El dólar, otra vez inquieto: ¿por qué cayó el blue pero saltaron los financieros?

El dólar blue cayó un peso este martes 30 de agosto y cerró a $291, pero se recalentaron los dólares financieros que se operan en el ámbito bursátil -contado con liquidación (CCL) y MEP-, los cuales subieron luego de seis ruedas con tendencia bajista. El salto más grande lo dio el CCL -el que se utiliza para girar divisas al exterior-, que durante la rueda se disparó y llegó a superar los $300.

Los analistas atribuyeron la escalada de los dólares financieros a un mix que combina un clima internacional adverso que afectó a las monedas emergentes, entre ellas el real en Brasil, y a la falta de medidas cambiarias para reforzar las reservas.

Algunos en el mercado también vincularon el salto del CCL a que nuevamente se notó bastante venta del bono TO26 (Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento el 17 de octubre de 2026) que mayormente lo tienen fondos de inversión del exterior (Templeton, BlackRock).

Para algunos analistas, también influyó el ruido que causaron las especulaciones surgidas durante el fin de semana en torno a una eventual devaluación del 50% a partir del 1 de septiembre que planteaba el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein -antes de ser candidato a ocupar ese puesto- en un documento que se filtró a los medios. Luego, el funcionario negó ese escenario en un audio de WhatsApp enviado a economistas, donde expresó: "Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves".

Dólar blue: ¿por qué bajó?

El economista Federico Glustein señaló que "la demanda del dólar informal no es lo suficientemente alta para mantenerse, incluso hay ventas, por lo que es más que razonable que baje, aunque sea solo $1". Y añadió: "Hay poco volumen general que hace que pequeños cambios en oferta y demanda hagan variaciones pequeñas".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler dijo que "el blue había quedado muy desarbitrado respecto al MEP. El blue es el más fácil para comprar pero también para vender, entonces es lógico que si queda caro muchos vendan".

El CCL llegó a superar durante la rueda los $300, aunque finalmente cerró algo por debajo

Pero también especuló que al ser fin de mes "y con lo que aumentaron todas las cosas, muchos tienen que terminar reventando 'canutos' y lo hacen a través del blue, lo que lo hace bajar"

De igual lectura, el analista Gustavo Ber consideró que "a fines de mes hay más necesidades de pesos".

Dólares financieros: los motivos del salto

El dólar CCL cerró este martes en $298,03, tras tocar los $302 al promediar la rueda bursátil, lo que implica un salto de más de $8 frente a la jornada previa. En tanto, el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) aumentó a $284,14.

Jorge Viñas, portfolio manager de Toronto Trust, vinculó el salto de las cotizaciones a un escenario internacional adverso: "Tras el discurso de Jerome Powell (titular de la Reserva Federal) en Jackson Hole el viernes, los principales índices de acciones mundiales muestran bajas importantes".

"Hoy hubo corrección de precios de commodities (el crudo bajó 5%) y depreciación de monedas en la región -el real en Brasil cayó 1,9%-, mientras siguió el retroceso de los principales índices globales, lo que alimenta la aversión al riesgo de los inversores. Esto influyó para que el CCL revirtiera la incipiente apreciación de las jornadas previas", explicó Viñas a iProfesional.

Con igual diagnóstico, Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI, sostuvo que "el contexto externo no ayuda y las monedas emergentes se deprecian fuerte, destacándose la suba del dólar en Brasil".

Para algunos analistas, los ruidos sobre una eventual devaluación que proponía Rubinstein incidieron en la suba del CCL

El analista Andrés Reschini también aseguró que la suba del CCL está "muy correlacionada con el real, algo que va a seguir sucediendo", y Ber coincidió en que uno de los factores que explican el reacomodamiento al alza es "la mayor aversión al riesgo global, tras el tono ‘hawkish’ (duro) de Powell".

Por otra parte, un operador lo relacionó el comportamiento del contado con liquidación con la venta de bonos. "Estos días, vi de vuelta mucha venta del TO26. Se operaron 500 millones de bonos, no es tanto como la vez anterior, pero hay bastante venta, y puede ser que cuando los inversores se hacen de esos pesos van al CCL", explicó.

Dólares financieros: termómetro del mercado

Ber también conectó la escalada del CCL a "la creciente impaciencia de los inversores locales respecto a lograr avances contundentes desde el objetivo de acumulación de reservas".

