Inflación: sueldo universal y nueva moratoria previsional suman más presión a precios y déficit, según analistas

El ministro de Economía Martín Guzmán está transitando una semana clave en varios aspectos: se conocerá el dato de inflación de abril que es menos malo que el 6,7% de marzo pero igual será una cifra elevada, a la vez que comenzó la tarea de revisión de las metas del primer del acuerdo con el FMI, y simultáneamente se desarrollan las audiencias públicas vinculadas al aumento de tarifas de luz y gas. Todo eso combo en medio de un clima tenso donde se recalentó en las últimas horas las internas dentro del oficialismo.

Así, el mismo día que Guzmán planteó que "la inflación se resuelve anclando expectativas" y defendió el plan económico ante empresarios norteamericanos en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), desde el diputados del Frente de Todos presentaron en el Congreso un proyecto de ley que impulsa la creación de un Salario Básico Universal (SBU) que abarcaría a unos 9 millones de personas, y que economistas advirtieron que "va en el sentido contrario" a lo que pregona el ministro ya que implican un aumento del gasto que estiman es probable que se financie con más emisión monetaria.

De acuerdo con la iniciativa, el SBU "será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría A del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente".

Analistas advierten que proyecto de salario básico universal se financiería con emisión y eso no ayuda a bajar inflación

Salario Básico Universal: ¿qué costo fiscal tendrá?

Durante la presentación de la iniciativa, el diputado Itaí Hagman admitió que la iniciativa demandará "un monto significativo" en materia fiscal, aunque no lo cuantificó, pero afirmó que "este proyecto no es inviable, se puede discutir cómo financiarlo".

En un primer cálculo, Sebastián Menescaldi, de Eco Go, estimó a iProfesional que el salario básico universal implicaría un costo fiscal equivalente a 1 punto del PBI, y aseguró que "hoy es imposible de implementar sin resignar otros programas de gasto".

El economista advirtió que "con un financiamiento que ahora está ajustado" en el marco de un acuerdo con el FMI que establece reducir la asistencia monetaria este año a 1 % del PBI, "aprobar esa medida y no cambiar la metas de déficit lo veo complicado".

"No veo factible que esa medida tome vida, no hay fondos disponibles", vaticinó.

A su vez, los analistas de Facimex Valores estimaron que implementar el SBU, el adelantar los aumentos pautados del salario mínimo (45%) a agosto alcanzando a 1,2 millones de programas sociales y una nueva moratoria previsional para incorporar al sistema jubilatorio a 800 mil personas que no alcanzan a cumplir con los 30 años de aportes, tendría un impacto fiscal "que superaría el 2% del PBI".

De todos modos, en Facimex ven "dificultades" para que SBU y la moratoria previsional "sean aprobadas tal como están definidas"

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, dijo que "aún no hicimos el cálculo pero son iniciativas que aumentan el costo fiscal" y juzgó que "la nueva moratoria previsional es más para atizar la interna dentro del Frente de Todos que un proyecto que pueda ver la luz".

"Veo muy difícil que pase en el Congreso porque no hay respaldo de una parte de la coalición", auguró.

Más presión sobre la meta fiscal

Guzmán arengó ante empresarios que "la inflación se resuelve anclando expectativas", y que "desde el punto de vista fiscal hay que actuar con seriedad y el Estado debe ordenar sus cuentas públicas porque sino vamos a tener siempre problemas de deuda o de una moneda débil y por lo tanto de inflación".

Sin embargo, Sigaut Gravina aseguró que, a contramano del deseo de Guzmán, "todas estas medidas" que impulsan una parte de los legisladores del Frente de Todos "tienden a complicar la meta fiscal y a desanclar expectativas porque te aleja de cumplir el acuerdo con el FMI".

El proyecto de nueva moratoria previsional genera más presión y dudas de poder cumplir meta de déficit fiscal con el FMI

Por su parte, Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, criticó que "esas ideas (de salario básico universal) dan vuelta cada tanto, y así expuestas no ayudan en nada a anclar expectativas, más bien nos envían al fondo del mar".

En sintonía, Aldo Abram, aseveró que "si salen estos proyecto va haber que recalcular el déficit fiscal"

Y es que el déficit fiscal acumulado en el primer trimestre del año fue de $192.735 millones, apenas por debajo de los $222.300 millones pautados con el FMI para ese lapso, y los economistas detectaron que la meta trimestral de cuentas públicas en se lograron cumplir gracias a un artilugio contable.

