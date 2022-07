En el debut del "dólar soja", el blue y los financieros rebotaron: cuáles fueron las razones

El debut del nuevo dólar para el campo no logró descomprimir la tensión cambiaria en una jornada cargada de rumores sobre posibles cambios en la estructura del Gobierno.

El dólar blue este miércoles subió $3 al cerrar en $326 en tanto que los financieros -contado con liquidación y MEP también rebotaron, y registraron nuevos valores récord, al finalizar en $339,59 y $323,24, respectivamente.

El régimen especial que implementó el Banco Central busca incentivar una mayor liquidación de la cosecha de soja en un escenario de escasez de reservas que se ven presionadas por los mayores pagos de importaciones de energía. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, defendió la medida, y afirmó que "no es un tipo de cambio diferencial, no hay ningún incentivo cambiario ni desdoblamiento", sino que "se crearon dos instrumentos de inversión, que es el problema que nos habían planteado".

Pesce calculó que por esta medida -que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto- podrían ingresar entre u$s2.500 millones y u$s2.800 millones. Sin embargo, los analistas difieren con el funcionario y prevén que la medida puede tener un efecto positivo muy leve pero que no modificará la dinámica de las reservas, y por eso no aflojó la presión cambiaria, lo que se evidenció en la reacción de los dólares libres.

En este clima, operadores del mercado contaron que hubo allanamientos en cuevas del microcentro porteño. "Muchas cuevas cerraron todo y se fueron", relató un broker.

Miguel Pesce justificó el régimen especial para el campo y estimó que podrían ingresar u$s2.500 millones

Dólar campo: ¿alcanza para que liquiden?

El analista financiero Christian Buteler evaluó a iProfesional que "la medida es positiva porque el productor cobraría más de lo que venía recibiendo, es un mejora casi del 15% del tipo de cambio, pero no resuelve la brecha que hay entre lo que cobra el productor y lo que está el dólar realmente".

En Portfolio Personal Inversiones (PPI) plantearon que "no somos optimistas respecto a los efectos de la medida, creemos que podría tener un leve impacto positivo de corto plazo, pero el aumento del tipo de cambio final percibido es inferior a la devaluación que esperaba el mercado".

"Está lejos de ser una solución al problema al no desarmar los desincentivos originales", aseguraron en PPI al indicar que "hoy en día los productores de soja liquidan al tipo de cambio oficial ($130.6233), pero los pesos percibidos son menores debido a la retención del 33%, con lo cual el sojero recibe un dólar de $87.50"

De acuerdo a sus cálculos en base al nuevo mecanismo "el productor pasará de recibir por cada tonelada de soja u$s162 a u$s189 (+16.5%)".

En ese marco, Emiliano Anselmi, analista de PPI vaticinó que "no va a tener mucho éxito, los dólares financieros ya lo muestran, la medida no descomprimió nada"

Con igual mirada, el economista Fernando Baer, de Quantum Finanzas, señaló que "la medida no sirve de mucho: implica una devaluación implícita del 11%, y si se cuenta la devolución del impuesto a las Ganancias en 10 meses representa un total del 14%". Y auguró: "Con la brecha en 145% claramente no es esperable que funcione".

En sintonía, Natalia Motyl sostuvo que "no es una medida que incentive la liquidación del agro, los productores por lo que venden les pagan un dólar a $87, después con esos pesos pueden el 70% adquirir el bono dólar linked y el otro 30% adquirir dólar solidario".

"No es que el campo va a cobrar más por un tipo de cambio diferenciado. Es absurdo: por qué un productor va a adquirir un bono con el riesgo que implica, con la historia de reperfilamiento que hubo, si en el contexto actual con esos pesos puede ir y cambiarlos en el mercado paralelo", razonó.

Para el economista Federico Glustein, "no es una medida seductora para el sector, el tema no es en sí una nueva cotización provisoria, que no genera confianza, sino el nivel de retenciones". Y pronosticó: "Hay quienes van a aprovechar esta pequeña dádiva y liquidarán una parte para gastos, etc., pero no la totalidad".

En el debut del dólar para el campo, todas las divisas paralelas escalaron

Dólares paralelos: ¿Por qué subieron?

En este contexto, los analistas concuerdan que el dólar campo es insuficiente para revertir la presión cambiaria.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, dijo "la medida puede tener algún efecto en el margen pero no va a cambiar la dinámica de las reservas, sigue todo complicado, y eso es lo que muestra el CCL".

Santiago López Alfaro, presidente de Patente Valores también cree que "es una medida que no resuelve las cuestiones de fondo, seguimos con los mismos problemas, no creo que cambie la dinámica del mercado, se podrá liquidar algo más estos días, nada más".

Con el mismo diagnóstico, Motyl aseveró que "esta medida no calma el mercado cambiario, hoy el mayor problema del BCRA es que no puede acumular reservas y eso genera desconfianza".

De hecho, el BCRA registró este miércoles en el mercado oficial de cambios un saldo neto vendedor de u$s130 millones y acumula en el mes ventas por poco más de u$s1.019millones.

En PPI subrayaron que "se trata del peor saldo acumulado de 19 ruedas desde octubre 2020".

Para Motyl, "la suba de los dólares responde no sólo a la medida de ayer sino a la caída del volumen de liquidación por cuestiones estacionales de menor demanda de pesos, inestabilidad política entre los diferentes actores ya que hay mucho miedo de que se vuelva a repetir algo parecido a la 125, un contexto internacional más adverso y, las medidas tibias".

A su vez, Glustein también afirma que la suba de los dólares libres "se acentuó" por el anuncio del dólar soja.

"El mercado está leyendo que el gobierno no tiene los dólares para las importaciones" enfatizó el economista quien consideró que "una nueva cotización de las casi 15 existentes, genera inestabilidad".

El mercado dice que debe haber una suba fuerte de tasas para ayudar a calmar la presión cambiaria

Dólares: ¿seguirán subiendo?

En ese aspecto, Glustein vaticinó que los paralelos "seguirán subiendo levemente y bajando de a momentos, porque no hay medidas alternativas reales para frenar el alza, dólares no hay y tampoco habrá devaluación" al tiempo que "la emisión monetaria sigue elevada".

"Falta una batería de políticas para que bajen sensiblemente. El mercado espera una batería de medidas que den seguridad y estabilidad y eso no ocurre" destacó el economista y abogó por "una fuerte suba de la tasa de interés sumado a una reducción de las trabas a las importaciones".

Buteler admitió que tras la medida "hoy esperaba un comportamiento a la baja de los tipos de cambio, no se dio, incluso salió la noticia de la aprobación de un crédito del BID y tampoco se revirtieron, me extraña un poco la reacción".

Te puede interesar Guardar dólares en casa: los 4 lugares donde nunca debés hacerlo y los errores más comunes

De todos modos, Buteler afirmó que para calmar la tensión cambiaria "son necesarias más medidas, hace falta más tasa, que el BCRA seque más la plaza de pesos, y deberían ser medidas que anuncien todas a la vez, esto de tirar los soldado de a uno al campo de batalla es un poco pérdida de efectividad.