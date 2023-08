La dependencia del yuan chino: ¿un salvavidas o un riesgo para la economía argentina?

En medio de las negociaciones con el FMI, la profundización de los lazos económicos, financieros y políticos con China cobra protagonismo: la utilización del swap de monedas para realizar importaciones y pagar vencimientos al FMI, la autorización para la apertura de cajas de ahorro y cuentas corrientes en yuanes (renminbi) y la habilitación por parte de la CNV a la negociación de valores negociables en yuanes son algunas muestras de esto.

Estados Unidos y China mantienen una disputa geopolítica para definir el liderazgo mundial, en la cual la Argentina en particular, y América Latina en general, juegan un rol clave por sus grandes reservas de alimentos, energía, minerales y agua potable, los rubros que serán más demandados en el mundo que viene. Desde que el Gobierno argentino, con el aval de China, habilitó el pago de las importaciones en yuanes a principios de abril, es un secreto a voces en el mundo del comercio exterior que ya no queda empresa que, de tener la posibilidad, no lo esté llevando a la práctica. Las que lideran ese mercado son las armadoras de Tierra del Fuego. Empresas como BGH, Mirgor, Newsan, Brightstar, Carrier, Radio Victoria, Electrofueguina, Digital Fueguina, FAPESA y SOLNIK producen o ensamblan desde el sur para grandes compañías internacionales, y también elaboran con marcas propias.

Ante un Banco Central sin dólares, el acuerdo con China representó un oxígeno indispensable para seguir manteniendo esos negocios a flote. El Gobierno cerró con el Banco Popular de China la renovación por tres años del swap de yuanes que representa un total de u$s 19.000 millones. Hasta ahora había u$s 5.000 millones de libre disponibilidad, y ese monto se amplió hasta los u$s 10.000 millones.

De acuerdo con especialistas, el swap debe darle mayor fluidez al intercambio comercial que venía deteriorándose en los últimos meses; poder intervenir en el mercado cambiario para poder reducir expectativas de devaluación y pagarle al FMI, algo que no se preveía y luego se concretó. La falta de dólares se volvió tan severa que la posibilidad de utilizar el swap chino para operar en comercio exterior fue la salvación para el sector privado, dependiente de las importaciones para producir.

El problema para otras compañías, como muchas de las que tallan fuerte en la UIA, es que esa operatoria pueden hacerla aquellas firmas que le compran insumos o productos terminados a China o a proveedores de otros orígenes, pero que aceptan el pago en yuanes. Son cada vez más, de todos modos.

Para analistas de comercio exterior, la mayor utilización de yuanes permitiría compensar de forma parcial la caída de la actividad agropecuaria, aunque esto dependerá de la "discrecionalidad" y el destino de su uso.

El uso creciente del yuan en Argentina: ¿Una solución temporal o un cambio estructural?

Las empresas que se "amigaron" con el uso de yuanes

Son cinco los sectores que tienen mayor predominancia de importaciones chinas y que estarían aprovechando esta posibilidad de pagar en yuanes. El que ocupa el primer puesto es la electrónica, cuyas empresas están radicadas -en su gran mayoría- en Tierra del Fuego. En 2022, el sector importó de China por u$s 4.150 millones, que representa un 24% de todo lo que la Argentina le compra a ese país. A su vez, China representa el 64% de todas las importaciones del rubro de electrónica. Fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) aseguraron que efectivamente fue uno de los primeros sectores en comenzar a usar la operatoria en yuanes, porque la mayoría de los proveedores son chinos y no tienen inconveniente en facturar y cobrar en su moneda.

El segundo puesto se lo lleva el sector de químicos. En este caso, las compras a China el año pasado alcanzaron los u$s 2.200 millones, equivalentes al 12% de las importaciones totales de ese origen. Este país, a su vez, representa el 27% de las compras totales que se hacen del sector en el exterior. Si se considera el sector químico y petroquímico, los datos indican que de un total de u$s 13.500 millones en 2022, las importaciones de China alcanzaron los u$s 3.200 millones, es decir, un 24 por ciento. Desde la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Ciqyp) confirmaron que la mayoría de sus socios operan con yuanes.

