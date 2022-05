Podés invertir como el magnate Warren Buffet: descubrí cuáles son sus acciones favoritas

Ante un turbulento escenario económico mundial, el inversionista no se quedó quieto. Cuáles fueron sus apuestas y dónde están las oportunidades locales

Ya es sabido que el 2022 no ha sido hasta el momento un buen año para la economía mundial. Las consecuencias de la pandemia sumada a la invasión rusa a Ucrania han modificado radicalmente las inversiones. Sin embargo, el turbulento escenario económico mundial no detuvo a Warren Buffet.

"Es un año duro para los mercados, sobre todo en Estados Unidos donde el S&P cayó 15% y 25% el NASDAQ. En este contexto, la situación se complica para los inversores conservadores", explica Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) en ¿Qué Hacemos con los Pesos? (A24).

Se derrumbaron los mercados. Sin embargo, la situación no detuvo a Buffet ni a su fondo de inversión con una performance que no repetía desde hace 14 años porque, a través de Berkshire Hathaway (BRKA- 3,8% positivo en lo que va del 2022), invirtió la friolera de u$s42.000 millones, algo que no ocurre desde el 2008.

Occidental Petroleum, Chevron y HP, entre las apuestas de Warren Buffet

Se trata del trimestre con mayor nivel de compras por parte del fondo que lidera Buffet.

¿En qué invirtió? Tal como detalla Abdala:

Occidental Petroleum (OXY) y Chevron (CVX). Inversiones en el sector energético en un momento en el que la provisión de energía está en crisis. "Están generando buena caja -un factor que Buffet pondera mucho- y, en este contexto bélico, se llevan todas las miradas", señala

Hewlett-Packard (HP). "Se prevé que vaya a compensar a los accionistas dando un buen dividendo", considera Abdala

Alleghany (Y). "Es una empresa aseguradora, un mundo que Buffet conoce bien", dice el analista al respecto

Activision Blizzard (ATVI). Es una empresa norteamericana de videojuegos. El 18 de enero, Microsoft anunció que compraría esta compañía por u$s68.700 millones.

"Lo que resulta muy ilustrativo es que está buscando generadores de caja en un momento en sube la tasa de interés en Estados Unidos y que hay muchas empresas que no generan ganancia, caen", sintetiza el director de Portfolio Personal Inversiones.

Las oportunidades locales

En este contexto internacional, para la Argentina se abren nuevos horizontes ante la posibilidad de contar con nueva infraestructura con la construcción anunciada del gasoducto Néstor Kirchner.

"Vista Energy (VIST), Pampa Energía (PAMP) y Transportadora Gas del Sur (TGS) tienen muy buena exposición a Vaca Muerta en un momento en el que el gobierno tiene un gran incentivo para explotarla y reducir así las importaciones", considera Abdala.

En su opinión, "es un muy buen play para exponerse al desarrollo de este negocio. Además, TGS presentó un buen resultado en los negocios y ahora aprobaron un supuesto aumento de tarifas para la parte regulada de un 60% que debería mejorar el resultado de la empresa en general. Aunque tuvieron caídas importantes, nos parece que hay mucho para crecer."

Y, tal como concluye, "el nuevo gasoducto permitiría explotar aún más porque tenemos un problema de transporte, no de capacidad. No se puede explotar más porque no lo podemos transportar"