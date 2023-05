Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $234 +2.18% semanal

BLUE $469 0.00% semanal

MEP $432.73 -0.96% semanal

CCL $456.72 -0.82% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 100%

MEP 85%

CCL 95%

Semana de mayor tranquilidad para los dólares alternativos. Teniendo en cuenta la suba que tuvieron y la respuesta del BCRA con un fuerte incremento de la tasa más las intervenciones en el mercado el retroceso luce bastante escaso. La inestabilidad cambiaria no puede darse por terminada y será así hasta que llegue otro gobierno que pueda aplicar un plan integral que convenza a los actores económicos.

Quien aceleró la suba fue el dólar oficial para llevarlo en línea a lo que es la inflación, esa suba junto a un pequeño retroceso en los dólares financieros permitió bajar la brecha que igualmente sigue cerca del 100%.

En la semana que comienza el BCRA debería seguir con su política de intervención y los dólares retroceder algunos pesos más antes de volver a tomar la tendencia alcista de fondo pero sin sobresaltos y a un ritmo cercano a la inflación.

2- Tasas

Plazo fijo tradicional 7.58% TEM

Plazo fijo UVA: 7.7% para el mes en curso, 7.5% y 7.4% estimado para los siguientes meses según el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Tasa 10 años USA 3.44 -13pbs

Luego del fuerte incremento que sufrieran la semana previa para poder contener la corrida cambiaria no hubo modificaciones esta semana en las tasas. Donde sí hubo modificaciones fue en el REM, el dato conocido el viernes marca un fuerte salto en las expectativas de inflación para quienes elaboran este informe, así la inflación esperada para este año llega a 126.4% y con esta subida también modificaron su perspectiva de la tasa esperada que ahora se encuentra en 86.5% TNA para los próximos 12 meses.

3- Acciones

Merval 297.114,11 -0.28% semanal

Merval en u$s 651.58 -0.90% semanal

S&P 500 4.136,25 -0.79% semanal

Mercado local: El mercado local se tomó un respiro de la mano del dólar. Más allá de la fuerte suba del día viernes la semana termina con un pequeño saldo negativo. Las acciones vienen siendo gran refugio de valor en los últimos 12 meses, a diferencia de los bonos que no logran sostenerse, la duda siempre está si las inconsistencias de la economía terminarán afectando o no. Mientras eso no ocurra y se mantenga la tendencia debemos acompañar ajustando nuestros stop-loss para no ser sorprendidos.

Mercado americano: Las tasas moviéndose en línea con lo esperado, datos de la economía real mejorando pero crisis bancaria que se sostiene. Un mercado volátil y selectivo, el próximo determinante fuerte será el dato de inflación.

4- Bonos

Riesgo país 2.576 -80pb

Bonos en dólares: Resultados mixtos en la semana que terminó y muy influenciados por la intervención del gobierno para bajar los dólares y las nuevas normativas. Sin demasiadas expectativas en este segmento más allá de sus bajos precios y rebotes ocasionales hasta no obtener un cambio económico los mismos seguirán luciendo impagables.

Bonos en pesos: La demanda se sigue enfocando en los títulos que ajustan por inflación o en los bonos duales, la aceleración inflacionaria y la inestabilidad cambiaria así lo favorecen. Hoy un TO23 que vence el próximo 17 de octubre tiene una TIR de 151.13% y luce bastante atractivo dadas las condiciones actuales.

5 - Pesos

La inconsistencia de la emisión de pesos se mantiene, en abril el stock de pesos finalizó en $18.64 billones lo que significó un crecimiento de $1.24 billones en el mes (7.10%), $100.000 millones fueron por asistencia directa al tesoro, $143.500 millones por compra de dólares (acá impacta el dólar agro a $300 por dólar), $696.000 millones por pago de intereses (pases y leliqs) y $331.000 millones por otras operaciones principalmente compra de bonos en el mercado.

En los últimos 12 meses el stock de pesos creció un 108%. Mientras se mantenga esta política de emisión irresponsable no se podrá bajar ni la inflación ni estabilizar el tipo de cambio.