La industria automotriz figura en tercer lugar, según cálculos de la consultora Ecolatina. En este caso, se debe particularmente al rubro autopartista, ya que muchas piezas se compran en ese país. La Asociación de Fábricas de Autocomponentes de la Argentina (Afac) destacó que las importaciones de autopartes aumentaron 17,2% durante el primer trimestre de este año respecto del mismo período de 2022, y alcanzaron los u$s 2.550 millones. En cuanto a los orígenes, agrega el informe, Brasil ocupó el primer puesto, con u$s 865 millones; seguido de Tailandia, con u$s 320 millones; y en tercer lugar se ubicó China, con u$s 243 millones.

La industria de agroquímicos ocupa el cuarto puesto, con importaciones chinas en 2022 de u$s 1.131 millones. Es el 6% de todas las importaciones de ese origen y el 30% de todo lo que la Argentina importa del rubro. Desde el sector diferenciaron entre lo que sucede con los fitosanitarios y los fertilizantes. En el primer caso, todas las SIRAs (permisos de importación) salen en yuanes, ya que China resulta un proveedor muy importante, ya que provee a las empresas nacionales de materias primas para la elaboración local de los productos. Pero en materia de fertilizantes, "hay un porcentaje que se puede importar en yuanes, pero hay un gran volumen que va a tener que seguir siendo en dólares porque vienen de otros orígenes". Entre abril y mayo se autorizaron operaciones en yuanes por un equivalente a u$s 2.721 millones, y de las 3.852 empresas autorizadas para operar, el 77% son PyMEs, según informó el Ministerio de Economía.

El sector de equipamiento eléctrico y generación es otro de los que ocupa el TOP 5 de los que más importan de China. Las compras a ese país durante 2022 alcanzaron los u$s 1.100 millones y representan el 55% de las importaciones totales que realiza este rubro. Se nota, por ejemplo, en rubros muy activos como la iluminación.China ya es el principal origen de las importaciones argentinas. Durante 2022 se amplió el déficit comercial y llegó a cerca de los u$s 9.600 millones, un récord.

Más yuanes para importar: los sectores más beneficiados

El shock de la sequía, que implicará una reducción de las exportaciones por encima de los u$s 20.000 millones este año, está afectando muy fuerte a la economía, ya que la actividad agropecuaria registró en mayo la caída interanual más pronunciada de la serie histórica (-44%), al tiempo que la actividad en general hilvanó en junio un segundo mes a la baja (-5,5%).

El BCRA se desprendió en el primer semestre de u$s 3.100 millones netos por sus operaciones en el mercado de cambios y no logró acumular divisas, un hecho que solo tuvo lugar en 2009 y 2018.

Para peor, se inicia un segundo semestre en donde la estacionalidad en el MULC no jugará a favor, el BCRA promedia ventas por u$s 2.200 millones en los últimos 12 años, con Reservas Netas (sin DEG) negativas que ya rozan los - u$s 9.000 millones, el valor más reducido de la serie histórica.

¿Qué relevancia está tomando el Yuan?

La última negociación del swap por un monto total de libre disponibilidad de u$s 10.000 M iba a permitir, en un principio, abonar con yuanes las importaciones de origen chino. No obstante, a medida que el drenaje de reservas fue ganando escala y las negociaciones con el equipo técnico del FMI se alargaban, la naturaleza en la utilización de los yuanes fue tomando diferentes características.

En medio de la campaña electoral, Sergio Massa no dudó en abonar con yuanes por unos u$s 1.000 millones al FMI los vencimientos correspondientes a julio.

Además, se produjo una marcada aceleración en el uso de los renminbis en las intervenciones realizadas por el BCRA en el MULC, derivando en un desplazamiento del dólar en las ventas realizadas durante mayo y junio. De hecho, durante esos meses, lejos de vender dólares, el BCRA logró comprar.

