Dura advertencia de Dal Poggetto: "Las cuentas del Banco Central están reventadas"

La economista Marina Dal Poggetto conversó con Eduardo Levy Yeyati sobre la situación económica del país, atravesada por el aceleramiento de la inflación. Al respecto, advirtió que "las cuentas del Banco Central están reventadas".

Dal Poggetto habló también sobre la reunión que tuvo con el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando surgió la propuesta de que fuera parte de su equipo económico, la cual no aceptó. Por otro lado, señaló que "detrás de la inflación hay una dispersión muy grande de precios relativos y un balance del Banco Central que está literalmente reventado".

"Se requiere una devaluación compensada", manifestó sobre la necesidad de implementar un programa de estabilización.

"Creo que la inflación está yendo muy rápido, la nominalidad de la economía está yendo muy rápido. Detrás de esa inflación que tenés, hay una dispersión muy grande de precios relativos. Hay algunos precios que son ridículamente caros y otros que son ridículamente baratos, y detrás de eso tenés una brecha cambiaria que en niveles arriba del 100% se torna confiscatoria. Es una transferencia de ingresos muy grande de un sector a otro, del sector exportador al sector importador. Cuando ronda entre el 60 y el 80, la transferencia existe pero de alguna forma la liquidación ocurre y entonces se da, fluye. Cuando la brecha sube al 160 por ciento, como había pasado antes del anuncio de que Sergio Massa asumiría como ministro de Economía, lógicamente se frena la exportación, el Banco Central pierde reservas y las presiones aumentan", remarcó la economista.

En el marco de un ciclo de entrevistas que se emiten por la señal TN, Dal Poggetto indicó que "detrás de esa dispersión, de esos síntomas, lo que tenés es un balance del Banco Central que está literalmente reventado. Te sobran pesos en la economía, te faltan dólares en las reservas y la dinámica en la cual estás montado hace que te sobren cada vez más pesos por el agujero fiscal y por la necesidad de manejar con tasa de interés los pasivos remunerados que tiene la economía. Del otro lado, te siguen faltando dólares, precisamente por la propia dinámica de la brecha".

"La mitad de las importaciones son un subsidio directo del exportador al importador"

"Cuando además estás haciendo algunas cosas como canjear la deuda por un bono dual donde le pagan al sector privado la tasa más alta entre la devaluación y la inflación y cuando además estás vendiendo contratos de futuros precisamente para no devaluar, mi sensación es que ese balance nunca termina de mejorar y falta mucho para llegar del otro lado. ¿Qué es lo que necesitás hoy? Un programa de estabilización. No hay programas de estabilización que no arranquen corrigiendo precios relativos. Requerís una devaluación, a mi juicio, compensada", añadió.

Al respecto explicó que "si la brecha es del 100% -hoy está arriba del 115 y estuviste en 150 hace 10 días-, la mitad de las importaciones son un subsidio directo del exportador al importador".

"Son 40 mil millones de dólares este año, 30.000 millones de dólares por año promedio en los últimos dos años. Eso es este año cerca de 7, 8 puntos del producto, es más del doble de lo que estás gastando en subsidios. Entonces una devaluación implica, si te va bien y podés comprimir la brecha, una devolución de esa transferencia hacia el sector que genera los dólares. Es un monto muy grande. La devaluación per se genera un traslado a precios muy grande, si no contenés parte del traslado a precios, tenés un problema con el intento de estabilizar, pero fundamentalmente lo que requerís es cerrar las cuentas fiscales y no hay forma de cerrarlas rápido si no te aprovechás de parte de esa devolución de la transferencia que estás haciendo", manifestó.