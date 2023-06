Dólar: cuál es la fórmula de tres pasos de un referente de Juntos por el Cambio para salir del cepo

Hernán Lacunza, referente económico de Horacio Rodríguez Larreta y ex ministro de Economía en la última parte de la administración Macri, descartó una salida del cepo inmediata, en caso de que el actual jefe de Gobierno porteño llegue a la Casa Rosada.

"No se puede levantar el cepo en un día; me gustaría pero sería un caos", sentenció. De esta manera, marcó una diferencia notorio con lo pronosticado por Patricia Bullrich, la contrincante de Larreta en la interna de la oposición.

Bullrich, a diferencia del planteo de Lacunza, sostiene que sí es posible hacerlo y, al mismo tiempo, dijo que su equipo de economistas plantea un plan de bimonetarización de la economía.

El plan para levantar el cepo

Por primera vez, Lacunza avanzó con la idea que tiene el equipo económico de Larreta en caso de llegar al poder.

Definió tres pasos para llevarlo a cabo:

Primero, se relajarían las restricciones al comercio.

En segundo lugar se levantarán restricciones al pago de la deuda .

Por último, la liberación a la r epatriación de los dividendos de las empresas.

Tanto o más interesante que esta secuencia, resulta saber en cuánto tiempo podría llevarlo a cabo.

"Sería un éxito que se haga en el primer año" (de gobierno), definió Lacunza.

A diferencia de lo decidido en 2015-2016, una parte importante de la oposición ahora piensa que el levantamiento del cepo no podría ser inmediato.

En aquella oportunidad, la Argentina contaba con una base de reservas en el Banco Central y también existía la posibilidad de salir al mercado de crédito voluntario. Son dos condiciones que ahora no existen: en el Banco Central no hay reservas y a la Argentina le resulta imposible tomar deuda en el mercado. Esa opción está totalmente bloqueada, y ni siquiera se sabe cuándo podría retomar esa práctica, aunque más no sea para refinanciar los vencimientos que se avecinan.

El capítulo de la inflación

Los últimos registros en el equipo económico levantaron el ánimo de los funcionarios más cercanos al ministro: de acuerdo a ese relevamiento, la inflación de las últimas cuatro semanas resultó inferior al 7% y en Economía no descartan que el IPC de este mes, efectivamente, empiece con el número 6.

La inflación de junio recién se conocerá el jueves 13. El entusiasmo surgió por la evaluación de las últimas cuatro semanas: al equipo de Massa le da un variación del 6,6%.

A falta de una semana para la finalización de junio, en el Palacio de Hacienda no descartan que la inflación termine por debajo del 7%.