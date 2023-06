Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $264.50 +2.12% semanal

BLUE $495 +0.61% semanal

MEP $481.54 +0.98% semanal

CCL $516.90 +2.03% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 87%

MEP 82%

CCL 95%

Acelera la suba del dólar oficial en esta semana corta llegando 6.22% en el mes lo que deja para la última semana lo que permite morigerar un poco el incremento para esta semana y aun así terminar con una suba en línea con la inflación pasada.

Comienza el tramo final previo a las PASO y la presión sobre el tipo de cambio se incrementará en las próximas semanas, sumado a la falta de dólares encontramos en el tipo de cambio una de las variables más críticas del gobierno en los próximos meses.

2- Tasas

Plazo fijo tradicional 8.08% TEM

Plazo fijo UVA: 7.8% para el mes en curso, 8% y 7.8% estimado para los siguientes meses según el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Tasa 10 años USA 3.74 -3pbs

Sin cambios en las tasas, quienes miden la variación de precios sostienen que sigue la desaceleración dato que necesita ser ratificado y sostenido para pensar en un BCRA modificando la tasa a la baja. Mientras eso no ocurra y la inflación no vuelva a acelerar seguirá siendo preferente la opción del plazo fijo tradicional.

3- Acciones

Merval 420.736.69 +2.77% semanal

Merval en u$s 809.08 +0.13% semanal

S&P 500 4.348.33 409.59 -1.39% semanal

Mercado local: Semana corta donde logró mantener la tendencia alcista. Para la semana que comienza la definición de las candidaturas puede ser fundamental. Con Massa como candidato del oficialismo no será un dato intrascendente y veremos en la semana una reacción fuerte. El consenso del mercado dice que será alcista, yo creo que no.

Mercado americano: Toma de ganancias en el mercado americano, la primera en varias semanas, a pesar de la pausa en la suba de tasas. Hasta ahora un movimiento normal que deberá seguir seguido de cerca para ver si la misma se profundiza, escenario al que adhiero, o retomará la suba.

4- Bonos

Riesgo país 2.232 -139 pb

Bonos en dólares: Siguió la recuperación de este mercado tan castigado, es tanto lo que ha bajado en los últimos años que aún con un rebote de 25% sigue estando barato pero no podemos obviar que el tiempo pasa, los mayores vencimientos se acercan y los dólares genuinos no aparecen. Por eso a pesar de estar baratos no deja de ser un activo de alto riesgo.

Bonos en pesos: Con Massa candidato el pago de los bonos hasta diciembre están casi garantizados (casi porque esto es Argentina) por lo que debemos controlar es la inflación para elegir que instrumento es más conveniente. Letras y bonos cortos como el TO23 son activos estrella para los fondos que necesitan resguardar su valor y asegurar la liquidez.

5 - Depósitos privados en dólares

Al 22 de junio los depósitos privados en dólares alcanzan los u$s 15.351 millones mostrando una estabilidad que ya lleva casi dos meses, mismo tiempo que se detuvo la corrida del dólar. Ese es otro motivo por el cuál es necesario evitar todo salto brusco en el valor de los dólares libres, no solamente por su impacto en precio sino también porque despierta una salida de depósitos. Cada una de estas caídas en el nivel de depósitos ocurre exactamente en el mismo período de tiempo en el que se verifica una corrida en su precio.

El ahorrista no le teme a una suba paulatina y en la misma magnitud que el resto de los precios del dólar, por el contrario las subas aceleradas hace que el miedo sobre la seguridad de los depósitos se incremente y se concurra en forma masiva a los bancos para realizar retiros.