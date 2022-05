Álvarez Agis advirtió sobre nuevos riesgos inflacionarios y el peligro de "descarrilar"

El ex viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la inflación argentina. ¿Puede haber hiperinflación?

El economista Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a la inflación argentina tras el índice de 6% mensual en abril, y que apunta a cerrar el año cerca del 60%-, y habló sobre la posibilidad de llegar a una hiperinflación.

Álvarez Agis advirtió que una suba de salarios y de lo que se destina a planes sociales "puede ser contraproducente" para apuntalar el crecimiento de la economía.

"La solución intuitiva de aumentar los salarios, aumentar los planes sociales, las paritarias y el gasto puede terminar siendo contraproducente. Con esta velocidad de inflación es como ir manejando a 180 kilómetros por hora, si hacés una mala maniobra la economía puede descarrilar", explicó.

"Si el problema de cualquier reactivación económica fuera subir el gasto público o el problema de cualquier caída del poder adquisitivo del salario fuera aumentar las paritarias, viviríamos en un mundo de absoluta felicidad y pleno empleo", subrayó en diálogo con Radio con Vos.

Para Álvarez Agis, bajar la inflación debe ser el objetivo principal del Gobierno

¿Puede llegar la hiperinflación?: esto advirtió Álvarez Agis

Álvarez Agis insistió con que no se puede exigir al mismo tiempo una suba en los planes sociales y una baja del déficit fiscal ya que son elementos que se oponen el uno al otro, lo que genera una disyuntiva en la que todo gobierno, "el próximo y los que vengan", tendrá que elegir como proseguir.

Respecto a la posibilidad de que la Argentina entre en un proceso hiperinflacionario con espiralización de precios, Álvarez Agis indicó que sigue de cerca unos "10 puntos" a través de los que chequea si la economía puede sufrir una espiral de precios, y advirtió: "Aparecieron dos o tres que hace seis meses no estaban".

El economista alertó que "vamos a entrar en una zona en la que nos tapó el agua" cuando "pregunten en tres meses si una inflación de tres dígitos se puede denominar conceptualmente 'inflación alta". Pese a esto, indicó que el contexto actual "no necesariamente deriva en una espiralización". Y aclaró: "Probablemente no lo haga".

Además, recalcó que bajar la inflación debe ser el objetivo número "uno, dos y tres" del Gobierno e insistió que enfocar el eje de las políticas públicas en esto "no es ortodoxo ni neoliberal, sino la mejor política que se puede hacer para bajar la pobreza".

En esta línea, se enfocó en la suba de precios de los alimentos, uno de los sectores que más aumentos vieron en los últimos meses; y consideró necesario "discutir una medida que garantice que los alimentos no se vayan a un lugar imposible (de pagar)".

"Si es necesario hay que sacrificar algo de reservas", propuso, y mencionó como posibilidades "subir retenciones, cerrar las exportaciones o poner cupos".

Álvarez Agis advirtió sobre los riesgos de subir el gasto público sin control

Impacto de la inflación en la clase media

Por más que la situación con los precios luce muy preocupante, el resultado final sorprende: nueve de cada diez personas admite que se vio obligada a hacer recortes en sus gastos para llegar a fin de mes. Un ajuste de hecho por culpa de la aceleración inflacionaria, que golpea especialmente sobre la autopercibida "clase media".

Los resultados están contenidos en una encuesta que acaba de cerrar y fue realizada por la consultora Trespuntocero, que dirige Shila Vilker, en sociedad con Grupo de Opinión Pública. La encuesta lleva por título "Termómetro de la clase media". Para ser concretos, allí figura que el 89,3% de los encuestados manifestó que se vio obligado a recortar gastos. Contra apenas el 10,7% que dijo que no.

El golpe es frontal para todos los clase media. Para el 92% de los que integran el escalón "clase media baja" y para el 91,1% de los "clase media" a secas.

Cuando se les pregunta a quién habían votado en las elecciones presidenciales de 2019, el 94,3% dice que a Mauricio Macri. Y el 86,1% admite que lo había hecho por el actual Presidente, Alberto Fernández.

El ajuste

Los dos rubros más mencionados por los "ajustadores" fueron "entretenimiento" y "ropa". Sobre todo el segundo ítem, que directamente es considerado como un bien de lujo.

Distinto parece ser el caso del entretenimiento, donde en varios nichos existe un verdadero boom de consumo tras los dos años de encierro de la pandemia. Allí están, a la vista, los restaurantes llenos y los tickets agotados para los festivales y los shows en vivo, que regresaron tras los años de aislamiento por los contagios.

De hecho, el empresario teatral Carlos Rottemberg reveló recientemente que la actividad teatral recuperó el nivel prepandemia.

El ajuste llega a la comida. En especial a la carne. El 60,6% de los encuestados dijo que "come sólo la cantidad de carne que puede". Y no la carne que quiere. En ese sentido, apenas el 10,9% contestó que "come toda la carne que quiere".

Un 22,9% (casi una de cada cuatro encuestados) dijo directamente que dejó de comer carne. Y no porque se haya convertido en un consumidor vegano o vegetariano.

Carlos Rottemberg reveló recientemente que la actividad teatral recuperó el nivel prepandemia

La grieta del consumo

El último informe de la consultora Scentia, especializada en consumo masivo y con mediciones en todo el país, revela un dato clave para comprender el actual escenario: mientras las ventas en autoservicios y almacenes de barrio en el área metropolitana -CABA y conurbano bonaerense- muestran una sensible caída, en el interior del país sucede todo lo contrario. Allí, los números son positivos. Como si convivieran dos argentinas, al menos a la hora de hablar de consumo de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza.

El último reporte de Scentia da indicios de lo que está sucediendo con el consumo: marca una caída de las ventas en autoservicios y almacenes de barrio en el área metropolitana, del 4,4% en abril respecto del mismo mes del año pasado.

Son datos que tienen una potencia tal que se derraman en el sistema político. Algo que se percibirá, seguramente, en los próximos meses.