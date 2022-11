Llegan meses complejos para las reservas del BCRA: ¿qué medidas se vienen para cuidar los dólares?

En el último tiempo, el Gobierno implementó varias medidas tendientes a cuidar las reservas acumuladas en septiembre gracias al dólar soja, que les reconoció a los exportadores de granos un valor de $200 por billete. Sin embargo, la venta de dólares viene fuerte este mes y eso hace pensar que puedan implementarse nuevas restricciones para detener esa fuga.

Plan "cuidar dólares": lo que ya se hizo

Al hacer un repaso de lo hecho hasta ahora, el economista Federico Glustein describe en diálogo con iProfesional que "la primera medida a destacar es aquella que habilita el pago a precio del MEP de los dólares que gastan con tarjetas del exterior los visitantes extranjeros, buscando incrementar un magro 15% que, hasta ahora, queda en el sector formal del gasto de los turistas".

Para Nicolás Zeolla, economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), "se trata de un nuevo intento para que las tarjetas liquiden los dólares en el MEP para aquellos que tienen plásticos emitidas en el exterior".

Pero el economista y director de MyR Asociados, Fabio Rodríguez, apunta que "si bien algo podrá aportar esta nueva medida del dólar para extranjeros, parece un elemento marginal para las necesidades del BCRA". Y es que, según estimaciones del Ministerio de Turismo, se espera un ingreso por esa vía de u$s1.100 millones hasta fin de año, que no irán al mercado oficial de cambios, sino a la plaza de los financieros.

Y, por otro lado, Zeolla advierte que aún no está claro qué pasa con los argentinos con tarjetas emitidas en el exterior. "Dijeron que iban a intentar cruzar datos, pero aún no está claro cómo se implementará para evitar que se use mal la normativa", comenta. Y, según su visión, es un punto central a atender porque, asegura, el saldo neto de las operaciones de turismo es muy deficitario en estos momentos.

Por otro lado, Glustein menciona la implementación del nuevo Sistema de Importaciones (SIRA), en el marco del cual "las restricciones a las importaciones y la autorización a utilizar dólares propios para bienes y servicios del exterior están evitando una salida de divisas por comercio al exterior".

El equipo económico, encabezado por Sergio Massa, busca cuidar los dólares.

Sin embargo, Zeolla señala que la utilización de dólares propios por parte de los importadores "es una medida sectorial y sus efectos pueden resultar razonables y atendibles, pero tiene una consecuencia macro negativa: refuerza la relación dólar alternativo/precios". Y explica que el costo del dólar paralelo es del importador y se traduce en una referencia inflacionaria, elemento que, hasta ahora, solo había pesado en el precio de algunos productos puntuales.

Y, por último, está el famoso dólar Qatar, que tal como describe Juan Pablo Albornoz, economista de Invecq, "intenta contener la demanda por turismo a través de un encarecimiento de los gastos con tarjeta en moneda estadounidense" y las restricciones al acceso de dólares formales.

Pero Glustein alerta que el problema es que esas medidas, que encarecen el dólar tarjeta y restringen la posibilidad de comprar billetes para ahorro, derivan los pesos que todavía quedan en circulación hacia el dólar blue, a pesar de la Tasa Efectiva Anual (TEA) de 107% que tienen los plazos fijos y las Leliqs.

Más restricciones, pero los dólares igual se escapan del BCRA

"Con todo este combo y agregando las dificultades para conseguir pasajes de turismo al exterior relativamente económicos, han complejizado el sistema de moneda extranjera para cuidar las reservas", describe.

Sin embargo, en los primeros tres días del mes el BCRA perdió ya u$s194 millones en el mercado oficial de cambios (MULC) y, ahora, vienen meses difíciles para las reservas porque no hay grandes aportes del campo hasta marzo del año próximo.

Así, Rodríguez anticipa que "vienen meses muy desafiantes y complicados" y prevé que el Banco Central estará en rol vendedor principalmente, con una tendencia a priorizar la restricción de la salida de dólares.

El dólar tarjeta es un punto de pérdida de reservas.

Cuidar los dólares: ¿qué nuevas medidas se vienen?

El Banco Central cuidará las reservas sobre la base de las medidas antes descriptas, pero también es probable que implemente otras en los próximos meses, tales como mayores controles a las importaciones o desdoblamientos cambiarios aplicados a determinados sectores.

De hecho, Albornoz destaca que "no sería sorprendente que, si las papas queman en materia de reservas, se aplique un incentivo para acelerar la liquidación del trigo, como se hizo con la soja en septiembre: es decir, un dólar trigo".

El analista considera que las medidas de este tipo son adecuadas para evitar un salto brusco devaluatorio que, "no solo no corregiría el problema de la falta estructural de dólares, sino que también agravaría el problema inflacionario, frenaría el crecimiento y perjudicaría gravemente la distribución del ingreso".

Por otro lado, Glustein confía en que el Gobierno trabajará fuertemente en tratar de conseguir préstamos y créditos externos. Recordemos que quedaron pendientes desembolsos por cerca de u$s1.200 millones en el tercer trimestre del año por parte de organismos internacionales, de los cuales hace unas semanas se concretaron u$s700 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por otro lado, Glustein espera que se tomarán medidas de incentivo al turismo local, tal como lo vienen haciendo con los programas Pre-viaje, que complementen a aquellas que buscan frenar el gasto en el exterior con medios formales, como el dólar tarjeta más caro.

Y, finalmente, no descarta que la suba de tarifas disminuya el gasto en energía, que tiene costos en dólares para el BCRA. "Si bien afecta al bolsillo de las personas, ayudará a aflojar en verano con el costo de importar energía", explica.

Así, tal como resume Rodríguez, "no parece haber demasiadas posibilidades más de medidas para que el BCRA aplique, salvo que se dé una reorganización del mercado cambiario", cosa que considera poco probable porque implicaría una devaluación y anticipa, así, que "veremos un Gobierno que apuntará más en la línea de cuidar los dólares que hay, que de incentivar el ingreso de nuevas divisas".