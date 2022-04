Economista anticipa por qué será muy difícil que se achique la brecha entre el dólar blue y oficial

La tendencia al alza de la inflación y los bajos niveles de crecimiento del país encienden las alarmas de los economistas, en base a que son dos problemas de peso que no cuentan con una resolución fácil e inmediata para el Gobierno, en un contexto en el que el argentino mira de reojo al precio del dólar.

Para conocer qué puede ocurrir con el tipo de cambio y las otras variables clave de la economía, iProfesional dialogó con Melisa Sala, economista jefe de la consultora LCG, firma creada por Martín Lousteau.

-El alto nivel de inflación y las reservas disponibles son los temas más preocupantes del momento: ¿cuánto está impactando el conflicto en Ucrania en la suba de precios de Argentina y en el ingreso de dólares?

-Por ahora, el principal impacto de la guerra se está viendo sobre precios, en la medida que los valores internacionales de los commodities que Argentina exporta se mantienen altos y con perspectivas de no ceder en el corto plazo.

La mejora en términos del valor exportado no es tan palpable, por dos motivos: en primer lugar, en buena parte la cosecha de trigo, que es el cultivo que experimentó la mayor suba, ya se liquidó. Y, por otra parte, el resto de la cosecha gruesa había sido afectada por la sequía, compensando mayores precios con menores cantidades.

Los altos niveles de inflación se originan en parte con el conflicto en Ucrania, pero las causas principales son internas.

En tanto, se da el ajuste al alza de los precios de la energía, con incidencia doble, porque hay un trade off entre mayor gasto en subsidios o mayores precios. Y, en paralelo, un incremento de la demanda de divisas para cubrir las importaciones de gas natural licuado (GNL).

En líneas generales, la guerra aporta más inflación pero, definitivamente, no es la causa principal del alza de precios en la Argentina. A ello se suma un desafío mayor a la convergencia de las cuentas públicas y presiona sobre la meta de reservas, obligando a gestionar con mayor lupa las restricciones sobre el mercado de cambios.

-En cuanto al precio del dólar, se observa que el Banco Central está realizando una devaluación mayor pero igual sigue ubicándose por debajo a la inflación. ¿Qué espera para los próximos meses?

-En las últimas semanas, el Banco Central aceleró el crawling peg (devaluación lenta) sobre el dólar oficial, donde promedia una tasa de 5,2% TEM en lo que corre de abril. Esto es más cercano a la dinámica que vienen mostrando los precios, y se aleja progresivamente de la tasa del 1% mensual a la que se ajustó entre mayo y noviembre del año pasado.

En el acuerdo con el FMI, el Gobierno se comprometió a sostener el tipo de cambio real en los niveles de fines de 2021. Esto demandará un mayor ajuste del dólar oficial, ubicándolo en línea con el alza de los precios.

La inflación creciente en el mundo, fundamentalmente en los principales socios comerciales, podrá aliviar algo este ajuste pero será solo en el margen, en la medida que la inflación local no frene también el camino ascendente que reflejó en los últimos dos meses.

El precio del dólar libre se ubica más cerca del billete oficial "solidario", pero Sala no proyecta que se achique la brecha.

-¿Y con el dólar libre qué puede pasar?

-Respecto a las cotizaciones libres, post acuerdo con FMI y aceleración del crawling oficial, la brecha se redujo a 70%. Es decir, el mínimo nivel desde casi un año.

No obstante, no somos optimistas en cuanto a esperar una mayor convergencia en el precio del dólar, ya que entendemos que todavía refleja la incertidumbre asociada al exceso de pesos en el mercado, que es la contracara de la no recuperación de la demanda de dinero. Y también al manejo de la política económica, en general, en un escenario de conflicto permanente dentro de la coalición de gobierno, que lejos está de saldarse.

-En medio del acuerdo con el FMI y el bajo ingreso genuino de divisas, ¿qué puede pasar con las reservas?

-La meta comprometida con el FMI implica la acumulación de reservas netas por u$s5.800 millones. El grueso de este compromiso vendrá de los desembolsos netos que realice el propio FMI este año. Pero, en todo caso, el desafío se traslada a 2023, cuando la meta es de u$s4.000 millones.

Aun cuando la liquidación de las exportaciones asociadas a la cosecha comenzará a notarse en estos días, la demanda de divisas para cubrir mayores importaciones de energía operará en contra.

Entonces, con precios y cantidades que aún deberán definirse. Entendemos que el ajuste para alcanzar esta meta será por el lado de las importaciones (excepto combustibles). En otras palabras, el nivel de las exportaciones será el que terminará definiendo el nivel de importaciones, y eso tendrá un corolario directo sobre la dinámica de la actividad.

La inflación de abril sigue mostrando niveles alarmantes, y el interrogante para los economistas es saber cómo seguirá.

-Los datos de inflación son alarmantes, ¿cómo ve la tendencia para los próximos meses?

-El dato de marzo se esperaba alto, pero hay que tener presente que se enmarca todavía en un escenario de precios relativos aún desajustados. Si bien el Banco Central empezó a dejar correr el dólar a un paso más acelerado, todavía no corrige el retraso de los primeros meses y deberá conservar este ritmo, para mantener la paridad real de fines de 2021, según lo acordado con el FMI.

Además, resta corregir tarifas, y eso tendrá impacto de primer y segundo orden sobre los precios minoristas. Todo ello sobre una inercia alta. Es que aun asumiendo una desaceleración a niveles del 4% mensual en los próximos 9 meses, la inflación llegaría a 65% anual a diciembre. Así, este nivel debería tomarse como piso.

-¿Qué escenario prevé para los próximos meses para la economía?

-Aun cuando el acuerdo con el FMI sea visto como light, cuenta con riesgos asociados que podrían motivar su suspensión. El primero, y quizás más relevante, es la "restricción política".

Más allá de la discusión interna por dónde se decida comenzar a avanzar en la convergencia fiscal, el programa sólo intenta administrar el costo político que, entendemos, indefectiblemente deberá afrontar quien administre en la actualidad.

Es esperable que los próximos años sean de miserias en términos de crecimiento. Es decir, ajuste fiscal, corrección de precios relativos, restricción de importaciones e inflación elevada serán todos factores que atenten contra la actividad.

En este contexto, la contención de un desmadre social podría no ser algo fácil, aun para un gobierno de tinte peronista como el actual.

Por otro lado, 2022 dejará una inflación más alta e impone un desafío más grande para su reducción en los años próximos. Sobre todo, pensando que la corrección de precios relativos no habrá culminado este año, debido a que quedarán pendientes nuevos ajustes de tarifas y los salarios acumularán 5 años al hilo en baja.-