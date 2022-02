A través de un video animado, el FMI se hace propaganda y explica para qué sirve y cómo funciona

En medio de la negociación con la Argentina por un nuevo programa para refinanciar deuda por u$s 45.000 millones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un video animado donde muestra por qué los países recurren al organismo y cuáles son las ventajas y los supuestos resultados después de un programa con el FMI.

"Cuando un país entra en crisis, ¿por qué recurre al FMI?", plantea el organismo que dirige Kristalina Georgieva en el video que publicó en sus redes sociales.

When a country goes into an economic crisis, why does it turn to the #IMF?https://t.co/NUfKXJVvaB pic.twitter.com/7hyGoAhb5R — IMF (@IMFNews) February 14, 2022