Los desacuerdos del acuerdo con el FMI: cuáles son los problemas que enfrentan el Gobierno y la oposición

En la medida que avance este año y más todavía cuando se acerquen los tiempos electorales del 2023 , es probable que el cumplimiento del acuerdo con el FMI, en caso que el Congreso lo apruebe, provoque varios problemas no solo al actual Gobierno sino también a la oposición.

En el actual contexto y con un mundo financiero convulsionado por la guerra entre Rusia y Ucrania el cumplimiento de las metas y la consiguiente aprobación de las auditorías trimestrales del acuerdo serán cada vez más difíciles de cumplir para este gobierno.

Si se analiza el contenido del Memorándum de Entendimiento que se envió al Congreso el mismo no muestra ningún cambio con respecto al que el 28 de enero pasado presentaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Además se puede concluir que hay una complicidad del staff del FMI para que la Argentina logre el cumplimiento de las metas macroeconómicas de los primeros dos años.

"La meta de déficit primario de 2,5 puntos del PBI cerraría sólo con una inflación más alta que el 50,9% del año pasado. Cumplirla con sólo el 43% de inflación que figura en el acuerdo, con gran parte del gasto público subiendo en términos reales, las tarifas energéticas aumentando nominalmente según lo anunciado y una mejora de ingresos atada a una mejor eficacia de la AFIP, es un rompecabezas que no encastra y sobre el cual el FMI de arranque hace la vista gorda" expresa el último informe de la consultora M&S.

Los desacuerdos macroeconómicos

En ese aspecto señala que el impacto sobre el precio de la energía de la guerra en Ucrania provocará un aumento nominal del gasto en los subsidios energéticos en pesos a diferencia de la reducción que planteó Guzmán en el Congreso.

En 2021 se gastaron casi 1 billón de pesos pero las proyecciones de algunas consultoras económicas locales proyectan para este año una suma superior a los 2 billones de pesos aun aumentando las tarifas de luz y gas domiciliario por arriba del 40 %.

Pero ese monto podría ser más alto si el precio del gas en el mercado internacional sigue aumentando excepto que el gobierno vuelva a aumentar este año las tarifas de electricidad y gas.

Tarifas y déficit primario 2021

En 2021, los subsidios económicos pagados por el Tesoro Nacional fueron casi 1,4 billones de pesos equivalentes al 3,1% del PBI y explican por sí solos todo el déficit primario nacional.

Esta relevancia macro ha vuelto a los subsidios un punto central de las negociaciones con el FMI ya que su reducción es la llave más potable para avanzar en el rebalanceo macro-fiscal" detalla un reciente estudio de la consultora M&S.

Esto implica que gran parte del déficit fiscal primario del 2021 está explicado por los subsidios a las tarifas de servicios públicos. El sector energético se lleva 2,3 puntos, el transporte de pasajeros 0,7 puntos y el resto solo 0,1 puntos.

Guerra Rusia - Ucrania: cómo puede impactar en el precio del gas

El valor del llamado GNL o gas licuado en dólares en 50, 60 o 70 dólares el millón BTU generará un fuerte suba de los subsidios energéticos pero además podría aumentar la necesidad de dólares para importar energía, por lo tanto con ese shock externo de los precios de la energía los números fiscales presentados por Guzmán al FMI no cierran.

La única variante es que el ajuste se haga porque haya que importar menos gas por una menor oferta de gas en el mundo. Por lo tanto faltará gas en invierno en particular el de garrafas que consume un 40 % de la población en nuestro país. El precio internacional del barril de petróleo de u$s 120 también provocará un aumento en el precio de los combustibles en el mundo y también en la Argentina.

"El gas en 2022 puede ser en el mundo un bien tan escaso y demandado como lo fueron las vacunas contra el COVID en 2021. El acuerdo está hecho con un precio internacional de aproximadamente 8 dólares el valor del millón de BTU frente al actual promedio de 60 dólares. Con el nuevo marco tarifario, y para poder ahorrar 0,6 puntos del PBI en subsidios previsto en el acuerdo se requeriría un precio del gas de 10 / 15 dólares frente a los 60 de la actualidad" explica el informe de M&S.

Subsidios al transporte, una incógnita aún no revelada por el Gobierno

Al total de estos subsidios habrá que sumarle los subsidios al transporte. Una de las grandes incógnitas que no ha revelado el equipo económico es cuánto aumentarán las tarifas de trenes y colectivos. Por ahora en él área del AMBA, no se anunció hasta ahora ninguna suba del boleto del colectivo ni del tren.

El año pasado fueron unos $400.000 millones de pesos de subsidios y este año podrían superar los $500.000 millones.

En total, los subsidios podrían pasar de unos 1,4 billones en 2021 a 2,6 billones de pesos este año.

Si el conflicto bélico no se frena ese monto podría ser mayor a pesar de prometerle al FMI que los subsidios se reducirían este año en 0,6 puntos del PBI el equivalente a unos 3.000 millones de dólares.

Acuerdo con el FMI: ¿qué pasa con las metas monetarias?

En lo que se refiere a las metas monetarias por primera vez en los acuerdos firmados con el FMI no hay metas fijas a cumplir.