En sintonía, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, evaluó que "es probable que la suba tenga que ver con que pasan los días y los anuncios de aumento de reservas van siendo un recuerdo porque no aparece nada". Y es que este miércoles 31 de agosto vence el esquema del dólar soja para el campo, y pese a la expectativa, aún no hubo anuncios de un nuevo mecanismo que lo mejore e incentive a una mayor liquidación. El economista advirtió que "un BCRA que no acumula divisas lo que provoca una expectativa muy alta de devaluación. Por más que se haya negado, siguen estando en la expectativa de los inversores".

Ocurre que, aunque el Banco Central encadenó este martes 14 ruedas seguidas de compras en el mercado oficial de cambios, al adquirir $1 millón, los economistas alegan que es insuficiente ante el crítico nivel de reservas netas.

"El principal foco de atención sigue en la dinámica de las reservas netas, ya que más allá del respiro que intercalan las intervenciones del BCRA, aún resulta insuficiente para cumplir con los objetivos. De ahí que se esperan prontos avances en las negociaciones con el campo para adelantar liquidaciones, así como financiamiento externo en busca de ir recuperando reservas y también confianza", manifestó Ber.

Pese a las recientes compras del BCRA, el mercado considera que son insuficientes ante nivel crítico de reservas

Glustein también juzgó que "a nivel local no hay mejoras sustanciales en el mercado cambiario ni en la macro; el mercado lee que en algún momento van a devaluar o desdoblar porque la situación es insostenible. La cantidad de dólares en plaza no alcanza para las importaciones y para cumplir la meta de reservas" acordada con el FMI.

De igual mirada, Reschini sostuvo que "en materia de reservas aún está prácticamente todo por hacer, si bien el BCRA ha dejado de perder dólares en el MULC, tampoco logra sumar de manera contundente".

Asimismo, la economista Natalia Motyl argumentó que "eran de esperarse las presiones al alza de los dólares financieros luego de que durante el fin de semana circulase un supuesto plan por parte de Rubinstein en el que anticipaba una devaluación del 50%".

"Eso impactó negativamente sobre las expectativas. Se sabe que si tenés pensada una devaluación, es necesario hacerla de forma sorpresiva porque, si no, generás este tipo saltos Es uno de los factores principales (de la suba del CCL) que seguramente genere un efecto sobrerreacción en los próximos días", vaticinó.

Entre otras razones locales que presionan a la suba del dólar, Motyl también mencionó "los problemas del BCRA de engrosar las reservas, que son su verdadero poder de fuego para mantener calmado el mercado cambiario".

Dólares paralelos: ¿cómo seguirán?

Los analistas prevén que los dólares paralelos sufrirán presión al alza si se efectiviza una medida que está bajo estudio del Banco Central y que consiste en que las personas que se anotaron para pedir subsidios energéticos no puedan comprar el cupo u$s200 mensuales en el mercado oficial.

Prevén suba de dólares paralelos si se impide acceso al cupo oficial de u$s200 a quienes pidieron mantener subsidios

Al respecto, Glustein pronosticó: "Los dólares paralelos, es muy seguro que suban porque va a ser el mercado de acceso a divisas que le va a quedar a la mayoría de la población, a quienes van por la formalidad. Es seguro que MEP y CCL irán al alza, pero también el blue, que venía estable pero con el cierre de acceso al solidario va a presionar a la suba, al menos los primeros días luego de implementada la medida".

Para Buteler, "de entrada pueden tener (los dólares paralelos) algún movimiento a la suba por expectativas. Después va a depender de oferta y demanda, y no se cuánta de la gente que pide subsidios tiene resto para ir y comprar y mover el blue".

Anselmi también prevé que "si hay más restricción sobre el dólar oficial, deberían subir los paralelos".

Además, el experto remarcó que, tal como se refleja en las tasas implícitas en el mercado de futuros "las expectativas de devaluación están en máximos", y acotó que "el mensaje de Rubinstein lejos estuvo de traer tranquilidad, sobre todo porque dijo ‘no este jueves’".

En ese sentido, Reschini indicó que "las tasas implícitas de la curva de futuros ya venían subiendo antes del episodio del fin de semana que luego Rubinstein salió a aclarar"

"Lo que interpreto, y esto es personal, del audio del vice ministro, es que asegura que no habrá un gran salto devaluatorio, pero no descarta algo de aceleración. Con este esquema está claro que no se conseguirá sumar reservas y creo que el mercado lo lee de esa manera", concluyó.