El dólar blue y el acuerdo con el FMI, según Adelmo Gabbi: fuerte crítica al Gobierno

Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, emitió su opinión sobre el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que actualmente se está tratando en el Congreso influye de forma directa en la evolución del dólar paralelo o blue, divisa que observó una fuerte caída en su valor durante la semana pasada pese a que la brecha cambiaria con el dólar oficial se mantiene por encima del 85%.

Con respecto a la brecha cambiaria dijo que "probablemente este sea el piso del dólar, a mucho menos que esto no va a bajar".

"Nadie quiere tener ahorrados pesos, sino que todos quieren tener moneda más fuerte, por eso (el dólar) tiene una demanda inercial absoluta que hace que este probablemente sea el piso", explicó Gabbi en diálogo con Radio Mitre.

Para Gabbi, es probable que el dólar paralelo haya encontrado su piso

El acuerdo con el FMI y el dólar blue, según Gabbi

Por otro lado, respecto al acuerdo entre el Gobierno y el FMI que actualmente se encuentra en el Congreso, Gabbi se refirió a su presentación de este martes frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda: "No quedaba otra posibilidad que decir que uno tiene que acompañar el acuerdo con el Fondo, porque sino sería la destrucción de lo poco que queda de la economía argentina", indicó con dureza.

"Si ya el acuerdo con el Fondo no va a significar mucho a favor, el no acuerdo con el Fondo sería algo terrible", condenó Gabbi en una crítica al Gobierno, el cual considera que no tiene "voluntad de pago".

"El presidente dice que tiene profunda aversión con el Fondo, que es el que le va a tirar una soga para salvarlo", remarcó el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y agregó: "A quiénes nos está tirando la posibilidad de mejorar los tratamos de esa manera, ¿Qué nos espera a los demás?".

Gabbi recalcó la importancia de pensar más de allá de la firma de lo pactado y de preguntar qué pasará tras el acuerdo

Plan económico, indispensable para salir de la crisis

Gabbi también recalcó la importancia de pensar más de allá de la firma de lo pactado y de preguntar qué va a pasar luego del acuerdo: "¿Tendremos alguna vez plan económico?", se preguntó el especialista en finanzas.

Además, criticó que el Gobierno "no cuenta" nada sobre lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Y se cuestionó: "¿Qué capital internacional puede venir a la Argentina en esas condiciones?".

Finalmente, contrastó la deuda tomada por el gobierno anterior con el FMI y la toma de deuda de la gestión actual a través de leter y leliqs: "La deuda con el Fondo es apenas el 13% de la deuda del país. Este gobierno nos ha endeudado en dos años por encima de 53 mil millones de dólares en leter y leliqs", indicó.

"La deuda que está acumulando este gobierno es la más grande de la historia argentina", sentenció Gabbi para concluir.