Riesgo país, cerca de los 2.000 puntos: cayeron la Bolsa porteña y los bonos

El riesgo país siguió operando en máximos que no se veían desde la reestructuración de deuda con los acreedores privados. Cayeron mercados internacionales

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaron con subas de hasta 8%, pero el riesgo país subió y se acercó a los 2.000 puntos básicos.

En la Bolsa porteña, las líderes registraron una baja de 1,23%, con el indicador S&P Merval a 89.683,38 unidades.

En tanto, los bonos de la deuda soberana argentina emitidos en dólares bajo ley extranjera registraron bajas de hasta el 1%.

Los ADRs argentinos rebotaron este jueves en Wall Street, tras haber operado el miércoles con bajas de hasta el 10%, tal como sucedió con los papeles de Mercado Libre.

Wall Street registró su peor jornada desde 2020

El riesgo país roza los 2000 puntos

El riesgo país de JP Morgan para la Argentina se mantuvo este jueves en 1.955 puntos básicos. De esta manera, sigue próximo al máximo que tocó en marzo de este año, tras la reestructuración de la deuda.

"Los bonos soberanos van en camino a cerrar el mes con fuertes bajas de entre 5,7% y 8% extendiendo (y profundizando) los rojos de abril. El difícil escenario para los créditos emergentes con el rally de las tasas y la fortaleza del dólar jugó en contra de Argentina. Sin embargo, la magnitud del golpe a los globales argentinos es cada vez mayor desacoplándose poco a poco de la región", apuntaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Cuando baja el precio de los bonos, su tasa sube. Por ello, se genera un alza en el índice de riesgo país, que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos argentinos y los de otras naciones.

En otro orden, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayó este jueves a mínimos de tres semanas.

Los índices de Wall Street se negociaron con volatilidad, luego de fuertes caídas durante la jornada anterior: el Dow Jones avanzó 0,3%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq sumó 1,2%.

Los mercados de Nueva York registran el comienzo de año más negativo desde 1932, a partir del impacto global de la guerra en Ucrania.

En lo que va del 2020, el Nasdaq se hunde un 27%; el S&P 500, un 18% y el Dow Jones, un 14%.

También este jueves, las acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón cayeron hasta 1,8%, luego de cuatro días consecutivos de ganancias.

Para expertos, el acuerdo con el FMI "nació viejo"

La percepción de los analistas es que a solo poco más de un mes de haberse cerrado el acuerdo con el FMI -fue aprobado formalmente por el directorio del organismo el 25 de marzo- y en medio de la embestida del núcleo duro del kichnerismo contra Guzmán, el programa "no logró anclar expectativas".

"Ni el acuerdo con el FMI logró marcar un rumbo por la disputa política alrededor de su aprobación", remarcó la consultora LCG.

En sintonía, Claudio Caprarulo, director de Analytica destacó a iProfesional que "la única herramienta que uno esperaba que este gobierno iba a poner sobre la mesa para coordinar expectativas era el acuerdo con el FMI, ahora si una vez que lo firma una gran parte de la coalición gubernamental dice que está en contra, obviamente perdió peso y dejó de tener la influencia que hubiese tenido".

Guzmán y el funcionarios del FMI dijeron que "no habrá cambios en las metas" del acuerdo

Reservas y déficit fiscal: crecen las dudas del acuerdo

"Las metas acordadas con el FMI son cada día más difíciles de cumplir: la cambiaria ya muestra dificultades con las liquidaciones que aumentaron 14% interanual pero con el Banco Central que no logra comprar prácticamente divisas, la meta fiscal con alarma frente a la dificultad de cumplimiento en el primer trimestre, con aumentos del gasto ya anunciados y subsidios energéticos que se incrementan respecto del PBI, y no se pudieron renovar los vencimientos (de deuda en pesos) en abril (roll over del 90%), y esto le pone riesgo al techo del financiamiento monetario del BCRA al Tesoro comprometido", sintetizó un informe de la Fundación Capital.

En ese marco, la consultora proyectó que "el rojo fiscal será mayor al pactado por las autoridades con el FMI, superando el 2,8% del PBI en 2022" frente al 2,5% que establece el acuerdo para este año. En Facimex también elevaron la proyección de déficit primario a 2,75% del PBI.

En sintonía, un análisis de EconViews evaluó que "todas las metas están comprometidas, pero la que más lo está claramente es la de reservas internacionales netas, ya que el BCRA tendría que revertir positivamente y muy rápidamente la tendencia que vimos hasta abril".

De igual mirada, en Facimex Valores argumentaron que "los acontecimientos del último mes terminaron de dejar en evidencia que el programa quedó rápidamente desactualizado".

Al respecto, destacó que los datos del primer trimestre "revelaron que la meta fiscal se cumplió gracias a ingresos ‘no genuinos’ por rentas de la propiedad" en tanto que la pauta de reservas netas se logró "con un margen mínimo" y "sólo por el desembolso inicial de marzo del FMI".

"La meta monetaria fue la única que cerró de forma un poco más holgada, aunque fue alcanzada gracias a que se colocó mucha deuda de corto plazo indexada por inflación", enfatizó.

FMI: revisión y recalibración

Ante este escenario, Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores juzgó el acuerdo con el FMI "nació viejo y deberá ser revisado".

Sobre la recalibración de algunas variables del convenio, el analista estimó que "probablemente arranquen corrigiendo un techo de inflación de 48% y un recorte de subsidios energéticos en 0,6% del PBI que rápidamente quedaron alejados de la realidad".

En la primera revisión del acuerdo del FMI, se recalibraría el techo de inflación previsto y el recorte de subsidios energéticos Al respecto, en la Fundación Capital precisaron que los subsidios energéticos aumentaron en el primer trimestre 180% interanual (80% en términos reales) y representan "en lo que va del año 0,4% del PBI, frente a un 0,2% en igual período del 2021, año en el que alcanzaron un 2,3% del PBI"

"Con una aceleración del deslizamiento cambiario, el inicio del invierno, y precios internacionales de productos energéticos que se sostienen elevados, estimamos que los subsidios energéticos se podrían incrementar en 0,6 puntos porcentuales del PBI este año", calcularon.

En la misma línea, Caprarulo coincidió en que "el acuerdo quedó viejo cuando uno ve el aumento que tuvieron los subsidios energéticos en el primer trimestre".

En cuanto a la postura de no cambiar la metas, Yarde Buller cree que "lo que se está tratando de hacer manteniéndolas es evitar que este programa pierda aún más poder de anclaje sobre las expectativas".