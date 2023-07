Cómo puede impactar sobre el dólar el acuerdo con el FMI que quiere apurar el Gobierno

En medio del posible anuncio de acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los economistas se plantean los posibles escenarios que se vislumbran de cara a las PASO, en un marco en el que la inflación y el dólar, generan preocupación generalizada. Sobre todo por la escasez de reservas en el Banco Central y un precio del tipo de cambio en tensión.

"Ni al organismo ni al país le conviene no acordar, por lo que somos optimistas respecto a que esa negociación se resolverá en breve", detallan desde la consultora LCG, fundada por Martín Lousteau.

Para estos expertos, se considera que es posible que se acuerde con el FMI un formato de "metas livianas para este año", donde se contemplen los efectos de la sequía, pero "sin alterar los criterios por cuales se va a evaluar el programa".

Es decir, los expertos creen que regiría el mismo programa que existe actualmente. A la vez que estiman que puede ocurrir con el precio del dólar oficial.

"La política cambiaria no tiene margen para ser alterada en el corto plazo en tanto no hay un plafón político viable para instrumentar una devaluación discreta del peso. Posiblemente el FMI esté más preocupado y quiere garantías que el tipo de cambio no se va a utilizar como herramienta anti inflacionaria, y exigirá una tasa de depreciación igual o levemente superior a la inflación", resumen desde LCG

Respecto a los fondos que podría girar el Fondo Monetario, los economistas de esta consultora opinan: "Esperamos que apenas alcancen para cubrir los desembolsos que implica el pago al FMI durante el tercer trimestre del año. Ya en septiembre la evaluación del programa se hará bajo las nuevas metas con lo que no vemos comprometido su cumplimiento".

La negociación del Gobierno con el FMI traerá impacto en el tipo de cambio e inflación, ante la falta de divisas en el Banco Central.

Dólar libre e inflación

Si el acuerdo con el FMI llega a darse en base a las condiciones flexibles previstas, se considera que, en el plano local, se puede "ser optimista respecto a que no habrá una fuerte inestabilidad en el período pre PASO, o sea, el próximo mes", detallan desde LCG.

El último dato de inflación de 6% de junio se sumó como un elemento que trae "algo de alivio en una dinámica inflacionaria que podría haberse espiralizado al doble dígito mensual", acotan los analistas.

Para agregar que esa sensación, si bien "se va alejando, hay que tener en cuenta que el dólar libre rigió a los precios en abril y cualquier movimiento del tipo de cambio libre y oficial harán resucitar el problema de ir escalones más altos en la nominalidad de la economía".

Por el momento, consideran que la inflación mensual que viene, de no mediar complicaciones, debería rondar el 6,5%. Un número similar a la inflación núcleo de junio.

Tensión política y dólar

El escenario electoral también le agrega tensión a la situación económica, debido a que los distintos candidatos proponen modelos opuestos en relación a las principales variables, como por ejemplo el dólar.

"El panorama no es alentador. El país se enfrenta en los próximos meses a un cocktail complejo. Por un lado, el frente político. Los resultados de las distintas elecciones pueden ser eventos que coordinen expectativas para un lugar no deseado. La candidatura de Sergio Massa quitó algo de incertidumbre, pero aún está la posibilidad de que La Libertad Avanza (Javier Milei) sea competitivo, y también habrá que lidiar con la posibilidad de una unificación cambiaria en caso de que Patricia Bullrich sea elegida dentro de la interna de Juntos por el Cambio (JxC)", reflexionan desde LCG.

El escenario electoral por la Presidencia genera que cada candidato se diferencie en la política económica a implementar y el impacto en el dólar.

Y agregan: "Ese frente político es el que debe convivir con una economía que estará muy corta en dólares, y eso implicará una menor disponibilidad de bienes importados. La consecuencia es menor actividad y una fuente adicional de presión sobre los precios domésticos".

Por eso, la "desaceleración" de la inflación que se observó en los últimos datos oficiales, no se considera por los economistas de que sea sostenible en los próximos meses.

"La caída del gasto privado en medio de ese escenario de incertidumbre no podrá ser sustituido por gasto público en el marco de un saneamiento de las cuentas públicas ya deterioradas. Posiblemente, antes del cambio de gobierno, entre puntas, la economía entonces estará cayendo un 4%. Habrá que ver ésta no la empieza a contaminar a la política en materia de competitividad electoral. En tal caso, en ese escenario, las opciones de centro son las que más tienen para perder", concluyen desde LCG.-