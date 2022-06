Precio del dólar, bajo la lupa de analistas: ¿qué pasará si no se cumple la meta de reservas del FMI?

La tensa calma que existe con el precio del dólar, en un contexto en que escasean reservas, y la inflación se encuentra en niveles preocupantes, alerta a los analistas de cara a futuro. En especial, por las señales económicas confusas, en medio de un clima político envuelto en una maraña de disputas de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

Esto es reflejado en el último informe de la consultora LCG, fundada por Martín Lousteau, en el que se destaca que el Presidente Alberto Fernández siguió ratificando a Martín Guzmán como ministro de Economía.

"Aceptó la renuncia del Secretario de Comercio Interior luego del traspaso de esta secretaría desde Producción a Economía. Así, Guzmán gana poder, pero también responsabilidades. El reemplazo para el área es una persona de su confianza y la batalla contra la inflación abre un nuevo capítulo con un éxito poco auspicioso", resumen los expertos.

A su entender, el fenómeno inflacionario ya "requiere de un cambio de régimen que impacte en las expectativas y este gobierno no lo puede realizar".

En decir, principalmente, para LCG las autoridades no pueden modificar el rumbo porque "no tienen músculo para encarar reformas, y queda cada vez más enredado en discusiones coyunturales".

Para los expertos de LCG, Martín Guzmán ganó poder pero también más responsabilidades frente a la situación económica.

Ganancias de salarios, retenciones y otros aspectos en disputa

En base a este razonamiento, los analistas remarcan distintas señales que muestran ruidos y contradicciones dentro del oficialismo.

"Una muestra de ello es la incapacidad para seguir adelante con la política de aumento de retenciones que quiere llevar el Presidente. Luego de idas y vueltas, terminó endosando la responsabilidad a la oposición para que vea su posición y traiga propuestas", afirman.

Para agregar que otra muestra de ello es la discusión que hubo respecto a la actualización del piso salarial para el pago del impuesto a las Ganancias, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, salió a reclamar e imponer en la agenda política este tema a Guzmán, que tenía pensado reajustar las cifras recién después de julio.

"Esas discusiones que deberían ser menores en un contexto normal, son las que se agravan con el combo inflación y ajuste fiscal", alertan desde LCG. Y agregan: "Los últimos datos fiscales fueron desalentadores. Básicamente, con gastos que crecen por encima de los recursos, la meta del FMI se vuelve cada vez más difícil de alcanzar. En consecuencia, también será más desafiante la meta de emisión".

El Gobierno no puede cumplir con las metas del FMI de acumulación de reservas, pese a que es la época de mayor liquidación del campo.

Dólar y objetivos del FMI, en la mira

En este sentido, desde esta consultora consideran que la meta de reservas establecida con el FMI "será incumplida", por la escasa capacidad que está mostrando el Banco Central de sumar divisas a sus arcas. Sobre todo, preocupa que esto ocurra ahora, en plena época alta de liquidación del campo de la cosecha gruesa.

"El gran interrogante es qué va a hacer el FMI cuando en septiembre de este año revise el no cumplimiento de los objetivos al mes de junio. Argentina pedirá un waiver y tendrá que mostrar que, más allá del contexto internacional, se han hecho esfuerzos para lograr las metas cuantitativas", reflexionan desde LCG.

Y agrega: "La política referida al tipo de cambio empieza entonces a ponerse en la mira, el precio del dólar no se actualiza de manera tal de compensar la inflación de cada período, y así la economía sufre de una apreciación que es contraria a la meta de reservas".

Por otro lado, destaca que la expectativa de inflación se acelera y la tasa de interés también queda rezagada.

"Creemos que las chances de que el waiver sea aceptado dependerá de la capacidad de mostrar al FMI que, aun siguiendo sus recomendaciones, no se han cumplido los objetivos", indican los economistas. Entonces, aclaran que si se hace una política distinta a la sugerida, es "lógico que los resultados no se cumplan y, en consecuencia, habrá que explicar ya no el desvío respecto a las metas, sino el desvío de las políticas macro".

Este escenario de bajo nivel de reservas en el BCRA, para los economistas, forzará una presión al alza al precio del dólar.

Tensión por las reservas y precio del dólar

En resumen, el Gobierno no está pudiendo cumplir la meta establecida para las reservas, y ello puede impactar en el precio del dólar.

"Sucede que la meta de reservas implica actualizar el tipo de cambio a un nivel más rápido, con el consecuente impacto negativo en los índices de precios y/o frenar la actividad para administrar la demanda de importaciones. Es lógico, el programa del FMI es de estabilización, no de crecimiento", resumen desde LCG.

Y concluyen que, mientras la recuperación económica "llega a sus límites, el discurso en materia económica queda desactualizado".

Entonces, queda un año y medio de gestión del actual Gobierno y las aspiraciones "van a pasar de la recuperación económica al control de daños".