Este negocio maneja desde Uruguay más de u$s 28.000 millones, especialmente de argentinos

El Banco Central de Uruguay (BCU) informó sobre los datos de actividad en 2020 de asesores de inversión y gestores de portafolio en el vecino país. Los datos muestran que desde allí se manejaban activos de clientes por u$s 28.886 millones a fines de 2020, invirtiéndose más en los productos de fondos de inversión y los de renta fija.

Según los datos publicados por el BCU, en 2020 había 92 asesores de inversión y 63 gestores de portafolio (se incluyen aquellos asesores que están en trámite para el cambio de licencia a gestores), alcanzando así un total de 155 licencias.

En relación a la actividad, los datos muestran que los activos bajo manejo de clientes alcanzaron a u$s 28.886,1 millones (los cuales se invierten principalmente en el exterior.). De ese monto, u$s16.416,7 millones son de clientes argentinos, u$s 2.418,8 millones de uruguayos y u$s 1.572,6 millones de brasileños.

En tanto, la mayor cantidad de clientes provinieron de Argentina (18.850), siguiéndole Uruguay (3.710) y Brasil (1.386), según indicó el diario El País, de Montevideo.

Detalles

Dentro de los servicios prestados, u$s 15.819 millones correspondieron a la canalización de órdenes y u$s10.424 millones a la gestión discrecional.

Asimismo, los datos del BCU también muestran los montos de acuerdo a los productos de inversión, en donde se destacan los fondos de inversión con un monto de US$ 11.886 millones y los productos de renta fija en donde se invirtieron u$s 8.510 millones.

A su vez, entre los productos en donde más inversión se captó se encontraron "otros instrumentos de renta variable" (u$s 2.826 millones), instrumentos vinculados a índices bursátiles (u$s 1.755 millones) y estructurados (u$s 786 millones).

Por otro lado, según los estados contables, los ingresos recibidos directamente de clientes fueron casi US$ 40 millones, mientras que aquellos recibidos directamente de intermediarios estuvieron por debajo de los US$ 207 millones.

En tanto, según el BCU las personas en total empleadas por los asesores de inversión y gestores de portafolios, alcanzan las 801 personas.

El Central define a los asesores de inversión como "personas físicas o jurídicas que aconsejan a terceros respecto de la inversión, compra o venta de dinero, metales preciosos o valores objeto de oferta pública o privada, o canalizan las solicitudes recibidas de sus clientes aproximándolos a intermediarios radicados en el país o en el exterior".

A su vez, los gestores de portafolios son "personas jurídicas que administran las inversiones de terceros y que no se encuentran alcanzados por otra figura supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros".