Diana Mondino: "Mantener atrasado el dólar ahoga la economía"

La aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario no despeja las dudas e incertidumbres que encierran la economía y política argentina, donde los altos niveles de inflación y pobreza preocupan. Para analizar el rumbo que puede tomar el país y qué puede ocurrir con el dólar, iProfesional dialogó con la economista Diana Mondino, docente de la Universidad del CEMA y ex directora para la región Latinoamérica de Standard & Poor’s.

En este contexto de más deuda y déficit fiscal, la experta también analiza el problema de la inflación y la política económica del Gobierno.

-Ya se aprobó el acuerdo con el FMI, ¿cómo impacta este tema en la situación económica?

-Es un alivio muy transitorio este acuerdo, porque implica que no caeremos en default. Pero, mientras tanto, la economía mira al futuro: sabemos que se viene aun más deuda y vencimientos más abultados en unos años.

Por eso, a menos que Argentina se ponga a trabajar, cumplir con el compromiso con el FMI será mucho más difícil que ahora.

Para Mondino, el acuerdo con el FMI es un alivio transitorio para no entrar en default, pero cumplir con ello será "más difícil".

-Más allá de los problemas domésticos, ¿cómo puede impactar en la economía argentina la invasión rusa en Ucrania?

-Ucrania y Rusia tienen las mismas exportaciones que Argentina, y han aumentado de precio. Sorprendentemente, en lugar de aprovechar estos mayores precios para los envíos al exterior, los estamos limitando.

Por otra parte, hay que tener cuidado porque importamos gas y fertilizantes, productos que se han encarecido. Lo sorprendente es que, en lugar de adaptarnos y comenzar a producir más y pronto, con lo cual ayudaríamos al resto del mundo, les estamos dando la espalda y dándonos un tiro en el pie.

Si todo quedara congelado sin cambios, como ahora, sería una tragedia: mucho más caros nuestros insumos y vendiendo al mercado interno a precios menores. Por eso, confío en que va a cambiar.

-Mencionaba las exportaciones, pero el precio del dólar oficial se sigue moviendo por debajo de la inflación. ¿Qué estima que puede ocurrir en el plano cambiario?

-Mantener atrasado el dólar ahoga la economía. El Estado compra y vende dólares baratos. Se perjudica así a los exportadores y beneficia a importadores. ¡Linda forma de fomentar la industria nacional!

Para compensar, se ponen otras restricciones adicionales, lo que genera más problemas de los que ya hay.

Entonces, deberíamos tener un solo precio del dólar, para poder ordenar la economía y, sobre todo, para dejar de temer una devaluación brusca. No nos engañemos, todos sabemos que esta situación sólo puede continuar con una gran recesión. Nadie quiere eso.

El nivel reservas, para Mondino, es "preocupante", debido a que el Gobierno no está fomentando más exportaciones y no hay oferta de dólares.

-En el marco del acuerdo con el FMI y con poco ingreso genuino de divisas, ¿Qué puede pasar con las reservas?

-Los economistas siempre vamos a contestar que depende de oferta y demanda. Si no se puede vender más al exterior, no hay más oferta de dólares, y como charlábamos recién, la demanda es alta por el bajo precio relativo del dólar. Así, difícilmente suban las reservas.

Es más, necesitamos reservas porque tenemos esta fantasía de un tipo de cambio fijo, pero el estado tiene déficit. Si no fuera así, podría salir a comprar los dólares al mercado. Sí, ya sé que eso no va a ocurrir, y por eso es tan preocupante el bajo nivel de reservas.

En definitiva, sólo con una agresiva política exportadora podría haber más reservas en el Banco Central. Tenemos sectores y recursos de sobra para intentarlo.

-¿Qué análisis realiza respecto a que la inflación volvió a mostrar datos alarmantes en febrero y que aparenta ser más alta en estos meses?

-El déficit primario, continuará por, al menos, 2 años, según el programa EFF implementado por el FMI, que se estableció para brindar asistencia a países con desequilibrios graves en los pagos. Sobre todo, si se consideran los déficit financiero y el cuasi fiscal.

En resumen, todo me lleva a pensar que habrá aumento de emisión o de deuda, o ambos! Así, los precios continuarán subiendo.

Es fácil: hubo, hay y habrá más dinero en la economía, que no crece. Hay más billetes para comprar lo mismo que antes. Inexorablemente, los precios tienen que subir.

Para Mondino, la clave es reducir el gasto público para dejar de "ahogar" al sector privado y poder enderezar el rumbo del país.

-¿Qué salidas le quedan al Gobierno para hacer en este escenario tan complejo que describe?

-La salida es siempre la misma: reducir el gasto público, que es mucho, malo y ahoga al sector privado. Con realizar eso, se reduce el déficit y tendríamos una luz de esperanza.

Al respecto, sobre reducir el gasto, hay señales contradictorias. La reciente disputa sobre las transferencias de presupuesto para energía muestra una voluntad de reducir gastos, pero los nuevos subsidios establecidos a muchas actividades que el año pasado no contaban con este dinero, va en la dirección contraria.

-¿Qué aspectos implementados por este Gobierno se deberían mantener y cuáles modificar del rumbo económico actual?

-Es imperativo reducir y ordenar el gasto. Hasta hace 20 años el gasto público total (Nación, provincias y municipios) no llegaba a 25% del PBI y hoy representa más de 45% del Producto Bruto Interno. Pero, más allá de ese incremento notable, no tenemos más y mejores servicios.

También hay que reducir y simplificar la carga impositiva. Ese 45% del gasto se paga, en gran parte, con impuestos. Y ya sabemos que no todos pagan, con lo cual, la carga sobre los que quedan en el sistema es fenomenal.

-Entonces, ¿cómo pueden salir los argentinos de esta gran cantidad de desfasajes?

-No tengo la bola de cristal, pero todas las mañanas me levanto a trabajar. No se me ocurre otra opción.-