Pero con el anuncio en abril del bono a jubilados por $12.000 y el IFE4 por $18.000 para reforzar los ingresos de sectores de bajos ante la aceleración inflacionaria se incrementaron las dudas sobre el cumplimiento de la meta fiscal para los próximos meses.

En ese sentido, en Facimex afirmaron que los nuevos proyectos impulsado por los diputados oficialistas "elevará los desafíos en el frente fiscal y también anticipa que se produciría una mayor monetización del déficit, amenazando con profundizar el desanclaje de las expectativas de inflación".

De hecho, varias consultoras ya proyectaban antes de este anuncio que la meta fiscal anual de un déficit de 2,5% del PBI no se iba a cumplir, y estimaban un rojo más cercano a 2,9% del PBI.

Por esa razón, varios economistas alegan que el acuerdo con el FMI debería ser recalibrado porque varias pautas ya quedaron viejas.

El timing del anuncio de una nueva moratoria previsional tampoco es el mejor cuando el FMI empezó la revisión del cumplimiento de las metas del primer trimestre. En ese sentido, en en Facimex recordaron que el organismo internacional "indicó recientemente que aumentos discrecionales en los gastos de pensiones socavarían los objetivos fiscales".

Por su parte, Santiago Manoukian, de Ecolatina alertó que "la aprobación de medidas de esa naturaleza conducirían a un desvío estructural de la trayectoria de consolidación fiscal pautada con el FMI, no sólo en 2022, sino más allá, dado que compromete recursos hacia adelante".

Inflación ¿cómo anclar expectativas para que baje?

La inflación de abril se ubicó en torno a 5,6% y para el año llegará a 65,1%, según los pronósticos que surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado difundido el último viernes por el BCRA. La proyección anual implica un aumento de 5,9 puntos porcentuales respecto a la previsión de la encuesta anterior.

En este contexto de un alza en las pronosticos inflacionarios, los economistas consideran que estos nuevos no contribuyen a calmar las expectativas, sino "todo lo contrario" por las dudas que siembran.

En ese sentido, Claudio Caprarulo, director de Analytica, planteó que "son medidas que buscan resolver un problema serio como es la pérdida de poder adquisitivo de los sectores menos favorecidos, pero son iniciativas que están por fuera del programa económico que plantea el Poder Ejecutivo entonces las dudas que se generan son respecto a cómo se financiaría ese nuevo gasto".

Medidas de salario y morotaria si se financian con emisión son contraproducente a anclar expectativas y bajar inflación

De igual mirada, Menescaldi argumentó que "claramente cualquier medida que desfinancie al gobierno e implique mayor emisión no va a ayudar a anclar las expectativas" y remarcó que "lo que se ve es que cada vez este gobierno tiene menos horizonte, y así toda la macro se complica, hay más incertidumbre y los precios pueden ser cualquier cosa".

Asimismo, Manoukian sostuvo que "dado que los mercados internacionales de crédito están cerrados y que el mercado local de capitales es pequeño, no proponer una fuente de financiamiento como contrapartida de las mayores erogaciones inducirían una mayor emisión monetaria, dificultando aún más la meta de asistencia monetaria del BCRA y alimentando el proceso inflacionario.

"La falta de coordinación en su presentación, así como la dirección de estas medidas son un claro reflejo de las distintas visiones al interior de la coalición gobernante: achicar déficit para anclar expectativas y contribuir a una mayor consistencia macroeconómica, por un lado, frente a la búsqueda por impulsar la demanda sin atender a una profundización de desequilibrios que pueden comprometer las perspectivas económicas, políticas y sociales a futuro"

En la misma línea Abram destacó que "para anclar expectativas hay que generar políticas económicas que permitan a la gente ganar confianza respecto a la moneda porque hoy la demanda de pesos se cae".

"Todas estas nuevas medidas no colaboran en generar esa confianza ni credibilidad porque nadie sabe cómo eso se va a pagar. No va a ser fácil aumentar los impuestos y por el otro lado no hay crédito. Conclusión si esas medidas se aprueban se van a tener que pagar con emisión, y eso incrementa el gasto, y las expectativas inflacionarias. Habria otra opción, y es que bajen otros gastos pero hasta ahora con este gobierno eso no ha pasado", razonó.

A su vez, en Facimex evaluaron que la inflación están en niveles muy altos y no hay anclas de corto plazo, y romper con esta dinámica requiere una contracción fiscal con respaldo político, a contramano de una política fiscal expansiva que presiona sobre la inflación vía mayores necesidades de financiamiento".