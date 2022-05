Los bonos en dólares valen la mitad que a la salida del canje: ¿es momento de comprar?

Losbonos más operados en el mercado local muestran rentabilidades propias de una situación de default pese a que no hay vencimientos a corto plazo

Los bonos soberanos argentinos más negociados están cerrando mayo con fuertes pérdidas, por lo que no hacen otra cosa que prolongar una tendencia que se viene proyectando desde principios de año. Su precio llegó a la mitad de lo que valían durante el último cierre de canje de deuda, por lo que los inversionistas se preguntan si es buen momento para comprarlos.

Haciendo un rápido repaso, en este mes los más castigados son el AL30, que pierde un 7%, seguido por el AL35 y el GD30 que promedian una baja del 6 por ciento. Pero no son únicos, pues el AL29 cae un 5,2% y el AE38 otro 4,4 por ciento.

Con estas últimas bajas, tanto el AL29 como el AL30 retroceden en los primeros cinco meses un 21% en dólares, pues apenas cotizan a u$s27,50 y u$s26,15, respectivamente. Cabe recordar que estos títulos surgieron del canje realizado a fines de marzo de 2021, con un precio inicial de 50 dólares. Es decir que en poco más de un año perdieron la mitad de su valor.

Como consecuencia de ello, la tasa interna de retorno o rentabilidad de los bonos mencionados anteriormente se ubica en niveles que para muchos analistas son considerados de "default".

A manera de ejemplo, el AL29 tiene un retorno del 36%, es decir un punto y medio por encima del AL30 (34,5%), mientras que los bonos con vencimiento en 2035 "pagan" el 25, los pactados hasta 2038 el 24% y finalmente, los que se extienden hasta el 2041, otro 20 por ciento.

Por el lado de los denominados bonos globales, se observa el mismo panorama, ya que el GD29 paga un 32,5%, el GD30 el 30% y el GD35 un 22%. En el caso de los bonos con vencimientos más largos, el rendimiento se atenúa, ya que el que vence en 2038 paga el 21% y el más largo de todos, con cancelación en 2041 no llega al 20 por ciento.

La idea de que todos estos bonos están en una situación en la que ronda una hipotética cesación de pago lo da el hecho concreto que son los bonos más cortos los que tienen mayor rendimiento y que este va descendiendo en la medida que se extienden los vencimientos en el tiempo.

"Cuando se dibuja la curva de rendimiento de los bonos, lo natural es que el rendimiento vaya subiendo en la medida que se extiende el plazo, por una mera cuestión de riesgo, pero aquí sucede todo lo contrario", afirma Agustín Cramo, analistas de finanzas internacionales.

El experto agrega que "cuando se invierte la curva, como es el caso actual, prevalece la idea que algo puede pasar en el corto / mediano plazo y que la situación se puede normalizar más adelante. Por eso se castigan los bonos con vencimientos más cercanos".

Especialistas advierten que los bonos argentinos están a precios "de default"

El efecto sobre la tasa de riesgo país

La tendencia decreciente de los precios obviamente se refleja en el índice de riesgo país, que en la actualidad se ubica cómodamente por encima de los 1.900 puntos básicos (p.b.). Cabe recordar que este nivel surge de comparar el rendimiento de los bonos del país determinado con un título similar del Tesoro de los EE.UU. de idéntico plazo y moneda de emisión.

Su importancia radica en que es indicativo del costo de financiamiento o de acceso a los mercados internacionales tanto del Gobierno como de empresas de cada país.

La mera comparación de los índices de riesgo país de diferentes países permite apreciar cual es su fortaleza o vulnerabilidad frente a los mercados financieros internacionales, así como sus posibilidades de acceder a los mismos.

En tal sentido, los 1.900 p.b. de Argentina se pueden comparar con los 152 p.b. de Uruguay, los 182 p.b. de Chile o los 210 de Perú, pero también con los 2.363 p.b. de El Salvador o los 33.800 que ostenta Venezuela. Cabe apuntar que el índice global se ubica en casi 400 puntos básicos y que el correspondiente a Ucrania en 2.360 p.b.

¿Es momento para comprar?

En este contexto, la pregunta obligada es si, con semejantes caídas en las paridades, no es el momento oportuno para comprar alguno de ellos. De hecho, es habitual escuchar que para los analistas de Wall Street, estos y otros activos fiancieros argentinos son los más baratos del mundo. No obstante ello, para los operadores más pesimistas, no se entrevé en el corto plazo que surjan elementos, tanto a nivel nacional como internacional, para que se tuerce el rumbo actual del mercado, por lo que prefieren volcarse a otras alternativas como los bonos en pesos con ajuste CER.

En tanto que surgen algunas voces que consideran que para inversores más agresivos se podría abrir una oportunidad de mediano plazo, ante la expectativa que con la llegada de un nuevo gobierno los precios vuelvan a trepar por encima del 40%. Pero para ello falta mucho tiempo y mucha agua va a pasar por debajo del puente.