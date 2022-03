Efecto FMI: las acciones argentinas crecieron hasta 5% y bajó el riesgo país

Este viernes, el Fondo Monetario Internacional aprobó y le dio un cierre a la reestructuración de la deuda con la Argentina. En respuesta, los mercados festejaron: las acciones crecieron hasta un 5%, los bonos rebotaron y el riesgo país retrocedió.

El Merval se mantiene firme

Medido en dólar CCL, el índice Merval creció más de un 3,5% hasta posicionarse cerca de los u$s466. En la rueda de este cierre de semana, el movimiento alcista fue liderado por Transportadora de Gas del Sur (+5,6%), Central Puerto (+1,9%), Grupo Supervielle (+1,5%), IRSA Propiedades Comerciales (+0,8%), Edenor (+0,6%) y Cresud (+0,6%).

De las compañías que no lograron subir, se destacaron Banco Francés (-1,6%), Grupo Financiero Galicia (-1,4%), Loma Negra (-1%), IRSA (-0,6%) y Telecom Argentina (-0,2%).

Las acciones argentinas crecieron hasta un 5%

Los bonos rebotan

En cuanto al mercado de renta fija, luego de algunas jornadas negativas, los títulos públicos finalmente volvieron a cerrar al alza: GD29 (+0,3%), GD30 (+0,6%), GD35 (+0,7%), GD38 (+0,5%), GD41 (+0,6%) y GD46 (+0,5%).

De esta forma, las paridades se mantuvieron oscilando en la franja del 30% y el riesgo país elaborado por JP Morgan para medir el diferencial de tasas entre la deuda local y la estadounidense volvió a bajar hasta acercarse a los 1.800 puntos.

Si bien este viernes tanto la renta variable como la renta fija crecieron, no fue lo que estuvo sucediendo en los últimos tiempos. Mientras que las acciones comenzaron a recuperarse contundentemente desde el mínimo de marzo de 2020, aproximadamente, lo cierto es que los bonos lateralizaron o incluso cayeron, en algunos casos concretos.

Para Mariano Monferini, asesor financiero independiente, "el precio de los bonos sugiere que el acuerdo con el FMI no mejoró las probabilidades de que los mismos no sean reestructurados en un futuro, ya sea porque el programa no soluciona los problemas estructurales argentinos o porque con alta probabilidad a pesar de ser light lo vamos a incumplir".

"Por otro lado las acciones están mostrando subas. Es difícil saber la razón de esta divergencia, sin duda los flujos internacionales impactan, sobre todo en las que tienen ADR, otra razón puede ser que si bien el acuerdo no soluciona los problemas, medidas que exige el fondo mejoran la situación de algunos sectores, por ejemplo, para los bancos, tasas positivas; para las empresas de servicios públicos, la eliminación de subsidios", agregó el especialista.

Los mercados estadounidenses también cerraron al alza

Estados Unidos no tiene límites

Por su parte, el mercado estadounidense está recuperándose a un ritmo sumamente frenético. En la jornada de hoy, el S&P 500 creció un 0,5%, mientras que el Dow Jones se revalorizó un 0,4% y el Nasdaq retrocedió apenas un 0,08%.

Desde los mínimos de corto plazo alcanzados a finales de febrero, justo cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, los índices americanos ya subieron más de un 10%.

"Los principales índices norteamericanos la semana pasada recuperaron de las fuertes caídas que habían tenido. El panorama es incierto, de qué forma evolucione el conflicto en Ucrania va a ser importante, si se resuelve probablemente veamos subas, el riesgo seria que escale", comentó Monferini.

Y agregó: "Por otro lado, la Fed continuará subiendo las tasas, las cuales seguirán siendo negativas en términos reales. Lo más probable es que en tanta volatilidad veamos oportunidades puntuales, no exentas de sus respectivos riesgos".

En cuanto al sector de las materias primas, el petróleo volvio a crecer más de un 1% hasta acercarse a los u$s113 por barril y el oro se mantuvo casi neutro en los u$s1957 por onza.