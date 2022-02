Luego del feriado en Wall Street, las acciones argentinas crecieron hasta un 10%

Luego de un feriado accionario en Wall Street por el Día de los Presidentes, este martes las acciones argentinas crecieron muy positivamente, impulsando al Merval a aumentar más de un 3% en dólares. Desafortunadamente, el riesgo país volvió a crecer por una baja generalizada en el mercado de renta fija.

Un Merval imparable

El índice Merval medido en dólar CCL creció este martes más de un 3%, impulsado por las principales acciones del mercado local: Central Puerto (+10%), Edenor (+9,3%), Banco Macro (+5,9%), Grupo Financiero Galicia (+5,3%), IRSA (+4,2%), Cresud (+4%), YPF (+4%), Pampa Energía (+3,9%), Telecom (+3,3%) y Transportadora de Gas del Sur (+3%).

Entre las menos beneficiadas, se destacaron Loma Negra (+0,5%), Grupo Supervielle (+1%), Banco Francés (+2,3%) e IRSA Propiedades Comerciales (+2,5%).

De esta forma, las acciones argentinas que cotizan en el exterior acumulan un incremento de más del 24% desde el mínimo de corto plazo alcanzado a finales de enero.

Según fuentes del mercado, la suba no solo se debe a una continuación de la tendencia alcista de mediano plazo iniciada en marzo de 2020, sino también a una buena proyección vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que iría por buen puerto.

Wall Street atravesó una jornada levemente negativa

La renta fija no acompaña

No obstante, no todo es color de rosas, ya que los títulos públicos no gozaron del mismo sendero alcista: GD29 (-0,3%), GD30 (+0,4%), GD35 (-0,4%), GD38 (-0,2%), GD41 (-0,3%) y GD46 (-0,5%).

Así, las paridades se mantienen en el 30%, los retornos oscilan entre el 18% y el 24% y el riesgo país elaborado por JP Morgan crece más de un 1% hasta posicionarse por encima de los 1.734 puntos.

Wall Street en negativo

Por otra parte, los principales índices accionarios de Estados Unidos atravesaron un martes rojo. En detalle, el S&P 500 retrocedió un 1%, mientras que el Nasdaq 100 bajó un 0,9% y el Dow Jones, un 1,4%.

Te puede interesar El precio más alto al que podría llegar el dólar en los próximos meses, tras un acuerdo con FMI

De los commodities más operadores del mercado, tanto el oro como el petróleo bajaron ligeramente. El metal precioso perdió un 0,05% de valor y el combustible cayó más de un 2,5%.