Sorpresivamente hay una especie de tope a la emisión directa del BCRA al Tesoro de un punto del PBI, unos $700.000 millones frente a los casi 2 billones del año pasado lo que también parece bastante difícil de cumplir si se considera el abultado deficit fiscal primario registrado en enero y febrero de este año.

En realidad no hay un tope a la emisión monetaria indirecta que consistiría en que los bancos compren títulos del Tesoro con pesos provenientes de un desarme de letras LELIQ emitidas por el BCRA.

"En las actuales condiciones macro y sin pecar de monetarismo extremo, será muy difícil que una aceleración de la expansión monetaria no traiga aparejado una mayor tasa de inflación macro subyacente superior al 55 por ciento actual'', dice el informe de M&S.

Acuerdo con el FMI: qué pasa con las reservas del BCRA

La que parece más cumplible es la meta de aumentar este año en unos u$s5.800 millones las reservas internacionales netas en el BCRA. Esta meta se lograría con la ayuda de desembolsos netos de organismos internacionales (fundamentalmente los DEGS del FMI) y con mercado cambiario que acerque unos uss 2.000 millones en el año.

Esto último sólo se cumpliría pisando muy fuerte las importaciones de bienes.

El aumento del precio para importar gas mete más presión ya que demandará más dólares que deberán restringirse del resto de la importación (o importar menos gas en el invierno y haya faltantes y también cortes de suministro a las industrias lo que afectaría la actividad económica y el crecimiento del PBI que de acuerdo a los datos del gobierno llegaría al 4 por ciento este año.

"La reciente medida del BCRA que impone financiar a 180 días una parte de las importaciones, está en línea con el dilema del párrafo anterior. Es una especie de "segmentación de la importación''. El objetivo es que salvo en lo energético y en la adquisición de equipamiento, los pagos de importación suban poco contra 2021. Salvo casos puntuales, no hay hoy este tipo de financiamiento disponible. El riesgo de esta decisión es que un porcentaje de los importadores afectados termine pagando los bienes y fijando los precios internos al dólar informal y termine siendo pro – inflacionario", explica el analista Salvador Distefano a iProfesional.

Shock de precios internacionales

Al complicado escenario local se suma la guerra entre Rusia y Ucrania que genera una gran incertidumbre en el aspecto financiero mundial y un shock de suba de los precios en las commodities en particular del gas y el petróleo y de los granos. A los actuales precios de las materias primas el programa macroeconómico presentado por Guzmán al Congreso está atrasado porque se necesitarán más dólares (para importar energía) y más pesos (para aumentar subsidios).

El aumento a escala global de las materias primas va a repercutir internamente, por más que el gobierno intente desacoplar los precios externos de los internos. Habrá que evaluar impactos en las cadenas del trigo y el maíz, carne y lácteos y nafta. Este factor externo le puede sumar algún par de puntos adicionales a la inflación.

El tercer impacto a monitorear es el control de importaciones: problemas de abastecimiento por un lado y la fijación de precios internos de productos importados al dólar informal más alto por dificultades para acceder a los dólares oficiales. También puede sumar presión inflacionaria adicional la política de deslizamiento del dólar oficial.

En el acuerdo con el Fondo, el tema está confuso; quedó abierto. El objetivo sería que no cayera en términos reales respecto del nivel de fines de 2021. Pero no sería solamente teniendo en cuenta la evolución de la inflación local sino también los precios internacionales, el valor del resto de las monedas, etc.

Un Mundo financiero convulsionado

La invasión de Rusia a Ucrania marca un punto de inflexión para la economía mundial. Todo lo observado hasta el comienzo del conflicto bélico en términos de indicadores (inflación, empleo y crecimiento económico) pasa a ser parte de la historia antigua. Hasta el momento, la invasión rusa no parece ser un evento que desemboque en una crisis financiera global o emergente pero habrá que estar atentos. Como mínimo derivará en un estancamiento del crecimiento de la economía que se observaba post pandemia y en el caso de que la escalada del precio del petróleo que se empiece a parecer al de otras crisis petroleras, como la de 1973 de la historia reciente, no se puede descartar el riesgo de trimestres de actividad negativos o hasta que se entre en una recesión.

El shock internacional de precios por la guerra engrosará la cuenta de subsidios energéticos en pesos, el déficit fiscal primario y por transición la emisión monetaria del BCRA para financiarlo..

El aumento tarifario que se aprobará no contendrá el fuerte aumento nominal que igual registrarán los subsidios. Ni lo neutralizará la mayor recaudación vía retenciones a la exportación. En este escenario internacional, es muy posible que el piso requerido de licuación inflacionaria macro 2022 termine siendo superior al casi 51% anual de 2021.

Como conclusión el informe de M&S dice que las metas y la consistencia macro del programa están medio en el aire. Claramente es un acuerdo armado previo al shock internacional de la guerra. A la Argentina le juegan a favor los súper - precios de los granos para exportar y recaudar retenciones, pero le juegan más en contra los súper - precios de la energía para importar y financiar subsidios. Está por supuesto la duda sobre el cumplimiento de las metas en el tiempo y hay que poner en la dinámica de la tasa de inflación. La firma final será punto de partida, no de llegada: cada tres meses la Argentina deberá aprobar las metas para obtener los desembolsos pactados.