En las últimas semanas, al calor de la extensión de las negociaciones con el FMI, el BCRA tendió a retomar la venta neta de dólares, mejorando esta semana, a raíz del aumento de las liquidaciones por el nuevo "dólar agro", ante una marcada desaceleración en la utilización de yuanes.

Por qué ya se habla de una "chinodependencia"

China es uno de los principales socios comerciales de Argentina. Según datos oficiales, el 21% de las importaciones realizadas por el país sudamericano en 2022 tuvieron como origen al gigante asiático, con compras que ascendieron a 17.500 millones de dólares. Las reservas brutas del Banco Central ascienden a u$s 24.032 millones. Son 20.000 millones menos de los que había en el comienzo del año.

A pesar de la escasez, el BCRA utiliza divisas para evitar que se disparen los dólares alternativos y empujen a la inflación aún más arriba. Según las cuentas de Aurum Valores, en lo que va del año el Gobierno utilizó u$s 2.500 millones para comprar bonos contra dólares, interviniendo en los mercados financieros. Esta cifra implica que se habrían destinado más del 30% de las Reservas Netas con las que el BCRA terminó el 2022 para estas intervenciones.

El acuerdo con el FMI estipulaba en marzo que el Central debía cerrar el año con una acumulación de reservas netas de u$s 8.000 millones. Aunque ahora esa meta se redujo a apenas u$s 1.000 millones, pero para los analistas sigue siendo incumplible.

En medio del ruido cambiario, se llegó a la situación actual, con el Gobierno pagando deudas con reservas y las netas en u$s 9.000 millones negativos. En parte, esta situación debería corregirse cuando, después de las PASO, el FMI gire los u$s 7.500 millones prometidos. A este escenario se suman las deudas que el Central mantiene con los importadores, que según estimaciones del mercado ya superan los u$s 10.000 millones.

Más trabas a las importaciones

En agosto, las importadoras pudieron comprobar tras consultar en la pantalla de la AFIP que el organismo recaudador les recortó el tope de cupo de capacidad económica financiera en pesos que podían sumar las SIRA a ingresar para su autorización durante este mes. Si una empresa venía con un tope mensual de 10 millones de pesos, en agosto sufrió un recorte de al menos el 25%.

Se espera que este nuevo endurecimiento impacte en la actividad económica y también en el dólar. Después de subir más del 11% el mes pasado, el blue arrancó agosto con otro fuerte aumento, a 560 pesos. Pero también subieron fuerte el MEP y el contado con liquidación, ante la mayor demanda.

China es uno de los principales socios comerciales de Argentina

Preocupación de los industriales

La Unión Industrial Argentina expresó su preocupación y cargó contra "las alteraciones en los sistemas de Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (Ccuce) y en la determinación de la Capacidad Económica Financiera (CEF), ocurrida en los últimos días. Dijo que a esto se sumaron aún más dificultades a la operatoria diaria de las empresas, en especial en las pequeñas y medianas".

Ocurre que se están multiplicando los reclamos dado que diversas empresas del sector privado están dando cuenta de un reajuste aplicado por la AFIP a la ecuación financiera por la cual decide cuántos dólares para compras al exterior de bienes e insumos habilita a cada empresa.

Adicionalmente, reclaman eximir del Impuesto País "a todas las importaciones temporarias en su conjunto para no afectar la competitividad argentina y la generación de divisas comerciales genuinas". La UIA consideró que las medidas dispuestas poseen un "sesgo muy adverso para las cadenas de valor exportadoras".

Y alertó que "se va a generar en muchos casos una pérdida económica tal que atenta contra la continuidad productiva, con la consecuente caída de las exportaciones, la pérdida de mercados externos, paradas de líneas de producción y de puestos de trabajo".

A este escenario complicado se suma que en las arcas del Banco Central quedarían yuanes por menos de u$s 3.000 millones, muy poco para los niveles de demanda que viene teniendo la autoridad monetaria. Solo cabe esperar entonces más cepo, como el que dispuso este miércoles la CNV, restringir aún más las operaciones con dólares financieros.