Lavagna sobre la inflación: "Es uno de los temas más preocupantes que hay que resolver"

El director del Indec aseguró que no se solucionará "de un día para otro", sin embargo, proyectó que debe "fijarse un camino" para reducirla

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, afirmó que la inflación "es uno de los ejes centrales que hay que seguir" y "resolver como país", y admitió que la suba de 4,7% de febrero anunciada el pasado martes "es preocupante".

De esta manera, el titular del Indec se refirió a la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registró el mes pasado.

Al respecto, Lavagna indicó que la inflación es "uno de los ejes centrales que hay que seguir, es uno de los temas más álgidos y preocupantes que hay que resolver como país".

En ese sentido, reforzó que "es uno de los grandes temas que tiene que afrontar la Argentina y hay que entender que esto no se va a solucionar de un día para otro", enfatizó Lavagna en la Casa de Gobierno, durante la presentación formal del Censo Nacional, que se realizará el 18 de mayo próximo.

"Se tiene que fijar un camino donde se puede ir reduciendo paulatinamente, y que se corte la inercia. Suponer que se puede resolver de un día para otro no es real", agregó.

"Al Indec no le corresponde diagramar una política pública -continuó Lavagna-, porque tenemos el objetivo de reflejar lo que está pasando".

El Indec y la inflación: "Es preocupante y hay volatilidad de precios"

Luego Lavagna argumentó: "no me corresponde a mí hacer proyecciones sobre lo que va a pasar, si bien tengo mi profesión de economista, como director del Indec me corresponde mantener un trabajo técnico y profesional con todo el equipo sin ningún tipo de conjeturas ni de análisis, sino reflejar lo que pasa".

Además, aseguró que "hay una volatilidad de precios muy grande, con un impacto muy fuerte en frescos y especialmente en frutas y verduras".

Asimismo, comentó que "es posible que el efecto de la guerra (entre Rusia y Ucrania) todavía no esté impactando por la cercanía pero sí es cierto que ha habido varios factores internacionales que han estado influyendo, como los precios de las commodities", además de factores que "se dicen menos pero han tenido un fuerte impacto durante la pandemia, como el costo de logística, porque en el mundo ha subido mucho y eso tiene un impacto, más allá de las cuestiones propias de la economía argentina", explicó.

"El número de inflación difundido ayer es preocupante, que nos duele a todos, y no nos es grato tener que reflejar esa situación, pero lo que no se mide no se puede corregir y trabajar", concluyó el titular del Indec.

Inflación récord y alza del consumo masivo

Por octavo mes consecutivo, en febrero se confirmó la tendencia alcista del consumo masivo pese a que la inflación en febrero llegó al 4,7%. De acuerdo a la consultora Scentia -la más consultada por supermercados y fabricantes de alimentos-, la compra de productos creció 9,9% el mes pasado, en relación al mismo mes de 2021.

Se trata de una aceleración en la expansión del consumo en supermercados y autoservicios de todo el país. En el primer bimestre, la mejora fue del 8,4%.

El signo positivo del consumo reapareció en julio del año pasado, y a partir de ese momento se mantuvo la tendencia positiva.

El segundo dato más trascendente del informe de Scentia, al que tuvo acceso iProfesional, es que la mejora se explica por la perfomance del consumo en el interior del país más que en el área metropolitana (ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense).

Inflación y consumo en alza: por qué ocurre este fenómeno

En los distritos del interior, la suba del consumo masivo fue del 16,6% contra febrero del año pasado, mientras que en el AMBA, la mejora resultó de apenas el 0,9%.

Ese fenómeno tiene una explicación: "Esta recuperación de las unidades vendidas se explica especialmente por la alta afluencia de gente a centros turísticos en los que se registraron récords de visitas y altísimas tasas de ocupación hotelera, marcando una situación muy diferente respecto de enero y febrero de 2021", apunta Osvaldo del Río, director de la consultora.

La otra cuestión es que el crecimiento del consumo se concentra prácticamente en los autoservicios y almacenes, antes que en las grandes cadenas de supermercados.

Mientras en los pequeños comercios, la mejora fue del 14,7%, la suba en los supermercados resultó de tan sólo el 4,7%.

Es diferente a lo que sucedía en plena pandemia, cuando los consumidores privilegiaban a los grandes espacios antes que a los comercios de barrio; los tradicionales "autoservicios chinos".

"En relación con el precio promedio ponderado, se mantiene en niveles superiores al 50%", refiere Scentia, en línea con la inflación detectada por el Indec.

La mejora en el consumo tiene que ver con la recuperación del salario real en los últimos meses, en virtud de las renegociaciones de las paritarias y de los bonos otorgados a distintos sectores de la población, como jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH.

Hasta cuándo puede durar este escenario

La mencionada mejora corre riesgos. La elevada inflación, sobre todo en alimentos, de las últimas semanas puede revertir esta tendencia positiva.

La aceleración inflacionaria puede quebrar lo positivo de los últimos meses, sin dudas, ya que la mayor suba de los precios se hizo evidente en los alimentos, por sobre los demás rubros de la economía.

Los alimentos de la canasta básica de alimentos fueron los que más aumentaron el mes pasado, lo que le pone un condimento político a la de por sí inflamada inflación minorista.

El Indec midió una suba del 7,5% para los alimentos en el segundo mes del 2022, uno de los mayores registros de los últimos tiempos y que muestra una aceleración en ese segmento crítico a nivel político y social.