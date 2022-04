Los bonos arrancaron la semana con bajas del 1% y algunas acciones cayeron hasta 4%

En el arranque de esta semana, el mercado local volvió a sufrir de una mala jornada, con las acciones retrocediendo hasta un 4%, los bonos cayendo más de un 1% y el riesgo país cerrando por arriba de los 1.700 puntos, nuevamente.

Las acciones caen

El índice Merval medido en dólar CCL cayó un 2,2% hasta posicionarse en los u$s472, aproximadamente. En la rueda de este lunes, el movimieno bajista fue liderado por Banco Francés (-3,8%), Telecom Argentina (-3,5%), Grupo Financiero Galicia (-3,1%), Central Puerto (-3%), Edenor (-2,8%), Pampa Energía (-2,5%) y Banco Macro (-2,4%).

Entre las menos golpeadas por el mercado, se destacaron Transportadora de Gas del Sur (+0,3%), IRSA Propiedades Comerciales (0%), Loma Negra (-1,3%), IRSA (-1,4%) y Grupo Supervielle (-2%).

Los bonos acompañan

Por su parte, el mercado de renta fija también fue castigado: GD29 (-1,3%), GD30 (-1%), GD35 (-1,1%), GD38 (-1,2%), GD41 (-1,3%) y GD46 (-1,3%).

De esta forma, el riesgo país, elaborado por JP Morgan para medir el diferencial de tasas entre la deuda estadounidense, la más segura del mundo, y la local, creció un 1,2% hasta cerrar en 1.724 puntos.

Si bien este lunes tanto la renta variable como la renta fija se comportaron de la misma forma, no fue lo que estuvo sucediendo en los últimos tiempos. Mientras que las acciones comenzaron a recuperarse contundentemente desde el mínimo de marzo de 2020, aproximadamente, lo cierto es que los bonos lateralizaron o incluso cayeron, en algunos casos concretos.

Para Mariano Monferini, asesor financiero independiente, "el precio de los bonos sugiere que el acuerdo con el FMI no mejoró las probabilidades de que los mismos no sean reestructurados en un futuro, ya sea porque el programa no soluciona los problemas estructurales argentinos o porque con alta probabilidad a pesar de ser light lo vamos a incumplir".

"Por otro lado las acciones están mostrando subas. Es difícil saber la razón de esta divergencia, sin duda los flujos internacionales impactan, sobre todo en las que tienen ADR, otra razón puede ser que si bien el acuerdo no soluciona los problemas, medidas que exige el fondo mejoran la situación de algunos sectores, por ejemplo, para los bancos, tasas positivas; para las empresas de servicios públicos, la eliminación de subsidios", agregó el especialista.

Las acciones argentinas volvieron a sufrir de bajas generalizadas

Wall Street pierde valor

En Estados Unidos, las cosas no estuvieron tan diferentes, ya que el S&P 500 retrocedió un 1,7%, el Nasdaq 100 cayó más de un 2,3% y el Dow Jones, el índice menos volátil, perdió un 1,2% de su valor, aproximadamente.

A su vez, el petróleo atravesó una baja del 2,7% hasta concretar la rueda en u$s95 por barril y el oro se expandió un 0,4% hasta los u$s1.953 por onza.

En este contexto de bajas generalizadas, Monferini comentó: "El panorama es incierto, de qué forma evolucione el conflicto en Ucrania va a ser importante, si se resuelve probablemente veamos subas, el riesgo seria que escale".

Y agregó: "Por otro lado, la Fed continuará subiendo las tasas, las cuales seguirán siendo negativas en términos reales. Lo más probable es que en tanta volatilidad veamos oportunidades puntuales, no exentas de sus respectivos riesgos".