a los estimados, las ganancias por acción fueron muy inferiores a los pronósticos (u$s3,67 vs u$s3,96). Además, se reportó un estancamiento en el crecimiento producto de las preferencias de los usuarios por redes sociales de la competencia, como TikTok y YouTube.

Aunque la caída de Meta fue por motivos individuales, lo cierto es que, al tener una alta ponderación en los principales índices del mercado, estos también retrocedieron en la rueda de ayer. El S&P 500 bajó un 2,4%, mientras que el Nasdaq 100 cayó un 4,1% y el Dow Jones, más de un 1,4%.

Pero Meta no fue la única causante de las caídas actuales. PayPal también decepcionó con sus resultados financieros y cayó otro 25%, alcanzando valores no vistos en más de un año y medio. En este caso, la ponderación en los índices no es tan alta, pero influyó lo suficiente para preocupar al mercado.