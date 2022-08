Dólares financieros: ¿alcanza con la nueva suba de tasas para asegurar una tregua cambiaria?

El dólar blue subió este jueves 11 de agosto $2 y cerró en $297, en tanto que los dólares financieros que se operan en el ámbito bursátil -contado con liquidación y MEP-, que habían arrancado la jornada en alza, revirtieron esa tendencia tras conocerse el anuncio del Banco Central de una nueva suba en las tasas de interés. Así, el CCL bajó $3,5 para finalizar a $286,28, mientras que el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) retrocedió a $277,24.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había destacado por la mañana que "los dólares financieros cayeron un 15%, lo que significa que pudimos hacer frente a lo que fue un intento de corrida cambiaria y una especulación buscando una devaluación. Se estabilizó (el dólar)".

Al respecto, el analista financiero Christian Buteler retrucó que previo al inicio de la corrida en junio, el CCL estaba "en $210, y hoy está en torno a $290, subió 38% en 2 meses. A eso hay que sumarle que se disparó la inflación (de julio) al mayor registro mensual en 20 años. Más que hacerle frente, se comieron una paliza tremenda. No veo ningún éxito en tranquilizar el dólar financiero".

En este contexto, los analistas consultados por iProfesional coinciden que la nueva suba de las tasas "va en la dirección correcta" y es "una buena señal para el mercado", pero advierten que es "insuficiente" para garantizar estabilidad de los dólares financieros.

Los especialistas auguran que la tregua de los dólares paralelos será de "corto plazo" y reaparecerá la presión cambiaria si el Gobierno no avanza en la definición de medidas concretas de ajuste fiscal y que permitan frenar la sangría de reservas.

Y es que si bien el BCRA terminó este jueves con compras netas por u$s3 millones en el mercado oficial de cambios, que se suman a los u$s15 millones que adquirió ayer. Con esas magras compras, la entidad monetaria acumula un saldo vendedor superior a los u$s800 millones en agosto.

El BCRA subió el jueves las tasas de interés para fomentar ahorro en pesos y desalentar dolarización

Dólar: ¿cómo impacta el ajuste de las tasas?

El BCRA a subió este jueves la tasa del plazo fijo tradicional en 8,5 puntos porcentuales al 69,5%, y elevó en 9,5 puntos la tasa de las Letras de Liquidez a 28 días con el fin de "aumentar el incentivo al ahorro en pesos" y, así, desalentar la dolarización.

El analista Franco Tealdi comentó que "sin dudas, esta suba de 950 puntos básicos sorprende al mercado que esperaba un ajuste de 600 puntos" y sostuvo que "puede servir de corto plazo para mermar la corrida".

En sintonía, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, destacó que "la suba fue mayor a la esperada y eso es positivo en tanto aumenta la demanda de pesos y calma el dólar financiero".

Por su parte, Buteler señaló que si bien la suba de tasas "no es buena porque genera mayor déficit cuasifiscal del BCRA y encarece los créditos para la gente y empresas, la realidad es que es contra esta inflación que en julio fue de 7,4%. Lamentablemente, hay que moverse de esa manera y el comportamiento de hoy del dólar está mostrando que es un camino correcto".

A su vez, Nery Persichini, estratega de GMA Capital, remarcó que "a pesar de la nueva escalada, la tasa nominal sigue sin superar al costo de vida. La a inflación debería ser 5,8% para que la tasa real quede neutra". Y agregó: "De todas formas, la tasa real será menos negativa que antes, por lo que puede traer algo de calma de corto plazo al dólar financiero".

De igual mirada, el analista Gustavo Ber dijo que "los dólares financieros vienen relativamente estables, tras desinflarse desde los máximos, y la nueva fuerte suba de la tasa podría contribuir a extender dicha calma a corto plazo a la espera de avances concretos sobre la implementación de medidas económicas que apunten a corregir los desequilibrios. Entre ellos, el frente fiscal y la acumulación de reservas".

Los dólares financieros cerraron en baja el jueves tras la conocerse la fuerte suba de tasas del BCRA

Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI, explicó que "en teoría debería contribuir a que se contenga el CCL pero el mercado exige un sendero más duro y rápido de consolidación fiscal".

Dólares financieros: ¿alcanza con una suba de tasas para calmarlos?

Buteler aseveró que el Gobierno "no puede quedarse solo con la suba de tasas, con esto solo no alcanza. Cada día que pasa sin ver medidas concretas, cómo se cumplen los anuncios que hizo Massa -mientras pasen los días y no tengas eso-, el crédito que dio el mercado se va consumiendo".

Según su visión, la suba de tasas para contener al dólar "puede ser suficiente hoy, mañana, que el mercado diga están reaccionando ante los pésimo números, pero la realidad es que lo que se necesita es que esos pésimos datos se den vuelta".

"Más allá de que los anuncios de bajar el déficit, controlar la emisión, la segmentación de tarifas, van en línea correcta, ahora el mercado quiere ver las medidas para llevarlos adelante. La segmentación de tarifas iba a ser hoy y se postergó", enfatizó.

En ese marco, el analista alertó que "esta estabilidad en el tipo de cambio es momentánea y, si no se sigue avanzando, se puede romper en cualquier momento, por lo que hay que empezar a ver las definiciones" y juzgó que "es también inaudito que todavía no tengamos viceministro de Economía, que es importante porque en la práctica va a ser la persona que maneje la macroeconomía del país".

Tealdi también argumentó que "ya hemos visto estas treguas (de los dólares financieros) en el pasado y cada vez son menos duraderas". Y aseguró que "el mercado esperaba un plan integral y contundente, pero hasta ahora se asemeja a medidas aisladas".

Analistas dicen que es urgente medidas para acumular reservas netas para asi garantizar la calma cambiaria

Por su parte, la economista Natalia Motyl también evaluó que "es una buena señal para el mercado cambiario haber incrementado las tasas de interés, pero es insuficiente por sí solo".

"El Gobierno entró en una fase en la que va a necesitar cada vez más altas tasas para atraer a los inversores y que no se vayan al blue", pronosticó.

Preocupación por las reservas

Para los economistas, a fin de garantizar la calma cambiaria es urgente tomar medidas orientadas a acumular reservas netas que, según algunos cálculos privados, ya cayeron por debajo de los u$s1.000 millones, pese a que se concretaron algunas operaciones del nuevo dólar soja.

El economista Federico Glustein concordó que "las medidas que el mercado espera de Massa todavía no se han llevado a cabo mientras hay una fuerte sangría de dólares por demanda".

Glustein alegó, además, que "la escasez de divisas no es del mercado financiero únicamente, sino también del sector productivo y del importador que, al no poder importar intermedios o finales, presionan sobre los dólares paralelos en caso de necesidad".

A su criterio, "el mercado espera un ajuste y medidas que garanticen ingresos de divisas" y vaticinó que "sin desdoblamiento y sin aplicar el ajuste necesario, la calma en los mercados será pasajera".

La suba de tasas eleva el déficit cuasifiscal del Banco Central al peor nivel en tres años, alertan economistas

A su vez, Garay Méndez también cree que "solo con suba de tasas no alcanza, es de corto plazo, se necesita recomponer las reservas si querés garantizar la calma cambiaria" y, para ese objetivo, "hay medidas de todos los gustos: devaluar, desdoblar el tipo de cambio, restringir aún más las importaciones, forzar la liquidación de divisas"

De igual mirada, Persichini aseveró que "si la dinámica de reservas no mejora, probablemente veamos mayor presión sobre los dólares en el futuro".

Suba de tasas: efectos adversos

Sobre la nueva sub de las tasas de interés, Tomas Ruiz Palacios, analista de Consultatio Plus, aseguró que "de corto plazo, el impacto va a ser positivo para frenar a los dólares financieros. Pero, claramente, sin un plan integral se termina quedando muy corto y es una manera de comprar tiempo a un precio muy costoso, porque los intereses de los pasivos remunerados tras esta suba de tasas ya quedaron casi en el peor nivel en más de 3 años. Están en torno al 6 % anual del PBI actual; es una cifra bastante problemática para el mediano plazo".

Asimismo, Tealdi resaltó que "la suba de tasas puede servir de corto plazo, pero hasta que no tengamos soluciones de fondo como achicar el déficit fiscal y frenar la sangría de reservas puede tener incluso un efecto contraproducente, ya que el déficit cuasifiscal se te dispara". Y estimó que "por esta suba de tasas de 9,5 puntos ya se agregan solo de intereses de Leliq $560.000 millones anuales más a pagar".

Sobre esta cuestión, Persichini precisó que "en 2022, el BCRA pasó de pagar intereses anualizados por Leliq por 1,1% del PIB al 7,3%. Solo sobre el stock actual, la nueva tasa devengaría intereses anuales por $5,7 billones o u$s42.500 millones (casi un préstamo con el FMI".

En igual línea, Motyl precisó que "el porcentaje de deuda remunerada en relación a la base monetaria está en un 163%, ya se está emitiendo para pagar los intereses". Por eso, consideró que "no hay mucho más margen para seguir sosteniendo la bola de nieve".